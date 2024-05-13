De Romeinse stad Carnuntum
Beleef het verleden van dichtbij
Carnuntum: het Romeinse rijk in Niederösterreich
Tussen Petronell-Carnuntum en Bad Deutsch-Altenburg opent zich een venster naar een ander tijdperk: Carnuntum – ooit een bruisende metropool van het Romeinse Rijk, nu een plek waar geschiedenis tastbaar wordt. Wat in het jaar 6 begon als een winterkamp voor Romeinse troepen, groeide al snel uit tot een centrum van macht en cultuur, met zo’n 50.000 inwoners, een amfitheater en openbare thermen.
Carnuntum lag strategisch aan de Donau Limes en de Amberroute, en werd een draaischijf van handel, militaire aanwezigheid en keizerlijke invloed. Marcus Aurelius schreef hier aan zijn Meditaties, Septimius Severus werd er tot keizer uitgeroepen, en in 308 vond hier de beroemde conferentie van de Tetrarchen plaats. Het stadsleven bloeide met villa’s, tempels en festivals.
Als onderdeel van het UNESCO Werelderfgoed Donau Limes is Carnuntum een sleutelgetuige van de Romeinse aanwezigheid in Europa. Vandaag wandel je er door gereconstrueerde huizen met vloerverwarming, langs oude straten en werkplaatsen op hun oorspronkelijke plek – niet als decor, maar als een levendige ervaring.
In het Carnuntinum Museum vertellen archeologische vondsten over de pracht én vergankelijkheid van het Romeinse rijk. En zoals je van Oostenrijk mag verwachten, gaat die rijke geschiedenis hier hand in hand met charme en toegankelijkheid.
Carnuntum kijkt niet terug, maar laat je kijken met andere ogen: van toen naar nu.
Uniek in Europa: gereconstrueerde Romeinse gebouwen op de historische locatie, toegankelijk en volledig functioneel.
Maak kennis met de Romeinse stad Carnuntum
Tussen tempels, thermen en bogen
Romeinse wijk
Villa met muurschilderingen, thermale baden en een keuken met Romeins keukengerei - gereconstrueerd op de oorspronkelijke locatie met behulp van traditioneel vakmanschap.
Amfitheater
Gladiatoren, keizerlijke kleding en het alledaagse Romeinse leven creëren een indrukwekkende ervaring van vervlogen tijden in twee bewaard gebleven arena's.
Poort der Heidenen
Een van de oorspronkelijke vier pilaren getuigt nog steeds van Romeinse kunst en is een symbool van keizerlijke macht aan de Donau-grens.
Museum Carnuntinum
Een Romeinse villa met keizerlijke portretten, zeldzame Mithras reliëfs en gouden sieraden. Een stadsplattegrond maakt de oude metropool voor het eerst zichtbaar.
Carnuntum met kinderen
Proef Romeinse hapjes, los puzzels op, sla munten en dwaal door oude huizen - hier wordt geschiedenis een echt avontuur voor kinderen.
Activiteiten en excursies in de regio
Nationaal Park Donau-Auen
Een jungle aan de poorten van Wenen, de groenste stad ter wereld? Absoluut! De rivier de Donau herbergt ook tal van bedreigde diersoorten.
Landgoed Schloss Hof
In 2002 werd Schloss Hof, dat toen behoorlijk vervallen was, uit zijn sluimer ontwaakt en gerestaureerd tot dit prachtige barokke complex.
Kasteel Eckartsau
Een jachtverblijf voor aartshertog Franz Ferdinand en later het laatste toevluchtsoord van keizer Karel I te midden van de schilderachtige uiterwaarden van de Donau.
Landgoed Schloss Niederweiden
In de originele kasteelkeuken worden recepten van vroeger nagebootst en de barokke tulpentuin en tentoonstellingen geven inzicht in het leven aan het hof.
Geboortehuis Haydn
Joseph en Michael Haydn zijn hier geboren. Het voormalige huis van de familie geeft interessante inzichten in hun kindertijd en vroege muzikale reis.
Hainburg
Stadsmuren, kasteelruïnes en middeleeuwse steegjes: een wandeling door de eeuwen heen vol geschiedenis en panoramische uitzichten over de Donau.
