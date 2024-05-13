Woman in bikini with wet hair at the lake shore, turquoise water and mountain panorama in the background.
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De mooiste zwemmeertjes in Oostenrijk
Zomer aan het meer, de natuur beleven, ontspanning - herinneringen die je veranderen

Omgeven door alpien landschap staan Oostenrijkse zwemmeren bekend om hun uitstekende waterkwaliteit: beleving en ontspanning aan het water.

De zomer in Oostenrijk, waar schitterende zwemmeren het landschap sieren, is de perfecte tijd om je geest open te zetten en diep adem te halen - een droom die al je zintuigen prikkelt! Nieuwe indrukken, geuren en kleuren activeren je hersenen en laten een onvergetelijke indruk achter. Voor het hele gezin is er een eindeloze keuze aan activiteiten: van zwemmen en peddelen tot surfen en kiten, of gewoon heerlijk luieren in de zon.

Het maakt eigenlijk niet uit hoe je je dag aan het water beleeft - kleine en grote "waterratten" kunnen uitbundig genieten van alles wat de Oostenrijkse meren te bieden hebben. Probeer een nieuwe watersport, maak een rondje op een waterfiets of voel het zachte gras onder je blote voeten. Wie rust zoekt, ontdekt stille, verborgen baaien; wie van avontuur houdt, duikt het koele water in of verkent de omgeving op de fiets.

Activiteit, ontspanning en natuur smelten samen bij turquoise meren tot momenten die bijblijven. Zo'n belevenissen blijven diep in je geheugen gegrift en verbinden generaties. Niet uit je hoofd te krijgen: het echte Oostenrijkse Lebensgefühl - sprankelend, levendig en onweerstaanbaar.

Dankzij de inzet van de merenregio's en een strenge Oostenrijkse wetgeving heeft 96,9% van de Oostenrijkse zwemmeren een "uitstekende waterkwaliteit". De meren worden hier regelmatig op gecontroleerd.

Veel plezier met zwemmen in schoon, kristalhelder water!

Droommeren: een nieuw perspectief

Achensee

De Achensee werd 20.000 jaar geleden door machtige gletsjers gevormd. Het bergmeer ligt majestueus tussen het Karwendelgebergte en de Brandenberger Alpen.

Neusiedler See

Neusiedler See

Wolfgangsee

Alsof hij altijd rustig is - kalm en zich bewust van zijn schoonheid: zo ligt de Wolfgangsee ingebed tussen bossen, weides en een prachtig berglandschap.

Wolfgangsee

Bodensee

De Bodensee-regio in Vorarlberg combineert stedelijkheid en liefde voor de natuur op een prachtige manier.

Bodensee

Ervaar de magie van de Oostenrijkse meren: open je horizon - activeer je "Austrian Synapse"!

Vakantieregio's aan het meer: water, bergen en cultuur

Altaussee en Ausseerland - Salzkammergut in Stiermarken

Komt het door het inktblauwe meer, de frisse lucht, de stilte of de bergen? Het is die combinatie die Altaussee en het Ausseerland-Salzkammergut zo bijzonder maakt.

Vakantie in Ausseerland

Traunsee-Almtal im Salzkammergut

De regio rond de Traunsee heeft een magische aantrekkingskracht. Dompel je hier onder in het Salzkammergut, geniet van de pracht en maak kennis met de cultuur.

Vakantie in Traunsee-Almtal

Salzkammergut met bergen en zwemmeren

Kristalheldere meren, bergen en weides, levende ambacht en cultuur - het Salzkammergut laat je zien hoe dicht mens en natuur bij elkaar staan.

Geheime tips en familievriendelijke waterplekken

Bergmeren om te zwemmen: verfrissing in de Alpen

Plansee: het op één na grootste meer van Tirol

Vorderer Gosausee: bergmeer met uitzicht op de Dachstein

Lunzer See: prachtig natuurmeer in Niederösterreich

Klopeiner See: warmste zwemmeer van Europa in Zuid-Karinthië

Stubenbergsee: zwemmen, biken, varen en meer

Millstätter See: diepblauw tussen bergpanorama en baaien

Belevenissen en activiteiten rondom de meren in Oostenrijk

Tentoonstellingen en evenementen aan het water

Neusiedler See fietsmarathon

19/4/2026
Neusiedlersee

Deze route van 125 km loopt rond de Neusiedlersee en begint in het festivalstadje Mörbisch. Het parcours is relatief vlak en staat bekend om zijn harde wind, waardoor het geschikt is voor sprinters en tactische renners.

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Zeller Seezauber

14/5/2026 – 15/10/2026
Elisabethpark, Zell am See

Aan de Zellersee fonkelen de fonteinen op het ritme van de muziek, begeleid door licht- en lasershows. De avondvoorstellingen in het Elisabethpark bieden een verscheidenheid aan thema's en unieke spektakels.

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Mondsee 5-Meren-Fietsmarahton

20/6/2026 – 21/6/2026
Mondsee

Dit evenement nodigt wielrenners uit in SalzburgerLand-Salzkammergut. Deelnemers kunnen kiezen tussen 3 afstanden, waarbij de routes langs de Fuschlsee, Wolfgangsee, Hallstättersee, Attersee en Mondsee voeren.

