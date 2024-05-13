Wellness met uitzicht: oase van rust in de Alpen
De Oostenrijkse natuur als bron van energie
Een duik in een zwemmeer, de duizenden tinten groen in het bos bewonderen, genieten van de warmte van de ochtendzon op de berg, en ontspannen in een wellnessresort met een adembenemend uitzicht. In de Oostenrijkse natuur laden we moeiteloos onze batterijen op en hervinden we onszelf. De rustige landschappen raken onze zintuigen: de geur van zomerregen, het vrolijke concert van vogels in het bos, en het kleurrijke tapijt van lentebloemen op de alm. Wie zich in de natuur beweegt, vindt zijn eigen ritme, ontspant en scherpt zijn waarneming.
Wellnessresorts met panoramisch uitzicht
De Alpen, die tweederde van Oostenrijk bedekken, bieden met hun water-, bos- en berglandschappen het perfecte decor voor talloze wellnessresorts met adembenemende panoramische uitzichten. Hier is zelfzorg eenvoudig. Deze momenten verbinden ons met de natuur en brengen pure levensvreugde. Een vakantie in Oostenrijk wordt zo een complete ervaring die zowel lichaam als geest versterkt en tot rust brengt.
Mountain Resort Feuerberg: ontspanning op "Cloud 7"
De elementaire kracht van de bergen ervaren terwijl je uitkijkt over heel Karinthië? Dat kan in de panoramische wellness van het Feuerberg Mountain Resort, gelegen op 1.766 meter hoogte in het skigebied Gerlitzen Alpe. Kies tussen de infinity pool met uitzicht op de toppen van de Karawanken of het panoramabad in een glazen paviljoen, ontspannen in het water en over de valleien uitkijken. In de zomer biedt het alpenmeer bij het hotel een verfrissende duik.
Voor reiniging en detoxen kun je terecht in de rotssauna, Himalaya-zoutsauna, infrarood-sauna of concertsauna met panoramisch uitzicht. Wil je genieten van het verre uitzicht? Nestel je dan in "Cloud 7", een ontspanningsruimte met uitzicht op de Karinthische meren.
Kristallhütte in het Zillertal: lifestyle met uitzicht
De Kristallhütte op 2.147 meter hoogte in het skigebied Hochzillertal Kaltenbach is een populaire hotspot in de Alpen. De luxe Alpine Lodge suites zijn ingericht met lokaal larikshout, fijne stoffen en elegant marmer en bieden een adembenemend uitzicht en alle denkbare comfort dankzij de toplocatie.
De wellnessruimte met legendarisch panoramisch uitzicht bevindt zich boven de suites. Een ruime sauna van Zwitserse pijnbomen met panoramisch uitzicht, een aromastoombad met uitzicht, een ontspanningsruimte met theebar, sappen en fruit en een knus nestje voor twee met een waterbed zorgen voor een blijvende feelgoodervaring.
AQUA DOME: Wellness in de Ötztaler Alpen
De buitenzwembaden zien eruit als gloeiende UFO´s in het donker, terwijl de thermen een gigantisch uitzicht bieden op de omliggende Ötztaler Alpen. In de natuurlijke omgeving van het Ötztal ontvouwt zich een ruimte die wellness opnieuw interpreteert.
Het 4-sterren superior hotel AQUA DOME Tirol Therme Längenfeld biedt een oase van rust en regeneratie. Het buitengewone spa- en saunalandschap is verbonden door een futuristisch vormgegeven badjassengang die direct naar het hotel leidt. In de kamers en suites, ingericht met natuurlijke materialen, veel hout en warme kleuren, hangt een sfeer van alpien-modern comfort.
Hotel Fernblick in Montafon: Panoramisch relaxen
Hoog boven Schruns, op de Bartholomäberg op 1.100 meter boven zeeniveau, doet het vakantiehotel Fernblick zijn naam eer aan. Zwemmen in de panoramische sky pool is een eersteklas manier om van de natuur te genieten, aangezien het zwembad - ondersteund door stevige palen - 20 meter boven de helling uitsteekt. Een letterlijk hoogtepunt van ontspanning.
Naast de sky pool kun je je onderdompelen in het aangename water in de panoramische whirlpool. En in het "Feingefühl-Badehaus", binnen in het hotel, vinden lichaam en geest ook hun evenwicht: in de ontspanningsruimtes vullen heerlijke geuren en aroma's de lucht en stimuleren ze de zintuigen.
Seewirt Mattsee: Hotel aan het water
Mensen die zowel van verwennerij als romantiek houden, vinden een knus toevluchtsoord in het charmante dorpje Mattsee. Genesteld tussen het Mattsee en Obertrum meer, kunnen gasten ontspannen in de "Himmelreich" spa, verspreid over drie verdiepingen met een Finse sauna, kruidenstoombad, pekelgrot en ruime ontspanningsruimte met dubbele ligstoelen.
Een duik in het panoramabad geeft je het gevoel één te zijn met het meer, terwijl het dakterras in de zomer uitnodigt tot zonnebaden. Seewirt Mattsee biedt extra romantische opties voor stellen, zoals een ballonvaart waarbij jullie letterlijk in de zevende hemel kunnen zweven en genieten van het unieke uitzicht.
Bij de Weißes Rössl aan de Wolfgangsee: spa aan het meer in het Salzkammergut
De Wolfgangsee in de regio Salzkammergut is een schitterend meer gevuld met kristalhelder drinkwater en omringd door indrukwekkende bergen. Vanuit het romantische hotel Weißes Rössl in St. Wolfgang kan je volop van deze omgevning genieten en tot rust komen in de wellness - ook in de winter - namelijk in het 30 graden warme water van de spa aan het meer en het Rössl-zwembad.
Het hotel heeft een wellnessgedeelte van 1500 m²: Naast de zwembaden en het meer vind je er een panoramische sauna en een panoramische ontspanningsruimte met uitzicht op het meer en de omliggende bergen. Als je je lichaam wilt detoxen en opladen, bezoek dan het Sool stoombad en de Spa & Beauty biedt behandelingen met hoogwaardige producten.