Wolfgangsee in het Salzkammergut
De kunst van het genieten

In zichzelf rustend, onbewogen en bewust van zijn schoonheid: genesteld tussen bossen, weiden en bergen.

De Wolfgangsee ligt tussen SalzburgerLand en Oberösterreich en is een van de typische regio's in het Salzkammergut waar bezoekers direct de levensvreugde voelen. Het landschap rondom het meer biedt talloze mogelijkheden voor sport en ontspanning. Tegelijkertijd zorgen de lokale bewoners met hun gastvrijheid voor een ontspannen sfeer waarin alles "in orde is".

Wolfgangsee: Onthaasten in turkooisblauw

Oorspronkelijk "Abersee" genoemd, werd het meer in de middeleeuwen omgedoopt tot "Wolfgangsee", naar de heilige Wolfgang. Het meer staat nu bekend als "EU-referentiewater" vanwege de uitzonderlijk hoge waterkwaliteit. De prachtige turkooisblauwe kleur komt door de specifieke flora en fauna in het water en kalkkristallen.

De Wolfgangsee
Hoogte:538 m boven zeeniveau
Diepte:114 m
Oppervlakte:12,4 km²
Lengte:10,3 km
Breedte2 km
Oeverlengte:27 km
Temperatuur:tot 23° C
Zwemtips aan de Wolfgangsee

Royale wateren

"Sommerfrische" - een koninklijke aangelegenheid

De zomervakantie had altijd al een koninklijk tintje. Zelfs in de oudheid trokken edelen in de zomer naar hun landgoederen, niet om te ontspannen, maar om voor de landbouw te zorgen.

Aan het einde van de 19e eeuw veranderde dit in Oostenrijk. De aristocratie en rijke bourgeoisie verhuisden van hun paleizen in de hete stad naar zomerresidenties in de Alpen om te genieten van de koele lucht, heldere meren en bergen. Keizer Frans Jozef vond in zijn "lieve, lieve Bad Ischl" de rust die het strenge hofceremonieel in Wenen hem niet bood. Nog steeds is dit zomerresort de perfecte plek om te ontspannen.

5 dingen die bij een zomervakantie horen

De geur van vers hooi

Geen zomer in de Oostenrijkse natuur zonder de heerlijke geur van hooi in je neus! Op warme zonnige dagen maaien de boeren hun velden stuk voor stuk.

Latte en abrikozentaart

´S Middags is het traditioneel tijd voor een snack aan het meer. De Marillenfleck, een abrikozentaart met luchtige biscuit en poedersuiker, is een must voor een echt gevoel van zomerse frisheid.

Picknickmand op het strand

Sandwiches met een knapperige appel - smaakt beter aan het meer dan welk 5-sterrenmenu dan ook!

Gebakken meerforel, vers uit het meer

Meerforel gedijt alleen in schoon water. Dat is precies waarom de vis zo populair is in Oostenrijk.

Een tochtje op een waterfiets

Een tochtje over het meer is leuk ...! En als je je eigen spierkracht gebruikt, is het ook sportief.

Activiteiten rond de Wolfgangsee

Zeilen op het Wolfgangmeer

De Wolfgangsee, het grootste en diepste meer in het SalzburgerLandis een populair zeilgebied met een lange traditie. Hier ontmoet de topzeilgemeenschap elkaar, want de omstandigheden zijn ideaal met noordwestelijke of zuidelijke winden. De "Brunnwind" zorgt ook voor betrouwbaar zeilweer.

Zelfs professionals zijn overtuigd van de zeilkwaliteit op het Wolfgangmeer. De broers Konstantin en Oliver Kobale kennen het meer als hun eigen, nou ja, zeiltas. Ze komen hier keer op keer terug na hun lange internationale zeiltochten. Ze houden van het blauw en het groen, waar ze letterlijk induiken na hun wereldwijde zeiltochten. Elke keer als ze thuiskomen bij "hun" geliefde Alpenmeer, beleven ze het met enthousiasme. De broers hebben nu hun droom waargemaakt. Als offshorezeilers namen ze deel aan de Ocean Race de beroemde zeilwedstrijd rond de wereld.

De lokale berg van het Salzkammergut

De Schafberg en de koninklijke stoelendragers

De mensen van Salzburg en Opper-Oostenrijk houden van hun berg houden evenveel van hun berg, die zijn naam dankt aan een legende over de herder Jonathan met zijn blatende dieren: een bijzonder populaire excursiebestemming waarvan de top te voet of met een tandradbaan kan worden bedwongente voet of met een tandradbaan kan worden bedwongen. vanaf de top zijn op een heldere dag 13 meren te zien.

