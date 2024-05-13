Ars Electronica Center in Linz at night, illuminated in pink-red, reflection in the Danube, church tower in the background.
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Linz in de zomer
Zomer in de stad van de toekomst aan de Donau

Bezoek Linz in de winter
Tussen de Pöstlingberg, digitale kunst en de barokke binnenstad smelten indrukwekkende architectuur, technologie en experimentele kunst genadeloos samen.

Vol energie en open voor nieuwe invloeden- zo presenteert Linz zich als een stad die verandering niet alleen omarmt, maar ook actief vormgeeft. Misschien ligt dat aan het industriële verleden, aan de scheepswerven en kranen langs de Donau of aan het staal dat hier geschiedenis schreef. Waar vroeger hoogovens gloeiden, ontstaan vandaag nieuwe ideeën. Kunst, cultuur en technologie vloeien hier moeiteloos in elkaar over, alsof ze nooit van elkaar gescheiden zijn geweest.

Linz draagt de titel UNESCO City of Media Arts. Digitale kunst is hier geen trend, maar een vanzelfsprekend onderdeel van de stad. In het Arts Electronica Center duik je in een wereld van artificiële intelligentie, robotica en meeslepende beeldinstallaties. Wat kan technologie? Voor wie is ze bedoeld? En hoe verandert ze onze kijk op de wereld? Het museum is niet zomaar een tentoonstellingstuimte, maar een laboratorium van de toekomst: interactief, kritisch en verrassend.

Maar Linz draait niet alleen om digitale innovatie. Op wandelafstand ligt het moderne Musiktheater am Volksgarten, een van de meest vooruitstrevende operahuizen van Europa. Grote klassieke verhalen krijgen er een hedendaagse interpretatie, waar traditie en experiment elkaar ontmoeten. In het Lentos Kunstmuseum weerspiegelen het licht en het water van de Donau zich in de strakke glazen gevel, terwijl binnen Oostenrijkse en internationale kunst uit de 20e en 21e eeuw centraal staat. Aan de overkant schittert het Ars Electronica Center als futuristisch tegengewicht. Historische binnenstad en avant-garde? In Linz gaan ze moeiteloos samen.

Feiten over Linz
Inwonersca. 213.000 (2025)
Hoofdstadvan de deelstaat Oberösterreich
Oppervlakte95.048 km²
Hoogte266 m
UitkijkpuntPöstlingberg

Het Musiktheater in Linz verbaast zowel architectonisch als akoestisch, zowel in de grote zaal als in de foyer. Ook restaurant Anton op de 4e verdieping is een belevenis.

Linz vanuit alle perspectieven

Top hoogtepunten

Ars Electronica Center: museum van de toekomst

Historische oude stad: stadscentrum vol leven

Mariendom (Neuer Dom): de grootste kerk van Oostenrijk

Schlossmuseum Linz: grootste Universalmuseum van Oostenrijk

Lentos: het museum voor hedendaagse kunst

Pöstlingberg: uitkijkplatform en beleveniswereld

Gastronomische tips: Linz in negen gangen

Activiteiten in en rond Linz

Tours

Mural Harbor: meer dan 300 murals en graffiti in het groot

Rondvaart door de haven: van Lentos naar Mural Harbor

Grottenbahn am Pöstlingsberg: betoverende sprookjeswereld

Excursies rondom Linz

Top evenementen

Klassik am Dom

10/7/2026 – 8/8/2026

Ook in 2026 staan er weer sfeervolle avonden in de open lucht op de agenda, met artiesten zoals Erwin Schrott en Tom Jones.

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Linzer Pflasterspektakel

23/7/2026 – 25/7/2026
Linz

Als een van de grootste straatkunstfestivals van Europa biedt het 'Pflasterspektakel' een programma met object- en improvisietheater, comedy en jongleren, clownerie en mime, koord- en vuuracrobatiek, artistieke acts en allerlei soorten muziek.

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Linzer Klangwolke 26

12/9/2026
Donaupark, Linz

De gevisualiseerde klankwolk, een muzikale klankwolk en artistieke voorstelling verandert het Donaupark in een van de grootste en meest spectaculaire openluchtpodia van het land.

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Ars Electronica Festival

9/9/2026 – 13/9/2026
Linz

Het 'Ars Electronica Festival' behoort tot de belangrijkste mediakunstfestivals ter wereld en biedt een uniek platform voor digitale kunst, technologie en mediacultuur.

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Internationales Brucknerfest Linz

13/9/2026 – 30/9/2026
versch. locaties, Linz

Met orkestconcerten, kamermuziek en gastenensembles viert het traditierijke Anton Bruckner-festival het motto 'endlich', dat eindelijk betekent. Grote symfonische avonden en zorgvuldig geselecteerde concertformules vormen de kern van het programma.

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Componist

Anton Bruckner

Anton Bruckner, geboren op 4 september 1824 in Ansfelden in Oberösterreich, toonde zijn muzikale talent al op jonge leeftijd in het klooster Stift St. Florian. Als orgelvirtuoos maakte hij indruk met zijn improvisaties, maar zijn grootste passie gold het componeren van symfonieën. Hij werd lang niet begrepen door de Weense hoogcultuur en moest vechten voor erkenning. Pas op latere leeftijd verwierf hij roem en talrijke onderscheidingen.

De nalatenschap van de componist leeft voort in het Konzerthaus, het Brucknerhaus in Linz en de Anton Bruckner Privatuniversität. Ter ere van hem vindt jaarlijks het Bruckner Festival plaats, waar klassieke muziek van het hoogste niveau wordt gepresenteerd. Anton Bruckner gaf met zijn vernieuwende stijl vorm aan de symfonie en wordt beschouwd als een van de belangrijkste componisten van zijn tijd.

