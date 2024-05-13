Wolfgangsee in het Salzkammergut

In zichzelf rustend, onbewogen en bewust van zijn schoonheid: genesteld tussen bossen, weiden en bergen.

De Wolfgangsee ligt tussen SalzburgerLand en Oberösterreich en is een van de typische regio's in het Salzkammergut waar bezoekers direct de levensvreugde voelen. Het landschap rondom het meer biedt talloze mogelijkheden voor sport en ontspanning. Tegelijkertijd zorgen de lokale bewoners met hun gastvrijheid voor een ontspannen sfeer waarin alles "in orde is".

Wolfgangsee: Onthaasten in turkooisblauw

Oorspronkelijk "Abersee" genoemd, werd het meer in de middeleeuwen omgedoopt tot "Wolfgangsee", naar de heilige Wolfgang. Het meer staat nu bekend als "EU-referentiewater" vanwege de uitzonderlijk hoge waterkwaliteit. De prachtige turkooisblauwe kleur komt door de specifieke flora en fauna in het water en kalkkristallen.