Kabelbanen in Oostenrijk
Duurzaamheid in de Alpen
Verantwoord de berg op
Met de Oostenrijkse kabelbanen geniet je van de bergen op een milieubewuste manier. Kabelbanen zijn namelijk een van de meest duurzame transportsystemen, met voortdurende energie-optimalisatie.
Ecologisch en toegankelijk
Er zijn tal van kabelbanen met aandacht voor duurzaamheid en prachtige uitzichten:
- Ellmau-Hartkaiserbahn (Tirol): Uitzicht op het Kaisergebergte.
- Gerlossteinbahn (Zillertal): Toegang tot mountainbikeroutes en Flying Fox in de zomer, skiplezier in de winter.
- Hössbahn (Hinterstoder): Bereik wandelpaden en klettersteigen in het Totes Gebirge.
- Zwölferhornbahn (Salzkammergut): Prachtig uitzicht op de meren, barrièrevrij en in elf minuten naar de top van St. Gilgen.
5 duurzame kabelbanen in zomer en winter
Wat maakt de Oostenrijkse kabelbanen duurzaam?
Laag stroomverbruik dankzij voortdurende modernisering: in de afgelopen 10 jaar heeft de kabelbaanindustrie al 20% energie kunnen besparen. De Nassfeld skigebied laat zien hoe het moet.
Gebruik van groene stroom: Hernieuwbare energiebronnen krijgen de voorkeur. Bijvoorbeeld Zell am Ziller, Hochkrimml en Gerlos.
Eigen energieopwekking: Veel regio's zoals de Zillertal Arena produceren elektriciteit met fotovoltaïsche en windkrachtcentrales.
Holistische mobiliteit: Minder eigen vervoer omdat je gemakkelijk met de trein naar de kabelbaan kunt, zoals in de Weense Alpen.
Baanbrekende ideeën zijn bijvoorbeeld Sneeuwruimte Salzburg of de regio Wilde Kaiser.
5 duurzame skigebieden voor wintersport
Honden welkom in de kabelbanen!
Enkele gedragsregels voor viervoeters
Honden op vakantie zijn een geweldige metgezel tijdens het wandelen! Bij de meeste kabelbanen kun je je viervoeters gewoon meenemen. In de gondel zelf is vaak een muilkorf gewenst, en tijdens de wandeling een riem vanwege wilde dieren die rondlopen. En vergeet ook zeker niet het "hondentasje" met voldoende snacks en water!
In de Scheffau kabelbaan in Tirol, met uitzicht op de Kitzbüheler Alpen, is het motto bijvoorbeeld: Honden welkom! Bijzonder aan te bevelen is het gezinsvriendelijke panoramapad naar de Hartkaiser in Ellmau. De hondvriendelijke Dachstein Krippenstein kabelbaan in Oberösterreich naar het spectaculaire uitzichtplatform '5 fingers'. En in de hondvriendelijke regio Montafon in Vorarlberg kun je met de Bergbahnen Montafon naar de toppen van Muttersberg, Kristberg, en Hochjoch.
Reizen met de trein
Met de trein naar de kabelbaan
Veel kabelbanen bevinden zich in de buurt van ÖBB-stations stations of bieden pendeldiensten aan. De mobiliteitsprogramma's van de Klimaat- en modelregio's bieden ook gemakkelijke, milieuvriendelijke toegang tot andere activiteiten in de omgeving - veel plezier!
Bijzonder goed aangesloten op het openbaar vervoer per trein en bus: