Kabelbanen in Oostenrijk
Duurzaamheid in de Alpen

De Oostenrijkse kabelbanen maken gebruik van milieuvriendelijke technologieën. Zo kunnen bergtoppen op een duurzame manier worden ontdekt.

Verantwoord de berg op

Met de Oostenrijkse kabelbanen geniet je van de bergen op een milieubewuste manier. Kabelbanen zijn namelijk een van de meest duurzame transportsystemen, met voortdurende energie-optimalisatie.

Ecologisch en toegankelijk

Er zijn tal van kabelbanen met aandacht voor duurzaamheid en prachtige uitzichten:

- Ellmau-Hartkaiserbahn (Tirol): Uitzicht op het Kaisergebergte.

- Gerlossteinbahn (Zillertal): Toegang tot mountainbikeroutes en Flying Fox in de zomer, skiplezier in de winter.

- Hössbahn (Hinterstoder): Bereik wandelpaden en klettersteigen in het Totes Gebirge.

- Zwölferhornbahn (Salzkammergut): Prachtig uitzicht op de meren, barrièrevrij en in elf minuten naar de top van St. Gilgen.

5 duurzame kabelbanen in zomer en winter

SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental

Zillertal Arena

Golm in Montafon

Bergbahnen Gastein

Stubnerkogel in Gastein met hangbrug

Wat maakt de Oostenrijkse kabelbanen duurzaam?

  • Laag stroomverbruik dankzij voortdurende modernisering: in de afgelopen 10 jaar heeft de kabelbaanindustrie al 20% energie kunnen besparen. De Nassfeld skigebied laat zien hoe het moet.

  • Gebruik van groene stroom: Hernieuwbare energiebronnen krijgen de voorkeur. Bijvoorbeeld Zell am Ziller, Hochkrimml en Gerlos.

  • Eigen energieopwekking: Veel regio's zoals de Zillertal Arena produceren elektriciteit met fotovoltaïsche en windkrachtcentrales.

  • Holistische mobiliteit: Minder eigen vervoer omdat je gemakkelijk met de trein naar de kabelbaan kunt, zoals in de Weense Alpen.

  • Baanbrekende ideeën zijn bijvoorbeeld Sneeuwruimte Salzburg of de regio Wilde Kaiser.

5 duurzame skigebieden voor wintersport

Saalbach Hinterglemm

Stubaier gletsjer

Tux-Finkenberg

St. Anton am Arlberg

Zell am See-Kaprun

Honden welkom in de kabelbanen!

Enkele gedragsregels voor viervoeters

Honden op vakantie zijn een geweldige metgezel tijdens het wandelen! Bij de meeste kabelbanen kun je je viervoeters gewoon meenemen. In de gondel zelf is vaak een muilkorf gewenst, en tijdens de wandeling een riem vanwege wilde dieren die rondlopen. En vergeet ook zeker niet het "hondentasje" met voldoende snacks en water!

In de Scheffau kabelbaan in Tirol, met uitzicht op de Kitzbüheler Alpen, is het motto bijvoorbeeld: Honden welkom! Bijzonder aan te bevelen is het gezinsvriendelijke panoramapad naar de Hartkaiser in Ellmau. De hondvriendelijke Dachstein Krippenstein kabelbaan in Oberösterreich naar het spectaculaire uitzichtplatform '5 fingers'. En in de hondvriendelijke regio Montafon in Vorarlberg kun je met de Bergbahnen Montafon naar de toppen van Muttersberg, Kristberg, en Hochjoch.

Klimaatbescherming en wintersport - Oostenrijk maakt het mogelijk!

Reizen met de trein

Met de trein naar de kabelbaan

Veel kabelbanen bevinden zich in de buurt van ÖBB-stations stations of bieden pendeldiensten aan. De mobiliteitsprogramma's van de Klimaat- en modelregio's bieden ook gemakkelijke, milieuvriendelijke toegang tot andere activiteiten in de omgeving - veel plezier!

Bijzonder goed aangesloten op het openbaar vervoer per trein en bus:

FAQ

De kabelbaan is door de geschiedenis heen door verschillende mensen ontwikkeld en verbeterd. Al in de 3e eeuw voor Christus werden in China eenvoudige touwsystemen gebruikt om materiaal over moeilijk begaanbaar terrein te vervoeren. In 1644 bouwde de Nederlandse ingenieur Adam Wybe Europa's eerste functionele materiaalkabelbaan, die bouwmaterialen vervoerde en werd aangedreven door paarden. De eerste kabelbaan die werd voortbewogen door zijn eigen trekkabel werd uiteindelijk gerealiseerd door de Duitse ingenieur Adolf Bleichert in de 19e eeuw.

De hoogste kabelbaan in Oostenrijk is de Pitztal Wildspitzbahn in Tirol: het bergstation ligt op een hoogte van ongeveer 3.440 meter.

In Oostenrijk zijn er momenteel kabelbanen in elke deelstaat behalve Wenen en Burgenland. De meeste kabelbanen bevinden zich in Tirol.

Er zijn ongeveer 1.100 kabelbanen in Oostenrijk.

In Oostenrijk biedt een groot aantal kabelbanen toegang tot hoge bergtoppen en spectaculaire Uitzichtplatformen. Op de Dachstein kun je het beroemde uitzichtplatform bereiken met de kabelbaan Sky Walk Dachstein. Met de Großglockner Gletscherbahn ga je naar de Pasterze, de grootste gletsjer in de oostelijke Alpen - eeuwig ijs, met uitzicht op de Großglockner, met 3.798 meter de hoogste berg van Oostenrijk. En de Kitzsteinhorn in Kaprun biedt een kabelbaan die je een prachtig uitzicht biedt op het omringende gletsjerlandschap op een hoogte van meer dan 3.000 meter.

Misschien ook interessant voor jou

Ontdek het beste van Oostenrijk