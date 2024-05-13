LGBTQIA+
Oostenrijk onder de regenboog
Oostenrijk en zijn hoofdstad Wenen staan bekend om diversiteit en openheid. Een groeiend aantal queer initiatieven, evenementen en veilige plekken verwelkomen mensen uit de LGBTQIA+ gemeenschap. De afkorting LGBTQIA+ staat voor lesbisch, homo, transgender, queer, interseksueel en aseksueel: met andere woorden, voor mensen met verschillende seksuele geaardheden en genderidentiteiten.
Hieronder vind je een aantal tips voor plaatsen waar het hele spectrum van de regenboog wordt gevierd en safe spaces onder de aandacht worden gebracht.
Een land van vele kleuren
Wit - De kleur van een besneeuwde helling op je wintervakantie.
Geel - Genieten van zonnige dagen in elk seizoen.
Oranje - Een adembenemende zonsondergang op een bergtop.
Rood - Velden vol klaprozen in Niederösterreich in juli voor een van de lekkerste desserts ("Mohnnudeln").
Voor een stedentrip
Wenen
Hotel-Pension Wild
In het Hotel-Pension Wild worden LGBTQIA+ gasten al tientallen jaren hartelijk verwelkomd. Een sportsauna in het souterrain nodigt je uit om te ontspannen na een lange dag sightseeing.
Le Meridien
Het designhotel Le Meridien in het hart van Wenen is een hotspot voor de creatieve scene van de stad.
Hotel Motto Wenen
Even centraal gelegen Boetiekhotel Motto combineert elegantie met een stedelijke levensstijl.
Niederösterreich en Steiermark
Niederösterreich - voor een verblijf op het platteland
Loisium Wijn & Spa Hotel Langenlois
Hotel Loisium in Kamptal combineert de lange wijnbouwtraditie van de regio, een moderne levensstijl en elementen van het omliggende landschap in een uniek ontwerp.
Steiermark - beroemd om zijn wijn
Absteige zur bärtigen Therese
Die bärtige Therese ligt te midden van adembenemende landschappen, dicht bij de wijngaarden en organiseert regelmatig leuke evenementen.
Karinthië en Vorarlberg
Karinthië - voor een verblijf aan het meer
Lake's Hotel & Spa
Het Hotel & Spa Pörtschach ligt in Pörtschach aan de Wörthersee. De meeste studio's en suites hebben direct uitzicht op het meer.
Hotel Villach
Hotelcity Villach ligt midden in het oude centrum van Villach, omringd door bergtoppen en kristalheldere meren.
Vorarlberg - design ontmoet natuur
Sporthotel Silvretta Montafon
Het Sporthotel Silvretta Montafon is jouw thuis in de bergen, een perfecte plek om actief te zijn en te ontspannen.
De stad van de muziek
Salzburg
Best Western Plus Amedia Art Salzburg
Het Best Western Plus Amedia Art Salzburg ligt vlakbij de oude binnenstad, het treinstation en het expositiecentrum van Salzburg
Landhotel Postgut
Landhotel Postgut in de regio Lungau is perfect voor een skivakantie, maar ook voor een actieve zomervakantie. Het biedt zelfs paardrijlessen aan.
Een combinatie van stad en bergen
Tirol
Huis Romeo
Gay vakantieoord in de Alpen Haus Romeo in Scheffau in de bergen van de Wilder Kaiser is de perfecte plek voor een ontspannen vakantie.
aDLERS
Omgeven door de bergen en met de hele stad Innsbruck aan je voeten ligt hotel aDLERS. Hier is het gemakkelijk om te ontsnappen aan het leven van alledag.
Hotel Schwarzer Adler
Als de muren konden praten in het Boutique Hotel Schwarzer Adler in Innsbruck, zouden ze veel verhalen kunnen vertellen over beroemde artiesten, beroemdheden en Europese royals die hier hebben verbleven.
