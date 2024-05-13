Rodelen in Oostenrijk
Hoog omhoog, snel naar beneden - wat een plezier voor het hele gezin!

Te voet, met de lift of rodeltaxi: als je eenmaal boven bent, wachten je coole rodelbanen en berghutten. Inclusief het prachtige uitzicht tijdens het rodelen!

Mensen in Oostenrijk houden van de winter, gezellige gezinsuitstapjes, hartige snacks, sneeuw in elk geval - en natuurlijk veel plezier in de frisse lucht en in de bergen. Rodelen combineert dit alles onder één dak. Daarom zijn rodelbanen zo populair in Oostenrijk en goed ontwikkeld in de meeste Alpengebieden. Maar zelfs in Wenen zijn er rodelbanen op flinke heuvels, in parken of aan de rand van de stad.

Rodelen is een sportieve ervaring als je te voet bergopwaarts gaat. Het is een avontuurlijke ervaring als je bergafwaarts gaat op een natuurlijke rodelbaan of op een avontuurlijke nachtrodelbaan. Het is ook een gezinsvriendelijke ervaring als er een lift of rodeltaxi beschikbaar is. Hoe je ook bij de start komt: als je eenmaal boven bent, wacht je meestal een adembenemend panoramisch uitzicht op de omringende bergen.

En dan kunnen rodelaars natuurlijk hun bestemming kiezen, zodat ze een stop bij een berghut kunnen plannen voor kaasknoedelsoep en Kaiserschmarren pannenkoeken. De diverse rodelbanen in heel Oostenrijk zijn geschikt voor zowel gezinnen met kinderen als ervaren rodelaars. Dichter bij de typische Oostenrijkse winterervaring, met veel gelach en het gevoel van saamhorigheid, kun je bijna niet komen.

5 Top Rodelbanen in Oostenrijk

Katschberg Lieser-Maltatal: dag en nacht rodelen

Regio Karwendel met de langste rodelbaan van Tirol

Regio Hochkönig: snel rodelen voor het hele gezin

Regio Murau: met stoeltjeslift of de rodelbaan in de natuur

Brandnertal: van nachtrodelen tot rodel safari

Rodelen in Karinthië

Nachtrodelen in Karinthië: Rodelen bij maanlicht

In de regio Nationaal Park Hohe Tauern in Karinthië liggen perfect geprepareerde rodelbanen te wachten. En vooral avontuurlijk: er zijn hier ook nachtrodelbanen.

Nachtrodelen in Karinthië

Nassfeld-Pressegger See

Een ontspannen wandeling naar de start brengt je in de stemming voor het plezier dat je te wachten staat. Rodelverhuur is mogelijk bij het begin van de afdalingen.

Nassfeld-Pressegger See

Regio Katschberg Lieser-Maltatal

Rodelen hoort gewoon bij elke wintervakantie in de Karinthische regio Katschberg. Er zijn natuurlijke rodelbanen in het dal of op de berg op verschillende routes.

Katschberg Lieser-Maltatal

Rodelen in Bad Kleinkirchheim

Hoe vind je het: Overdag rodelplezier? Of geef je de voorkeur aan de gevarieerde nachtrodelbanen? Of een snelle rit op de bobsleebaan in de Kaiserburg?

Bad Kleinkirchheim

Rodelen in Oberösterreich

Trockentann Rodelbaan in Bad Goisern

Bad Goisern is al gastheer geweest van wereldkampioenschappen voor waaghalzen. De rodelbaan Trockentann is een van de hoogtepunten.

Trockentann Rodelbaan

Natuurrodelbaan Zottensberg

Rodelen in de regio Pyhrn-Priel - winterpret die ook 's nachts mogelijk is, als je kiest voor de verlichte natuurrodelbaan Zott.

Natuurrodelbaan Zottensberg

Natuurrodelbaan Hinterstoder

Niet ver van het centrum ligt de natuurlijke rodelbaan, die tot 23.00 uur verlicht is. Rodelplezier voor alle leeftijden, overdag en 's avonds.

Natuurrodelbaan Hinterstoder

Rodelen in SalzburgerLand

Wildkogel-Arena

Wat een avontuur! Hier vind je de langste verlichte rodelbaan ter wereld: 14 kilometer lang, 1.300 meter hoogteverschil en verlicht tot 22.00 uur.

Wildkogel-Arena

Werfenweng

Sportief bergop en snel bergaf - dat is het motto voor de natuurlijke rodelbaan met talloze haarspeldbochten. Als je het rustig aan wilt doen, boek dan een rodeltaxi.

Werfenweng

Wagrain-Kleinarl

De natuurrodelbaan, gelegen op 1.758 meter boven zeeniveau en te voet bereikbaar, is de langste in de Salzburger Sportwelt. Je kunt rodelbanen huren bij de Kleinarler Hüt

Wagrain-Kleinarl

Regio Zell am See-Kaprun

Overdag met het gezin of 's avonds op een romantische rodelbaan voor twee in het maanlicht: plezier is gegarandeerd op de verschillende rodelbanen.

