De Weense Staatsopera combineert traditie en innovatie, met unieke voorstellingen, prachtige architectuur en het legendarische Wiener Operabal.

De Weense Staatsopera, ook wel bekend als het eerste huis aan de ring, is niet zomaar een operahuis. Het is een van de meest iconische plekken van de stad en een belangrijk onderdeel van Wenen’s culturele identiteit. Met zijn schitterende neorenaissance architectuur en legendarische voorstellingen trekt het operahuis kunst- en cultuurliefhebbers van over de hele wereld.

De geschiedenis van de Staatsopera gaat ver terug en is nauw verweven met het keizerlijke verleden van Wenen. Al in 1629 was er een operahuis bij de Hofburg, waar de Habsburgers genoten van muziek en theater. Keizer Joseph II – groot muziekliefhebber en fan van Mozart – gaf een flinke duw aan de ontwikkeling van de Weense operatraditie.

Het huidige gebouw opende zijn deuren in 1869 met veel feestgedruis. De première was Mozarts Don Giovanni, speciaal opgevoerd voor keizer Frans Jozef en keizerin Elisabeth. Tot aan het einde van de monarchie in 1918 stond het bekend als het Keizerlijk Hoftheater – een cultureel kroonjuweel van het Habsburgse rijk.

Onder leiding van Gustav Mahler brak een gouden tijd aan. Mahler zette de opera volledig naar zijn hand met vernieuwende producties en een frisse kijk op muziek. In die periode groeide de Staatsopera uit tot een toonbeeld van artistieke vernieuwing, met onder andere Wagners Ring des Nibelungen als publiekstrekker. Nog een hoogtepunt volgde tussen 1919 en 1924, toen Richard Strauss en Franz Schalk samen de scepter zwaaiden. Hun visie en lef brachten de opera internationaal nog meer op de kaart.

Maar er waren ook duistere tijden. Tijdens het Nazi-regime werden artiesten vervolgd, stukken verboden en ging het doek letterlijk en figuurlijk dicht – in 1944 moest het gebouw sluiten. Kort daarna, in maart 1945, werd het zwaar gebombardeerd. Het podium, talloze decors en zo’n 150.000 kostuums gingen verloren.

Toch gaf de opera zich niet gewonnen. De heropbouw werd een symbool van veerkracht. Op 5 november 1955 gingen de deuren opnieuw open met Beethovens Fidelio – een nieuw begin voor het gebouw én voor Oostenrijk.

Waar geschiedenis en toekomst samenkomen

Vandaag de dag is de Staatsopera springlevend. Met ruim 200 voorstellingen per jaar behoort het tot de meest actieve operahuizen ter wereld. Traditie en vernieuwing gaan hier hand in hand – denk aan toegankelijke events zoals Opera Live am Platz, waar je de voorstelling gratis buiten kunt volgen. En natuurlijk is er het beroemde Weense Operabal: een unieke mix van klasse en creativiteit.

De Weense Staatsopera is meer dan een concertzaal. Het is een plek vol levenslust, charme en internationale flair. Een brug tussen het roemrijke verleden van de stad en haar toekomst – en een blijvende bron van inspiratie voor generaties liefhebbers.