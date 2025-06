Alpen- en panoramawegen

Großglockner Höhenalpenstraße

Rijden over de Großglockner Höhenstraße is een onvergetelijke ervaring. De route, die tot meer dan 2750 meter boven zeeniveau slingert, slingert zich in spectaculaire haarspeldbochten door de Hohe Tauern en biedt adembenemende uitzichten op torenhoge bergtoppen, ruige kliffen en weelderige alpendalen. De natuur is hier op haar mooist: Gemzen en steenbokken springen over de rotsen, adelaars zweven boven je hoofd en marmotten fluiten vrolijk.

Het hoogtepunt van de reis ligt aan de voet van de Pasterze, de langste gletsjer van Oostenrijk, waar nog meer hoogtepunten wachten: themapaden, interactieve tentoonstellingen en adembenemende vergezichten. Of je nu met de auto, motor of fiets komt, deze weg is meer dan alleen een route - het is een ervaring die de ziel raakt en de Oostenrijkse alpine geest als geen ander laat zien.