Meer hoteltips
Evenementen
6 september 2025
Diversity Ball
In de grootse setting van het stadhuis van Wenen nodigt het jaarlijkse Diversity Ball gasten uit voor een avond vol oogverblindende optredens, levendige beats en extravagante outfits. Traditionele ballroomcultuur ontmoet moderne party vibes: Meerdere dansvloeren zorgen voor levendige feesten, prominente figuren uit de LGBTQIA+ gemeenschap mengen zich onder het publiek en de spectaculaire middernachtshow zorgt elk jaar weer voor opschudding.
Het bal is een viering van diversiteit in al haar vormen, zonder grenzen: Geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, achtergrond of religie spelen geen rol. Het evenement maakt indruk met zijn uitgebreide toegankelijkheid, inclusief gebarentolken voor toespraken. Liefhebbers van gedurfde mode, extravagante optredens en energieke dans zullen een onvergetelijke avond beleven.
Tip: Om meer te leren over gebarentalen en non-verbale communicatie, bezoek de Hands Up interactieve tentoonstelling in Wenen, die het hele jaar door geopend is.
Villa Vida in Wenen is in de eerste plaats een café, maar ook een locatie voor queer evenementen. Bij de regelmatige Queens Brunch wordt het ontbijt geserveerd met dragoptredens. Bij Café Savoy wappert de regenboogvlag trots te midden van een barokke, traditionele Weense inrichting. Je krijgt er de hele dag door heerlijk eten en drinken geserveerd. Uitstekende cocktails worden aangeboden bij Mangobar, met een gezellige tuin waar je in de zomer buiten kunt zitten.
In Salzburg vind je HOSI, wat niet alleen dient als bar, maar ook als gemeenschapshub voor de LGBTQIA+-scene, waar regelmatig evenementen worden georganiseerd. Ook in Salzburg: Mexxx Gaybar, die ook dienst doet als club. Vlakbij vind je Dark Eagle, een cruisebar met twee verdiepingen en dark rooms.
Sinds de jaren 1980 is Why not een populaire club in Wenen, waardoor het een van de oudste safe spaces voor homoseksuele mannen in de stad is. Thema-avonden bieden van alles, van 90s parties en een gay editie van Oktoberfest tot stomende feestjes. Verwacht energieke pop- en trashmuziek, knallende optredens, een sexy sfeer en gewaagde outfits bij KEN Club.
The Circus kondigt zichzelf trots aan als "Oostenrijks grootste homofeest" en trekt duizenden LGBTQIA+ gasten naar locaties als de Arena Wien en Praterdome. Een andere populaire queer feestreeks is PiNKED, met pop- en electrobeats op wisselende clublocaties in Wenen.
Meer cafés, bars, clubs en festivals
Linz
RememBar: Café overdag, bar & clublounge 's avonds
Musikcafe SAX: Homovriendelijk & LGBTQIA+-populaire bar & café, met prachtige binnenplaats en tuin aan de achterkant
Fourty Nine: Queer bar, gevestigd in de HOSI Linz
Blue Heaven: Bar en nachtclub, populair bij homo's en lesbiennes
Graz
STARS Café-Bar
De FAGtory Club
BasisMENT 2.0: Cruising loungebar, nachtclub
Tuntenbal: De volgende datum is 21 februari 2026
De Löwenherz boekwinkel in Wenen is perfect om rond te snuffelen en biedt een brede selectie, ook rond thema´s zoals diversiteit. Naast boeken vind je er ook tijdschriften en dvd's, en de winkel organiseert regelmatig evenementen.
In het eerste district van Wenen vind je ChickLit. Deze boekenwinkel verkoopt feministische en lesbische literatuur in zowel het Duits als het Engels. Gayt staat bekend als een "Gay Lifestyle Store", in het vijfde district. Hier vind je kleding, accessoires, fetisjkleding en toys. In de kelder is ook een kunstgalerie gevestigd met werk van gay kunstenaars.