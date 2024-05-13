Kunst en cultuur in Oostenrijk
Oostenrijks rijke geschiedenis en creatieve geesten hebben een uniek erfgoed van kunst, cultuur, muziek en bezienswaardigheden achtergelaten. Een cultureel avontuur wacht

Kastelen, paleizen, kloosters, UNESCO-werelderfgoed, musea en galerieën: deze culturele schatten, samen met duizenden bezienswaardigheden in de regio's, wachten om ontdekt te worden. Oostenrijk, het land van grote componisten en wereldberoemde werken, biedt zowel klassieke als moderne muziek in concertzalen en op openluchtfestivals.

Voor wie de ideeën en werken van beroemde persoonlijkheden wil ontdekken, heeft Oostenrijk volop mogelijkheden. De cultuur van het land komt tot leven in tradities, vakmanschap en liefde voor de natuur. De magie zit in de mix van creativiteit, authenticiteit en duurzaamheid.

Culturele schatten: Muziek, kunst en hun makers

De mooiste bezienswaardigheden in cultuur en natuur

De "Veldhaas" van Albrecht Dürer is te zien in de Albertina in Wenen. De haas is als kunstdruk te koop in de museumwinkel.

Met 24 gouden schilderijen van Gustav Klimt is het Belvedere in Wenen de grootste collectie van zijn werken ter wereld.

De "Saliera" is een zoutkelder die tussen 1540 en 1543 door de Italiaanse beeldhouwer en goudsmid Benvenuto Cellini werd gemaakt voor Frans I van Frankrijk. Tegenwoordig wordt de "Saliera" tentoongesteld in het Kunsthistorisch Museum in Wenen.

De Wereldtentoonstelling van Wenen vond plaats in 1873 en veranderde de stad in een kosmopolitisch centrum. Geen enkel ander groot evenement heeft een grotere invloed gehad op de ontwikkeling van Wenen tot wereldmetropool.

In 2023 werden talrijke initiatieven georganiseerd om de 150e verjaardag van de Wereldtentoonstelling in Wenen te vieren 150e verjaardag van de Wereldtentoonstelling van Wenen in 1873.

Ja, voordeelkaarten bieden korting bij musea, rondleidingen door de stad en het openbaar vervoer. Sommige ervaringen zijn gratis, voor andere gelden gereduceerde prijzen. De kaarten zijn verkrijgbaar bij VVV-kantoren of deelnemende accommodaties.

In 2003 werd het Kunsthaus Graz een modern herkenningspunt van de universiteitsstad, dat schittert door zijn controversiële buitenkant en de kwaliteit van zijn tentoonstellingen.

De inwoners van Graz noemen het liefkozend "De vriendelijke vreemdeling"

Bescherming van erfgoed - een synoniem voor duurzaamheid

Het behoud van historische gebouwen is een belangrijk initiatief in Oostenrijk voor klimaatbescherming. Waarom?

  • Bescherming van erfgoed helpt om hulpbronnen te besparen. Bestaande structuren worden behouden, waardoor nieuwe bouwprojecten niet in groene ruimten hoeven te worden gerealiseerd.

  • Erfgoedbescherming speelt een belangrijke sociaal-culturele rol door bij te dragen aan het behoud van historische gebouwen. Dit kan de regionale identiteit versterken en het culturele aanbod verrijken.

  • Veel historische gebouwen zijn oorspronkelijk opgetrokken uit natuurlijke materialen, die vaak lokaal worden gewonnen. Restauraties zijn erop gericht om deze materialen te gebruiken om de authenticiteit van de gebouwen te behouden.

  • De habitats van verschillende planten- en diersoorten kunnen ook worden beschermd.

