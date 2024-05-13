Van wellness in de thermen tot schaatsen of winterwandelingen langs de Neusiedler See: Burgenland is de oase van rust in Oostenrijk.

Wellness en Therme: Een wereld van welzijn

De genezende kracht van water, benut in thermale baden, heeft een lange traditie in Burgenland. In de vele kuuroorden kunnen wellnessliefhebbers het water van hun voorkeur kiezen: Zwavelrijk water, zoals dat in de Therme Allegria in Stegersbach, stimuleert het immuunsysteem, terwijl een zoutwaterbad, zoals dat van de Therme St. Martins een kalmerend en ontspannend effect heeft - een voordeel dat wetenschappelijk is bewezen.

Natuurlijk hebben koppels en solo-bezoekers die op zoek zijn naar rust en kalmte andere verwachtingen van een ontspannen winters kuuroordbezoek dan gezinnen of saunagangers. De thermen in Burgenland spelen in op deze verschillende behoeften met op maat gemaakte diensten en gevarieerde aanbiedingen. Of het nu gaat om gezondheid, fitness en sport of gewoon om ontspannen, verwennen en verwend worden, een bezoek aan een kuuroord in Burgenland doet je energie herleven in de weldadige warmte van het thermale water - ideaal na een lange winterwandeling of een sessie op de ijsbaan.