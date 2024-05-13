Introduction
Vol energie en open voor nieuwe invloeden- zo presenteert Linz zich als een stad die verandering niet alleen omarmt, maar ook actief vormgeeft. Misschien ligt dat aan het industriële verleden, aan de scheepswerven en kranen langs de Donau of aan het staal dat hier geschiedenis schreef. Waar vroeger hoogovens gloeiden, ontstaan vandaag nieuwe ideeën. Kunst, cultuur en technologie vloeien hier moeiteloos in elkaar over, alsof ze nooit van elkaar gescheiden zijn geweest.
Linz draagt de titel UNESCO City of Media Arts. Digitale kunst is hier geen trend, maar een vanzelfsprekend onderdeel van de stad. In het Arts Electronica Center duik je in een wereld van artificiële intelligentie, robotica en meeslepende beeldinstallaties. Wat kan technologie? Voor wie is ze bedoeld? En hoe verandert ze onze kijk op de wereld? Het museum is niet zomaar een tentoonstellingstuimte, maar een laboratorium van de toekomst: interactief, kritisch en verrassend.
Maar Linz draait niet alleen om digitale innovatie. Op wandelafstand ligt het moderne Musiktheater am Volksgarten, een van de meest vooruitstrevende operahuizen van Europa. Grote klassieke verhalen krijgen er een hedendaagse interpretatie, waar traditie en experiment elkaar ontmoeten. In het Lentos Kunstmuseum weerspiegelen het licht en het water van de Donau zich in de strakke glazen gevel, terwijl binnen Oostenrijkse en internationale kunst uit de 20e en 21e eeuw centraal staat. Aan de overkant schittert het Ars Electronica Center als futuristisch tegengewicht. Historische binnenstad en avant-garde? In Linz gaan ze moeiteloos samen.
Het Musiktheater in Linz verbaast zowel architectonisch als akoestisch, zowel in de grote zaal als in de foyer. Ook restaurant Anton op de 4e verdieping is een belevenis.
Linz vanuit alle perspectieven
Top hoogtepunten
Tours
Top evenementen
Klassik am Dom
Ook in 2026 staan er weer sfeervolle avonden in de open lucht op de agenda, met artiesten zoals Erwin Schrott en Tom Jones.
Linzer Pflasterspektakel
Als een van de grootste straatkunstfestivals van Europa biedt het 'Pflasterspektakel' een programma met object- en improvisietheater, comedy en jongleren, clownerie en mime, koord- en vuuracrobatiek, artistieke acts en allerlei soorten muziek.
Linzer Klangwolke 26
De gevisualiseerde klankwolk, een muzikale klankwolk en artistieke voorstelling verandert het Donaupark in een van de grootste en meest spectaculaire openluchtpodia van het land.
Ars Electronica Festival
Het 'Ars Electronica Festival' behoort tot de belangrijkste mediakunstfestivals ter wereld en biedt een uniek platform voor digitale kunst, technologie en mediacultuur.
Internationales Brucknerfest Linz
Met orkestconcerten, kamermuziek en gastenensembles viert het traditierijke Anton Bruckner-festival het motto 'endlich', dat eindelijk betekent. Grote symfonische avonden en zorgvuldig geselecteerde concertformules vormen de kern van het programma.
Anton Bruckner
Anton Bruckner, geboren op 4 september 1824 in Ansfelden in Oberösterreich, toonde zijn muzikale talent al op jonge leeftijd in het klooster Stift St. Florian. Als orgelvirtuoos maakte hij indruk met zijn improvisaties, maar zijn grootste passie gold het componeren van symfonieën. Hij werd lang niet begrepen door de Weense hoogcultuur en moest vechten voor erkenning. Pas op latere leeftijd verwierf hij roem en talrijke onderscheidingen.
De nalatenschap van de componist leeft voort in het Konzerthaus, het Brucknerhaus in Linz en de Anton Bruckner Privatuniversität. Ter ere van hem vindt jaarlijks het Bruckner Festival plaats, waar klassieke muziek van het hoogste niveau wordt gepresenteerd. Anton Bruckner gaf met zijn vernieuwende stijl vorm aan de symfonie en wordt beschouwd als een van de belangrijkste componisten van zijn tijd.
Eten en drinken in Linz
Recepten
Linzer Torte
Het bijzondere aan de Linzer Torte is de zogenaamde "Linzer Masse". Het is gebaseerd op wat bewezen het oudste taartrecept ter wereld is. Met dit recept smaakt de Linzer
Unieke plekken om te verblijven
Linz-Card
Met deze kaart ontdek je Linz op een bijzonder comfortabele manier. Je kan gratis reizen met het openbaar vervoer in de stad, gratis toegang tot talrijke musea en een Donau-cultuurbonus van 10 euro die je kan inwisselen bij geselecteerde evenementen in theaters en concertzalen, evenals bij haventours van rederij Wurm & Noe. Je kan kiezen uit 3 varianten: de 24-, 48- of 72-uurskaart.
De Linz-Card is online, bij Tourist Information en in geselecteerde musea en hotels verkrijgbaar.