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Gustav Mahler Festival Steinbach

21/6/2026 – 28/6/2026
Steinbach am Attersee

Het Gustav Mahler Festival is een meerdaags evenement rond de geboortedag van de componist op 7 juli. Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan staat het festival in 2026 - 130 jaar na de voltooiing van Mahlers 3e symfonie - in het teken van dit werk.

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WoertherSee Classic Festival

18/6/2026 – 28/6/2026
Klagenfurt am Wörthersee

Tijdens dit festival stellen orkesten en solisten van internationale topklasse de Wörthersee-componisten Gustav Mahler, Johannes Brahms, Anton Webern, Hugo Wolf en Alban Berg centraal.

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Traunsee Bergmarathon

3/7/2026 – 4/7/2026
Gmunden

Tijdens de bergmarathon, een tocht voor veeleisende en volhardende bergwandelaars en hardlopers, worden alle toppen rondom de Traunsee beklommen. Het parcours is ongeveer 63 km lang, waarbij 4.500 hoogtemeters moeten worden overwonnen.

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Meer in vuur

9/7/2026 – 10/7/2026
Klopeiner See

Magische lichten, muziek en spectaculair vuurwerk veranderen de Klopeiner See in een fonkelende belevenis. "See in Flammen" betovert met een unieke sfeer en onvergetelijke momenten aan het water.

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Bergen in vuur

15/8/2026
Altausseer See

Tijdens het zomerfeest "Berge im Flammen" worden de nachtelijke bergsilhouetten en de oevers van het meer verlicht door bengaals vuur. Het hoogtepunt is een vuurwerkshow met bijzonder effecten, dat het landschap in een lichtspektakel hult.

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Bregenzer Hafenfest

28/8/2026 – 30/8/2026
Hafengelände, Bregenz

Gastronomie, muziek en uitzicht op het meer - het havenfeest in Bregenz biedt regionale specialiteiten, verfrissende drankjes en dj-muziek tegen een unieke achtergrond aan het meer. Dit evenement met gratis toegang nodigt uit tot genieten, flaneren en dansen.

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Achenseelauf

6/9/2026
Achensee

De Achenseelauf is een klassieker in de hardloopwereld, waarbij ambitieuze deelnemers samen met professionals de strijd aangaan en behoort tot de mooiste hardloopwedstrijden met panoramisch uitzicht van Oostenrijk.

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Tips voor klimaatbescherming

Hoe houden we onze zwemmeren mooi en gezond?

  • Zwemmeren zijn belangrijke habitats voor dieren en planten. Neem beschermingszones in acht!

  • Gebruik alleen de goedgekeurde oeverzones om te zwemmen.

  • Laat geen afval achter.

  • Gebruik het zwemmeer niet als toilet.

  • Voer vissen en watervogels niet - voedselresten veroorzaken een teveel aan voedingsstoffen.

  • Laat zonnebrandcrème even intrekken voordat je gaat zwemmen (een oliefilm vervuilt het wateroppervlak)

Duurzaam reizen

FAQ

Er zijn ongeveer 400 zwemmeren in Oostenrijk. Bijzonder aan te bevelen zijn:

  • Achensee / Tirol

  • Altaussee / Steiermark

  • Oude Donau / Wenen

  • Attermeer / Oberösterreich

  • Bodensee / Vorarlberg

  • Erlaufsee / Niederösterreich, Steiermark

  • Fuschlsee / SalzburgerLand

  • Gosausee / Oberösterreich

  • Grundlsee / Steiermark

  • Irrsee / Oberösterreich

  • Klopeinmeer / Karinthië

  • Längsee / Karinthië

  • Lunzmeer / Niederösterreich

  • Millstätter See / Karinthië

  • Mondsee / Oberösterreich

  • Neusiedler See / Burgenland

  • Traunsee / Oberösterreich

  • Wallersee / SalzburgerLand

  • Weissensee / Karinthië

  • Wolfgangsee / Oberösterreich, SalzburgerLand

  • Wörthersee / Karinthië

Wenen

  • Oude Donau

  • Zwemmeer Hirschstetten

Oberösterreich

  • Attermeer

  • Wolfgangsee

  • Traunsee

Steiermark

  • Altaussee

  • Erlaufersee

  • Grundlsee

  • Ödensee

Karinthië

  • Wörthersee

  • Weissensee

Tirol

  • Achensee

  • Pillersee

  • Plansee

  • Berglsteinersee

  • Blindsee

Vorarlberg

  • Bodensee

  • Formarine meer

  • Spullermeer

Burgenland

  • Neusiedler See

SalzburgerLand

  • Wallersee

  • Mondsee

In de zomer bereikt het water van de Oostenrijkse zwemmeren meestal temperaturen tussen 20°C en 27°C. De exacte temperatuur hangt af van de hoogte en de diepte van het meer alsook de hoeveelheid zon.

Veel Oostenrijkse meren liggen in beschermde natuurgebieden. Voorbeelden zijn de Attersee en de Mondsee, die als Natura-2000 Europese beschermgebieden belangrijke populaties van bedreigde vissoorten beschermen. De Neusiedler See maakt deel uit van het Nationaal Park Neusiedler See-Seewinkel, een hotspot voor biodiversiteit en voor vogels. Aan de Weissensee valt tweederde van de oever onder natuurbehoud.

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