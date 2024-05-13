View from Volksgarten to Kunsthistorisches Museum Vienna, park path with roses and benches, people sitting
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Wenen in de zomer
Tussen culturele hoogtepunten, de Donau en groene oases in de zomer

Bezoek Wenen in de winter
Wenen is een melange van cultuur, architectuur en culinair genieten. Tussen parken en tuinen, de Donau en het stadsleven verbindt de stad traditie en moderniteit.

Wenen vertelt geschiedenis – en schrijft die tegelijk verder. Van het uitzicht over de Donau tot de indrukwekkende gevels langs de Ringstraße wordt zichtbaar hoe sterk kunst, architectuur en het stadsleven hier met elkaar verweven zijn. De stad is een podium – voor zowel geschiedenis als het heden. Cultuur maakt deel uit van het dagelijks leven.

Langs de Ringstraße volgen iconen zoals de Staatsopera, het Kunsthistorisches Museum en de Stephansdom elkaar op, maar het culturele leven stopt niet aan de deuren van musea. Het leeft verder tijdens openluchtconcerten, op markten zoals de Naschmarkt en in tijdelijke kunstruimtes.

Tegelijk zorgen parken, de Donau en de Prater midden in de stad voor ruimte om te bewegen, buiten actief te zijn en te ontspannen. Hier wordt gefietst, gezwommen en gepicknickt. Stedelijk leven en natuur lopen naadloos in elkaar over – een belangrijk onderdeel van de hoge levenskwaliteit.

Op culinair vlak loopt het aanbod van koffiehuizen tot de Naschmarkt, van creatieve gastronomie tot wijn en Heurigen aan de rand van de stad. Tussen genieten, architectuur en een eigentijdse scene blijft Wenen voortdurend in beweging – met respect voor tradities én nieuwsgierigheid naar het nu.

Feiten over de stad
Inwoners:ca. 1,8 miljoen (grootste stad van Oostenrijk)
Hoofdstad:Wenen is zowel deelstaat- als staatshoofdstad
Oppervlakte:ca. 415 km2
Hoogte:151 m (Lobau) tot 542 m (Hermannskogel)
Uitzichtpunten:Donautoren, Stephansdom, Hermannskogel

Het reuzenrad van Wenen is een van de oudste ter wereld en biedt een spectaculair uitzicht over de stad. Een iconisch symbool van Wenen en een hoogtepunt van het Prater.

Maak kennis met Wenen

Top hoogtepunten

Wiener Prater: pretpark en groene oase

Spanische Hofreitschule: rijkunst van wereldniveau

Belvedere: meer dan een paleis

Musikverein: de gouden zaal met wereldberoemde akoestiek

Schönbrunn: een plek waar geschiedenis tot leven komt

Staatsopera: een plek waar muziek geschiedenis schrijft

Stephansdom: hét symbool van Wenen

Kahlenberg: Panorama over Wenen

Activiteiten in en rond Wenen

Tours

Wenen in 3 dagen

Boottochten: ontdek Wenen vanaf het water

Rondleidingen door de stad: Wenen stap voor stap

Fietstours met gids: op twee wielen door Wenen

Architectuur in Wenen: van jugendstil tot modernisme

Stadstours met Vienna Sightseeing

Excursies in de omgeving

Muziek in de lucht

Wenen: Stad van Muziek

In de stad van muziek is de Wiener Philharmoniker het culturele vlaggenschip van Wenen. Dirigenten uit de hele wereld beschouwen het als een eer om het nieuwjaarsconcert te leiden in de 'Gouden Zaal' van de Musikverein - een akoestisch meesterwerk. Het Weens Jongenskoor betovert ook wereldwijd publiek met hun zang.

Maar Wenen biedt meer dan alleen klassieke muziek: De jazzscene floreert in het Porgy & Bess club, terwijl elektronische beats langs het Donaukanaal pulseren.

Met Kerstmis, veranderen de kerken van Wenen hun grote zalen om in ruimtes vol magische klanken. Of het nu gaat om klassieke koren of feestelijke orgelmuziek, deze concerten vullen de stad met een spiegelende sfeer en brengen kerstmagie naar het hart van Wenen.

Top evenementen

Viennale Film Festival

Vienna

De Viennale presenteert een selectie nieuwe films van over de hele wereld, waaronder nationale en internationale premières. Speciale aandacht gaat uit naar documentaire cinema, korte films en experimentele crossoverproducties.

Meer lezen

Beroemde personen

De klank van Schubert in Wenen

Schuberts melodieën zijn een tijdloos eerbetoon aan zijn geboortestad, hoewel er altijd een vleugje droefheid in Schuberts muziek zit.