Regio Zell am See-Kaprun

Salzburger Saalachtal

In het Salzburger Saalachtal zijn er natuurlijke rodelbanen van bijna 10 kilometer lang en verhuurstations voor de juiste uitrusting.

Salzburger Saalachtal

Regio Saalbach

Rodelplezier op 3 verschillende rodelbanen: Spielberghaus, Maisalm of Reiterkogel - er zijn ook nachtrodelbanen met verlichting.

Regio Saalbach

Rodelen in Niederösterreich

Rodelbaan Semmering

3 kilometer lang, 's nachts verlicht en voorzien van fantastische kunstwerken, tunnels en magische lichteffecten. Dit maakt van de Semmering een echte toverberg.

Rodelbaan Semmering

Rodelen op de Annaberg

De natuurrodelbaan op de Tirolerkogel ligt ver weg van de drukte van het skigebied. Je kunt de top te voet bereiken in ongeveer 2 uur. De rit naar beneden is super!

Rodelen op de Annaberg

St. Corona am Wechsel

Met toegang tot het Wexl Arena Wintererlebnisland kunnen alle rodelfans de hele dag op de rodelbaan doorbrengen.

St. Corona am Wechsel

Rodelen in Steiermark

Regio Schladming-Dachstein

Rodelen is - naast skiën - misschien wel de populairste sport in de regio. En wie overdag graag rodelen wil, kan dat ook 's nachts.

Regio Schladming-Dachstein

Rittisberg

Geniet 's nachts van de verlichte rodelbaan van 3,5 kilometer. De stoeltjeslift brengt je naar de top, waar je een rodel kunt huren en een drankje kunt drinken.

Rittisberg

Galsterberg

Als je zin hebt in winterse magie op de 5 kilometer lange natuurlijke rodelbaan, dan is de Galsterberg precies wat je zoekt: vegen en kronkelen, dag- en avondrodelbanen.

Galsterberg

Rodelen in Tirol

Zillertal

In de zon of onder een sterrenhemel: Zillertal heeft 48 kilometer aan geprepareerde rodelbanen, waarvan 28 kilometer 's avonds verlicht is.

Zillertal

Stubaital

Het Stubaital heeft 12 rodelbanen die het natuurrodelkeurmerk hebben gekregen, waarvan sommige 's avonds verlicht zijn.

Stubaital

Tiroler Oberland

In Nauders ligt de langste rodelbaan van Tirol met een lengte van 8 kilometer. Een kabelbaan brengt je comfortabel naar de start op een hoogte van 2.200 meter.

Tiroler Oberland

Ischgl

De nachtrodelbaan van de Silvrettabahn in Ischgl is overdag gesloten. Alles is geconcentreerd op 7 kilometer nachtelijk rodelplezier op een hoogte van 2.320 meter.

Ischgl

Tips voor duurzaamheid

Hoe kunnen we duurzaamheid en wintervakantie met elkaa

  • Kies voor duurzame skigebieden

  • Boek ecologisch gecertificeerde hotels

  • Breng je wintervakantie door op een biologische boerderij

  • Plan je treinreis

  • Gebruik duurzame mobiliteit in het skigebied

  • Huur skimateriaal (met eco-normen)

  • Blijf op de piste (in het belang van de natuur)!

  • Geniet van regionaal, seizoensgebonden en biologisch eten

  • Probeer Slow-Winter activiteiten

Duurzame wintersport

Rodelen in Vorarlberg

Biosfeer park Großes Walsertal

In Sonntag-Stein leidt de 4,8 kilometer lange rodelbaan vanaf het bergstation van de stoeltjeslift door verschillende Alpengebieden naar het bergstation van de gondellift

Biosfeer park Großes Walsertal

Laterns

Je moet 355 hoogtemeters overwinnen op de gevarieerde route van 4 kilometer. Je kunt de start gemakkelijk per trein of te voet bereiken.

Laterns

Bregenzerwald

De natuurrodelbanen van het Bregenzerwald zijn overdag net zo leuk voor kinderen als 's avonds voor vriendengroepen die naar beneden suizen in het dal.

Bregenzerwald

Golm in Montafon

De bochten in! De 3 kilometer lange natuurlijke rodelbaan heeft maar liefst 21 haarspeldbochten en een hellingspercentage tot 13%. Je kunt sleeën huren in Vandans.

Golm in Montafon

FAQ

De langste verlichte rodelbaan ter wereld ligt in de Wildkogel Arena in het SalzburgerLand: 14 kilometer lang, 1.300 meter hoogteverschil en verlicht tot 22.00 uur.

Wildkogel-Arena

Ja, je kunt zeker rodelen in Wenen! De stad heeft verschillende rodelhellingen die gebruikt kunnen worden als er genoeg sneeuw ligt. Populaire plaatsen zijn onder andere:

  • Hohe Warte

  • Jesuitenwiese in Prater

  • Kaffeehausberg in het Dehnepark

  • Oberlaa Kurpark

  • Schafberg

  • Schlosspark Pötzleinsdorf

  • Cobenzl / Am Himmel

  • Dierentuin Lainz

  • Türkenschanzpark

Rodelen in Wenen

