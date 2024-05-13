Ontdek de natuur van Oostenrijk in slechts een paar dagen. Hier presenteren we negen rondreizen langs indrukwekkende landschappen, bergen en meren.

Van de ruige toppen van de Alpen tot de glooiende heuvels van Burgenland: De natuurlijke schatten van Oostenrijk ontdek je het beste stukje bij beetje. Een rondreis door het land is de perfecte manier om alles te ontdekken - met korte afstanden en een uitstekende infrastructuur kun je in een paar dagen diverse landschappen ontdekken.

Talloze excursiemogelijkheden en charmante accommodaties maken van reizen een ontspannen en plezierige ervaring, waarbij elke regio zijn eigen unieke landschappen, tradities en culinaire hoogstandjes biedt.