Franz Schubert

De Wiener Philharmoniker

De Wiener Philharmoniker - alleen hun naam al staat voor muziek. Overal waar dit gerenommeerde orkest optreedt, is het publiek diep ontroerd en enthousiast.

De Wiener Philharmoniker

Wolfgang Amadeus Mozart: muziekgenie uit Salzburg

Een wandeling door het Wenen van Mozart - van Schloss Schönbrunn tot de begraafplaats St.

Wolfgang Amadeus Mozart

Beethoven

Beethoven koos Wenen als zijn nieuwe thuis en bracht het grootste deel van zijn leven in de stad door. Een muzikale reis terug in de tijd.

Ludwig van Beethoven

Johann Strauss

in 2025 zou de walskoning Johann Strauss II zijn 200e verjaardag vieren - een reden voor een feestje!

Johann Strauss

Unieke plekken om te verblijven

The Harmonie Vienna: 4*-hotel met artistiek concept

Hotel Sans Souci: 5*-hotel met design van yoo

Boutique Hotel Stadthalle: 3*-ecohotel

Hotel Daniel: designhotel in de wijk rond het Belvedere

Hotel Sacher: historisch 5*-hotel achter de Staatsopera

Andaz Vienna Am Belvedere: moderne kunst en design

Hilton Vienna Waterfront: historisch gebouw aan de Donau

Boutique Hotel Altstadt Vienna: 4*-hotel met moderne kunst

Stadsgroen en mobiliteit in de stad

Groen Wenen

De bomen
De "stadstuinen van Wenen" verzorgen bijna 500.000 bomen, waaronder 95.000 straatbomen, 188.400 parkbomen en 200.000 bosbomen in gebieden zoals het Wiener Prater.

Stedelijke boerderijen
Wenen heeft ongeveer 800 boerderijen, die meer komkommers produceren dan de rest van Oostenrijk en een aanzienlijke bijdrage leveren aan de oogst van aubergines, peterselie, tomaten en paprika's.

Groene ruimtes
Velden, parken, wijngaarden en bossen bedekken bijna de helft van Wenen. De wijk Hietzing is het groenst, met 70% groene ruimte.

Duurzame mobiliteit
De 162 lijnen van het openbaar vervoer in Wenen bedienen jaarlijks meer dan 966 miljoen passagiers. 73% reist met het openbaar vervoer, 44% loopt, 13% fietst en 33% rijdt zelf.

Geniet mobiel en ontspannen van Wenen

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Flexipas Wenen

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FAQs

  • Prater

  • Spaanse Rijschool

  • Paleis Belvedere

  • Musikverein

  • Paleis Schönbrunn

  • Weense Staatsopera

  • Stephansdom

  • Kunsthistorisch Museum

In Wenen kun je van alles doen, van fietsen en wandelen tot watersporten zoals kanoën, waterfietsen en zeilen.

Op de website van het Weense toeristenbureau vind je een uitgebreide Evenementenkalender.

Het unieke van Wenen ligt in de mix van kunst, cultuur, architectuur, muziek en het charmante karakter. Het houdt de traditie levend en combineert deze vakkundig met moderne elementen.

5 redenen waarom Wenen zo'n hoge levenskwaliteit biedt

  1. Groene ruimtes in de buurt
    Je bereikt een nabijgelegen recreatiegebied, zoals het Donau-eiland, in slechts 15 minuten vanuit het stadscentrum.

  2. Het openbaar vervoer loopt soepel
    Weners zijn dol op hun openbaar vervoer, zoals trams, bussen en de U-Bahn. De U-Bahn rijdt in het weekend zelfs de hele nacht door.

  3. Zuiver drinkwater uit de kraan
    Het drinkwater van de stad komt rechtstreeks uit de Neder-Oostenrijkse en Stiermarkse Alpen via pijpleidingen van hoge kwaliteit.

  4. De stad is brandschoon
    Straten, parken en openbare ruimtes zijn onberispelijk schoon, dankzij de uitstekende afvalinzameling en schoonmaakdiensten.

  5. Alles in een ontspannen tempo
    De koffiehuizen en wijnlokalen in Wenen hebben lange tijd een relaxte mentaliteit aangemoedigd: In Wenen heb je geen haast.

Voor een eerste bezoek aan Wenen zijn twee tot drie dagen voldoende om de belangrijkste bezienswaardigheden in de binnenstad en Schloss Schönbrunn te ontdekken.

Wie zich uitgebreider wil verdiepen in cultuur en musea, wil genieten van de koffiehuiscultuur en tijd wil nemen voor culinaire ervaringen, plant best vier tot vijf dagen in. Zo blijft er ook tijd over voor uitstappen in de omgeving, bijvoorbeeld langs de Donau of naar de Wachau.

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