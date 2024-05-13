Wenen is een melange van cultuur, architectuur en culinair genieten. Tussen parken en tuinen, de Donau en het stadsleven verbindt de stad traditie en moderniteit.

Wenen vertelt geschiedenis – en schrijft die tegelijk verder. Van het uitzicht over de Donau tot de indrukwekkende gevels langs de Ringstraße wordt zichtbaar hoe sterk kunst, architectuur en het stadsleven hier met elkaar verweven zijn. De stad is een podium – voor zowel geschiedenis als het heden. Cultuur maakt deel uit van het dagelijks leven.

Langs de Ringstraße volgen iconen zoals de Staatsopera, het Kunsthistorisches Museum en de Stephansdom elkaar op, maar het culturele leven stopt niet aan de deuren van musea. Het leeft verder tijdens openluchtconcerten, op markten zoals de Naschmarkt en in tijdelijke kunstruimtes.

Tegelijk zorgen parken, de Donau en de Prater midden in de stad voor ruimte om te bewegen, buiten actief te zijn en te ontspannen. Hier wordt gefietst, gezwommen en gepicknickt. Stedelijk leven en natuur lopen naadloos in elkaar over – een belangrijk onderdeel van de hoge levenskwaliteit.

Op culinair vlak loopt het aanbod van koffiehuizen tot de Naschmarkt, van creatieve gastronomie tot wijn en Heurigen aan de rand van de stad. Tussen genieten, architectuur en een eigentijdse scene blijft Wenen voortdurend in beweging – met respect voor tradities én nieuwsgierigheid naar het nu.