Kunst en cultuur in Oostenrijk

Oostenrijks rijke geschiedenis en creatieve geesten hebben een uniek erfgoed van kunst, cultuur, muziek en bezienswaardigheden achtergelaten. Een cultureel avontuur wacht

Kastelen, paleizen, kloosters, UNESCO-werelderfgoed, musea en galerieën: deze culturele schatten, samen met duizenden bezienswaardigheden in de regio's, wachten om ontdekt te worden. Oostenrijk, het land van grote componisten en wereldberoemde werken, biedt zowel klassieke als moderne muziek in concertzalen en op openluchtfestivals.

Voor wie de ideeën en werken van beroemde persoonlijkheden wil ontdekken, heeft Oostenrijk volop mogelijkheden. De cultuur van het land komt tot leven in tradities, vakmanschap en liefde voor de natuur. De magie zit in de mix van creativiteit, authenticiteit en duurzaamheid.