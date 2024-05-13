De mooiste bezienswaardigheden in Oberösterreich
Het beste uitzicht over de stad Linz heb je vanaf de Pöstlingberg. Linz's Lentos Museum toont hedendaagse Oostenrijkse kunst en 's avonds interageert de kleurrijke glazen kubus met de veranderende LED-gevel van het Ars Electronica Center. Het Muziektheater in de Volksgarten maakt indruk met zijn moderne architectuur en mediatechnologie. In de Mural Harbor Gallery is grootschalige stedelijke kunst te zien.
Unieke natuurbelevenissen
Opper-Oostenrijk biedt een aantal bijzonder mooie plekken voor een natuurontsnapping: het 5-vinger uitzichtplatform, de “Schlögener Schlinge” met een prachtig uitzicht op de Donau, of de Dachsteingrotten. Neem de Schafbergbahn van St. Wolfgang naar de top van de Schafberg, ontdek het romantische slot Ort midden in het meer Traun of dompel je onder in de levendige middeleeuwse sfeer van slot Clam.
Plaatsen van ontmoeting
De Augustijner kanunnikenabdij St. Florian bij Linz is een bekend bedevaartsoord met een indrukwekkende bibliotheek en een juweel van Oostenrijkse barokarchitectuur. De abdij van Schlägl dient als spiritueel centrum van het Mühlviertel en is beroemd om zijn orgelconcerten. In de abdij van Schlierbach wordt biologische kaas gemaakt door de monniken. In de moderne kaasmakerij kunnen bezoekers de kaasmakers aan het werk zien en de beroemde Schlierbacher kaas proeven.
De hoofdstad, Linz
Ars Electronica Centrum
Telefoneren met een androïde, een robotzeehond aaien of je favoriete plant klonen onder deskundige begeleiding: het Ars Elektronica Centrum is een interactief museum gewijd aan hands-on leren over wetenschappelijke ontdekkingen en technologische connecties. Het is een idee met echte impact, weerspiegeld in de levendige, van kleur veranderende LED-gevel van 5.100 vierkante meter van de glazen kubus aan de Donau.
De interactie tussen experts op het gebied van kunst en wetenschap en hun publiek kenmerkt ook het Ars Electronica Festival, dat jaarlijks in Linz wordt gehouden. Dit evenement brengt digitale mediakunst in de publieke sfeer en maakt het zichtbaar en toegankelijk voor iedereen.
Andere bezienswaardigheden in de stad Linz
Lentos Kunstmuseum
Het museum toont hedendaagse kunst in Oostenrijk. De opvallende gevel van glas en sierbeton aan de Donau is net zo dynamisch als de kunst binnenin.
Staatstheater en muziektheater
In het moderne operagebouw bij de Volksgarten is het publiek zelfs buiten de voorstellingen welkom voor een rondleiding achter de schermen.
Muur haven
De galerie toont het volledige spectrum van stedelijke kunst op groot formaat. Bezoeken zijn mogelijk als onderdeel van een rondleiding met een geboekte gids.
Natuurbelevenissen in Oberösterreich
uitkijkplatform 5 vingers
Op het Dachstein Krippenstein plateau steekt het uitkijkplatform uit boven een 400 meter hoge val. De vijf verschillende wandelpaden bieden een spectaculair uitzicht op de meren in het Salzkammergut - een werkelijk adembenemend panorama. Het platform is tot middernacht verlicht, waardoor het al van verre zichtbaar is.
Eén loopbrug is helemaal van glas en zal je hart sneller doen slaan. Niet voor bangeriken!
Meer natuurhoogtepunten in Oberösterreich
Schlögener Schlinge
Een beroemd natuurjuweel is de Schlögener Schlinge. Vanaf het uitzichtspunt "Steiner Felsen" geniet je van een adembenemend, uniek uitzicht op de Donau.
SchafbergBahn aan de Wolfgangsee
Sinds 1893 baant de stoomtrein - de steilste tandradbaan van Oostenrijk - zich een weg van St. Wolfgang naar de top van de Schafberg.
Abdijen, kastelen en paleizen in Oberösterreich
De keizerlijke villa in Bad Ischl: Zomerresidentie van de keizerlijke familie
"O, wat verlang ik naar het lieve, lieve Ischl," schreef de 15-jarige kroonprins Frans Jozef in 1845 aan zijn moeder. Een bezoek aan de Kaiservilla - het huwelijksgeschenk van aartshertogin Sophie aan het jonge paar Frans Jozef I en Elisabeth - laat zien waarom deze neoklassieke residentie veel meer het hart van de keizer veroverde dan de pracht en praal van zijn Weense paleizen.
De kamers ademen nog steeds de geest van een vervlogen tijdperk uit; het voelt alsof keizer Frans Jozef I net uit zijn werkkamer is gestapt om zijn favoriete bezigheid, jagen, te beoefenen.
Tot op de dag van vandaag viert Bad Ischl op 18 augustus de geboortedag van Frans Jozef I met het "Kaiserfest", een ceremonieel evenement vol vreugde en traditie.
Meer abdijen, kastelen en paleizen in Oberösterreich
Kasteel Ort aan de Traunsee
Vanwege de schilderachtige ligging - op een klein eiland midden in het meer Traun, bereikbaar via een houten brug - is dit kasteel een populaire bestemming voor dagtochten.
Schloss Clam in het Mühlviertel
Dit middeleeuwse kasteel is nog steeds een centrum van activiteit: bezoekers kunnen een volledig ingerichte en bewoonde vesting verkennen. In de zomer komt het concertterrein tot leven met rockmuziek.
Abdij St. Florian bij Linz
Het barokke Augustijner klooster maakt indruk met zijn grote bibliotheek, de marmeren hal, het "Bruckner-orgel" in de basiliek en de crypte van componist Anton Bruckner.
Abdij Schlierbach
Dit prachtige barokke klooster staat bekend om zijn glas-in-lood en biologische kaasspecialiteiten. Dompel jezelf onder in de spirituele wereld van het klooster tijdens een rondleiding.
Natuur waarderen, natuur beschermen
Vakantie in de Oostenrijkse natuur
In Oostenrijk zet de natuur de toon: natuurreservaten, nationale parken, ongerepte meren en schitterende landschappen. Als pionier op het gebied van biologische landbouw is Oostenrijk leider in Europa wat betreft biologische landbouwgrond, met biodiversiteit behoud een belangrijke rol speelt. In het hele land zijn mensen zich zeer bewust van hun ecologische schatten, waardoor ze zich inzetten voor duurzaamheid. Bossen en alpenweiden worden zorgvuldig onderhouden, waterwegen worden schoongehouden en natuurgebieden worden beschermd, allemaal om de biodiversiteit te bevorderen. Het behoud van deze habitats voor mensen, dieren, planten en het klimaat is een vooruitstrevende prioriteit in Oostenrijk.
Hoe geweldig dat de balans tussen persoonlijk welzijn en verantwoordelijkheid zo natuurlijk is. Gasten hier omarmen de mogelijkheid voor een echt duurzame vakantie.