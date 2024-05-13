Oberösterreich in de zomer
Schilderachtige meren, historische steden en ontzagwekkende bergen
Oberösterreich: een land van contrasten
De granieten heuvels van het Mühlviertel, ruig en grimmig maar toch onderdeel van prachtige, weidse landschappen. Het merengebied van het Salzkammergut, zowel gevuld met nostalgie naar keizertijd als met vooruitstrevende kunst, waardoor het in 2024 is uitgeroepen tot Culturele Hoofdstad van Europa. De hoofdstad Linz, zowel een industriële staalstad als de locatie van het Ars Electronica Centrum, het museum van de toekomst. Oberösterreich zit vol contrasten en is daarom een bezoek waard.
Oberösterreich bezoekerskaarten
Koop je bezoekerskaart en maak gratis gebruik van kabelbanen, bezoek bezienswaardigheden tegen een gereduceerde prijs en krijg korting op meer- en riviercruises.
Maak kennis met Oberösterreich
Top hoogtepunten
Regio's
Mühlviertel regio
De groene, heuvelachtige hooglanden van Oostenrijk, het best te verkennen op de fiets of te paard
Oberösterreichse Alpen
Een regio voor natuurliefhebbers, van Nationaal Park Kalkalpen tot de Pyhrn-Priel bergen
Steden en plaatsen
Voor alles is er een seizoen
In Gmunden geven mensen elkaar een hart van peperkoek cadeau op de vierde zondag in de vastentijdof "Liebstatt"-zondag, een gebruik dat teruggaat tot 1641.
Op 5 januari, "Glöckler' lopen in het hele Salzkammergut, waarbij mensen fel verlichte hoofddeksels dragen, terwijl de lokale bevolking in uitgebreide "Schönperchten"-kostuums boze geesten wil verdrijven.
Sinds 1604, Carnaval (of "Fasching") in Ebensee eind februari gevierd met kleurrijke optochten.
In de nazomer komen de kleurrijk versierde koeien terug van de alpenweiden en dit wordt gevierd met lokale feesten.
De kerstmarkten in heel Oberösterreich staan bekend om hun feestelijke, gezellige sfeer.
Beroemde personen
Waar de keizer de zomer doorbracht
Bad Ischl in het Salzkammergut was de plaats waar de Oostenrijkse keizerlijke familie, en in het bijzonder Frans Jozef I en Elisabeth "Sisi", hun zomers doorbrachten. Vandaag kun je een rondleiding krijgen door de keizerlijke villa ("Kaiservilla") of het marmeren kasteel ("Marmorschlössl") bezoeken, dat voor keizerin Elisabeth werd gebouwd.
Unieke plekken om te verblijven
Beroemd om zijn biodiversiteit
Het Nationaal Park Kalkalpen ("Kalkalpen") in Oberösterreich heeft naam gemaakt als een bijzonder biodiverse en duurzame regio.
Het nationale park omvat een van de grootste "gesloten bosgebieden" in Oostenrijk, d.w.z. dat openbare wegen de natuur hier niet verstoren. De enige paden zijn boswegen die nodig zijn voor het behoud en onderhoud van het bos.
In het gebied vind je meer dan 200 km aan ongerepte beken en meer dan 800 bronnen met kristalhelder bergwater.
Vier vijfde van de oppervlakte van het Nationaal Park Kalkalpen is bedekt met bos.
Naast talloze andere diersoorten herbergen de bossen van het nationaal park de enige lynxpopulatie in de Oostenrijkse Alpen.
Unieke architectuur
Oberösterreich is de thuisbasis van een uniek soort boerderij, de "Vierkanthof", wat ruwweg vertaald kan worden als "vierzijdige boerderij". Deze gebouwen zijn gebouwd van zandsteen, kalksteen of graniet en zijn groot, bijna vestingachtig en rechthoekig, met een binnenplaats in het midden. De muren, die tot een meter dik zijn, houden het interieur warm in de winter en koel in de zomer.