200 jaar Anton Bruckner

Eten en drinken in Linz

Speiselokal Rossbarth: 1 Michelinster

Verdo Restaurant & Einkehr: 1 Michelinster

Lentos Restaurant Café Bar: Kunstmuseum Linz

Pöstlingberg Schlössl: restaurant boven de daken van Linz

Recepten

Linzer Torte

Het bijzondere aan de Linzer Torte is de zogenaamde "Linzer Masse". Het is gebaseerd op wat bewezen het oudste taartrecept ter wereld is. Met dit recept smaakt de Linzer

Recept tonen

Linzer Augen

Linzeroogjes zijn een populaire kerstlekkernij. Ze krijgen hun typische vorm van de speciale koekjesvormpjes met gaatjes.

Linzer Augen

Unieke plekken om te verblijven

Best Western Hotel Spinnerei: 3*S

Boutiquehotel am Domplatz: stadscentrum, 4*

Motel One: aan de Hauptplatz, 3*

URBANAUTS FLATS Cubierta: in een huis van de jaren 50

Hotel Schwarzer Bär: met rooftop, bar, bistro en 4*

harry's home: hotel met fietsweg in het centrum

Mobiliteit in Linz

Linz-Card

Met deze kaart ontdek je Linz op een bijzonder comfortabele manier. Je kan gratis reizen met het openbaar vervoer in de stad, gratis toegang tot talrijke musea en een Donau-cultuurbonus van 10 euro die je kan inwisselen bij geselecteerde evenementen in theaters en concertzalen, evenals bij haventours van rederij Wurm & Noe. Je kan kiezen uit 3 varianten: de 24-, 48- of 72-uurskaart.

De Linz-Card is online, bij Tourist Information en in geselecteerde musea en hotels verkrijgbaar.

Alle voordelen op een rij

FAQ

Linz is gemakkelijk te bereiken met de auto, met de trein (via Hauptbahnhof Linz) en met het vliegtuig via de Flughafen Linz (Blue Donau Airport Linz).

Ja, Linz is ideaal voor een daguitstap. Veel bezienswaardigheden, zoals de oude binnenstad met de Hauptplatz, het Ars Electronica Center, het Lentos Kunstmuseum en de Mariendom, liggen centraal en zijn makkelijk te voet of met het openbaar vervoer bereikbaar.

Linz biedt een spannende mix van cultuur, natuur en moderne technologie. Dit zijn enkele hoogtepunten.

  • Ars Electronica Center, dat vaak het 'museum van de toekomst' wordt genoemd, is een interactief museum een bezoekje waard.

  • Het Lentos Kunstmuseum herbergt een collectie moderne en hedendaagse kunst.

  • De Mariendom (Neuer Dom) is de grootste kerk van Oostenrijk. De toren biedt een prachtig uitzicht over de stad.

  • De Pöstlingberg biedt een prachtig panoramisch uitzicht over de stad en de rivier de Donau.

  • Het Schlossmuseum biedt inzicht in de geschiedenis van natuur, cultuur en technologie.

  • Bezoek de Hauptplatz en het oude stadscentrum met talloze historische gebouwen, cafés en winkels.

  • De haven van Linz is als Mural Harbor omgetoverd tot een openluchtgalerie waar internationale kunstenaars op grote schaal graffiti en muurschilderingen laten zien.

Linz is een stad die industrie, kunst, natuur en technologie op een spannende manier combineert.

  • Linz heeft een lange traditie als industriële stad, vooral dankzij het bedrijf voestalpine, een van de grootste staalbedrijven van Europa.

  • Het Ars Electronica Festival is een wereldberoemde viering van kunst, technologie en samenleving.

  • Linz was Culturele Hoofdstad van Europa in 2009 en heeft zich sindsdien gepositioneerd als culturele hotspot. Naast het Ars Electronica Centrum behoren ook het Lentos Kunstmuseum, de Brucknerhaus en het Landestheater tot de belangrijkste culturele instellingen van de stad.

  • Het jaarlijkse Bruckner Festival viert Anton Bruckner met klassieke muziek op het hoogste niveau.

  • De Linzer Torte is een van de oudste taartrecepten ter wereld.

  • Muurhaven heeft zich gevestigd als een centrum voor straatkunst met een van de grootste openluchtgalerieën van Europa.

Hier zijn een paar aanbevolen restaurants die je moet proberen als je Linz bezoekt:

  • Josef Linz: een moderne herberg met een gezellige sfeer.

  • Pianino: een stijlvol restaurant dat een mix van mediterrane en Oostenrijkse gerechten serveert.

  • Verdi: verfijnde keuken in een elegante ambiance.

  • Cubus: in het Ars Electronica Center biedt niet alleen heerlijk eten, maar ook een fantastisch uitzicht op de Donau.

  • Der Flohmarkt: een mix van bar, café en restaurant met creatieve vegetarische en veganistische gerechten op het menu.

  • Promenadenhof: een traditioneel restaurant in het hart van Linz, bekend om zijn uitstekende Oostenrijkse keuken.

  • De Donauwirtinnen: geniet van de kenmerkende gerechten van de stad in een familiale sfeer direct aan de Donau.

  • Jindrak: geen bezoek aan Linz is compleet zonder een stop bij bakkerij Jindrak, bekend om zijn beroemde Linzer Torte.

Op de Evenementenkalender op de website van Linz Tourismus, linztourismus.at, vind je een overzicht van alle actuele evenementen.

De officiële website van de stad, visitlinz.at, biedt een uitgebreid overzicht van evenementen. Hier vind je actuele evenementen op het gebied van kunst, cultuur, muziek, theater en vrije tijd.

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