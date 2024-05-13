Muziek heeft in Oostenrijk altijd hoog in aanzien gestaan. Grote componisten zijn hier geboren, er zijn wereldberoemde werken gecreëerd en mensen houden simpelweg van de klank van muziek.

Oostenrijk - het land van de muziek

Oostenrijk heeft een diepe historische en culturele band met muziek. Muziek is hier niet alleen een kunstvorm van de hoogste orde, maar het genieten ervan wordt beschouwd als een levenshouding en een essentieel onderdeel van de identiteit. Bovenal Wenen - staat als "muzikale hoofdstad van de wereld" vooraan als het gaat om het trekken van internationale aandacht.

Muziek in Oostenrijk speelt alle deuntjes

Het Salzburg Festival vindt elk jaar plaats in Salzburg, terwijl het Bregenz Festival elke zomer wordt gehouden aan het Bodenmeer in Vorarlberg. Opera, theater en concertvoorstellingen trekken muziekliefhebbers met de hoogste verwachtingen. Mensen genieten zowel van de levendigheid van vervlogen tijden als van de hedendaagse, of het nu tijdens het Grafenegg Muziekfestival of het Saalfelden Jazz Festival is. Echte volksmuziek speelt ook een centrale rol, met de klanken van jodelen en "Stubenmusik" (kleine muziekbijeenkomsten) die diep geworteld zijn in de Alpenregio's.