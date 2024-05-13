Kabelbanen in Oostenrijk

De Oostenrijkse kabelbanen maken gebruik van milieuvriendelijke technologieën. Zo kunnen bergtoppen op een duurzame manier worden ontdekt.

Verantwoord de berg op

Met de Oostenrijkse kabelbanen geniet je van de bergen op een milieubewuste manier. Kabelbanen zijn namelijk een van de meest duurzame transportsystemen, met voortdurende energie-optimalisatie.

Ecologisch en toegankelijk

Er zijn tal van kabelbanen met aandacht voor duurzaamheid en prachtige uitzichten:

- Ellmau-Hartkaiserbahn (Tirol): Uitzicht op het Kaisergebergte.

- Gerlossteinbahn (Zillertal): Toegang tot mountainbikeroutes en Flying Fox in de zomer, skiplezier in de winter.

- Hössbahn (Hinterstoder): Bereik wandelpaden en klettersteigen in het Totes Gebirge.

- Zwölferhornbahn (Salzkammergut): Prachtig uitzicht op de meren, barrièrevrij en in elf minuten naar de top van St. Gilgen.