Zelfs Keizer Frans Jozef I Favoriet van het Salzkammergut culmineerde in wandelingen op de Schafberg. Toen hij, al oud en zwak, nog steeds verlangde naar het droomuitzicht, droegen zogenaamde stoelendragers hem naar de top. Speciaal voor deze tocht werden trappen in het rechte eind gebouwd.

De 3 mooiste plekjes aan de Wolfgangsee

Lekker eten aan de Wolfgangsee

Kunst, cultuur en traditie

Evenementen rondom het Wolfgangmeer

FAQ

De Wolfgangsee is een van de bekendste meren van Oostenrijk in het Salzkammergut en ligt op de grens van Salzburg en Oberösterreich. Het grootste deel ligt in de provincie Salzburg, terwijl het noordelijke deel in de provincie Oberösterreich ligt. De gemeenten St. Gilgen, Strobl en St. Wolfgang liggen rond de Wolfgangsee.

Geografisch gezien ligt de Wolfgangsee in een idyllisch alpenlandschap en is genesteld tussen de Schafberg in het westen en de Zwölferhorn in het oosten - twee markante bergen die populaire excursiebestemmingen zijn voor het hele gezin. Het uitzicht op de Wolfgangsee en de omliggende regio is indrukwekkend.

Wandelen en hiken: Weiden, bossen, bergen en alpenweiden omringen de Wolfgangsee. Natuur vanuit alle perspectieven.

Fietsen en mountainbiken: Rustige tochten of snelle mountainbikeroutes: Het Salzkammergut heeft de mooiste plekken voor uitstapjes.

Hardlopen en hiken: Ontdek de schoonheid van het landschap.

Klimmen: Het berglandschap is legendarisch en ideaal voor klimtochten van alle moeilijkheidsgraden.

Watersporten en bootverhuur: Zeilen, surfen, duiken, SUP, waterskiën en wakeboarden - de Wolfgangsee is het hele jaar door een watersportparadijs.

Vissen en hengelen: Kristalhelder water en een overvloed aan vis: vissen is hier een eeuwenoude traditie.

Zeilen: De Wolfgangsee, het grootste en diepste meer in het SalzburgerLand is een populair zeilgebied met een lange traditie. Hier komt de topzeilgemeenschap samen, want de omstandigheden zijn ideaal met noordwestelijke of zuidelijke winden.

De oorspronkelijke naam van de Wolfgangsee is "Abersee", die al in het jaar 800 in documenten werd vermeld. 500 jaar later werd het "Wolfgangsee" - genoemd naar de heilige Wolfgang, die van het gelijknamige dorp in de middeleeuwen een bedevaartsoord maakte.

1. Schilderachtige omgeving en activiteiten: Het Wolfgangmeer, omringd door de Schafberg en Zwölferhorn, biedt prachtige uitzichten en diverse vrijetijdsactiviteiten, zoals zwemmen, varen, wandelen en klimmen in de zomer, en wintersport in de winter.

2. Rijke geschiedenis en cultuur: De regio rond de Wolfgangsee, met historische centra in St. Wolfgang, St. Gilgen en Strobl, is bekend om zijn traditionele architectuur en culturele evenementen.

3. Mozart en Lehár: St. Gilgen, de geboorteplaats van Mozarts moeder en woonplaats van zijn zus Nannerl, en het omliggende landschap inspireerden componist Franz Lehár.

4. Film en televisie: Het Wolfgangmeer is vaak gebruikt als locatie voor films en televisieseries, waaronder de beroemde operette "Im Weißen Rössl" van Ralph Benatzky, die zich afspeelt in het gelijknamige hotel aan het meer.

Bijzondere accommodaties aan de Wolfgangsee

Informatie over klimaatbescherming

Monumentenzorg - een synoniem voor duurzaamheid

Waarom is het behoud van historische gebouwen in Oostenrijk belangrijk voor klimaatbescherming?

Hulpbronnen besparen en groene ruimten behouden: Het behoud van historische gebouwen bespaart hulpbronnen en voorkomt de aantasting van groene ruimten.

Sociaal-culturele waarde: Monumentenzorg heeft een positieve impact op de regio, die bezoekers kan inspireren met haar historische erfgoed.

Gebruik van natuurlijke materialen: Historische gebouwen zijn vaak gemaakt van lokale, natuurlijke materialen. Bij herstel wordt voorkeur gegeven aan deze regionale materialen om de originaliteit te bewaren.

Bescherming van flora en fauna: Behoud van historische gebouwen helpt ook bij het beschermen van dier- en plantensoorten, wat ecologisch verantwoord is.

