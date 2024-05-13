Creatieve koks verwerken hop, appels en groenten van regionale producenten tot verfijnde gerechten in de plaatselijke herbergen en gastronomische keukens.

Hou het echt!

Goede dingen kunnen alleen worden bereid met goede ingrediënten. Daarom zijn de boeren en creatieve koks uit Oberösterreich bijzondere waarde aan topkwaliteit en korte transportwegen. Oberösterreich is het land van bier, brood en vakmanschap. Het is typisch voor Opper-Oostenrijk om aan de stamtafel te proosten met een regionaal gebrouwen biertje, om samen een kruidenwandeling te maken en om gasten uit te nodigen om te genieten van Stanglfisch (vis op een stokje) aan de oever van het meer.

Van de granieten hooglanden van het Boheemse massief, aan de overkant van de Donau en het stedelijke gebied van Linz, naar de bergen en meren van het Salzkammergut naar de hoogalpiene landschappen - hier in de buurt zijn is een belofte die het ontdekken waard is.

Van de oudste zoutmijn ter wereld tot vliegvissen - de culinaire scene van Opper-Oostenrijk kun je proeven en beleven. En het beste deel? Je hebt hier geen filters nodig, noch voor vakantiefoto's, noch voor de keuken. Dat komt omdat de koks van Opper-Oostenrijk zich houden aan wat echt is. De regio en haar smaken zijn al zo veelzijdig dat er geen extra's nodig zijn.