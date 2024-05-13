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Altaussee en het Ausseerland-Salzkammergut
Beleef de alpine levensstijl in Steiermark

Is het het meer of de frisse lucht, de rust of de bergen? Het is waarschijnlijk de combinatie van al het bovenstaande die Altaussee zo bijzonder maakt.

Midden in het hart van het Ausseerland-Salzkammergut en een favoriet onder schrijvers, zowel gevestigde als aspirant-schrijvers: Bijna geen enkele andere plaats in Oostenrijk heeft zoveel mensen tot schrijven geïnspireerd als het schilderachtige stadje Altaussee: Hugo von Hofmannsthal kwam hier al in 1892 voor een zomerverblijf, net als Egon Friedell, Friedrich Torberg, Arthur Schnitzler en anderen. Barbara Frischmuth groeide op aan het Altausmeer.

Alfred Komarek, een Oostenrijkse schrijver die ook uit het Ausseerland kwam, was ervan overtuigd dat het waarschijnlijk iets met het landschap te maken had. En inderdaad, wandelen rond het Altausmeer is als een meditatie. De gletsjerrotsen bij Seewiese, het bos, de Loser en de berg Trisselwand worden weerspiegeld in het dromerige blauwe meer - een landschap van legendarische schoonheid, waarin menig verhaal is geboren. Je hebt alleen oren nodig om ze te horen, zoals Alfred Komarek zegt, en het talent om ze op te schrijven. Zijn gedenkwaardige conclusie: "Uiteindelijk is het altijd de natuur die van mensen kunstenaars maakt"

Snelle informatie over Altaussee
Locatie:Ausseerland-Salzkammergut in Steiermark
Lokale berg:Loser (1.838 m)
Onderscheiding:Klimatisch kuuroord
Hoogte: 720 m
Dorpen in Ausseerland:Altaussee, Bad Mitterndorf, Bad Aussee, Grundlsee

Gastenkaarten in Ausseerland

Geniet van kortingen en all-inclusive aanbiedingen van attracties tot boottochten tijdens je verblijf met de gastenkaarten van Ausseerland en Salzkammergut.

Maak kennis met Altausseerland-Salzkammergut

Top hoogtepunten

Wellness & kuuroorden: Kom tot rust na een lange dag

Narcissenfestival: Het grootste bloemenfestival

Loser: Lokale berg met een panoramische weg

Traditionele klederdracht in Ausseerland zoals vroeger

Sneeuwparadijs Tauplitz: Skiën met uitzicht

Salzwelten Altaussee: De grootste actieve zoutmijn

De mooiste natuurplekjes in Ausseerland-Salzkammergut

Boottochten in Altaussee: Nostalgisch en ontspannend

Activiteiten en excursies in Ausseerland-Salzkammergut

Altaussee is een landschap dat je omarmt, maar nooit beperkt. Creatieve mensen vinden dit aantrekkelijk; het inspireert hen om nieuwe ideeën te bedenken.

Alfred Komarek (1945-2024)Oostenrijkse auteur

Unieke plekken om te verblijven

Waldruhe B&B in Bad Aussee

Strandcafé Hideaways Altaussee

Alpenpark Haganlodge Altaussee

Seehotel Grundlsee

Narzissen Vital Resort Bad Aussee

Mayrlife Altaussee

Duurzaamheid in Ausseerland

Regionaal eten, drinken en winkelen

In Steiermark, en vooral in de regio Ausseerland, is het gemakkelijk om op een duurzame manier lokaal te winkelen en te eten. Boerderijwinkels en delicatessenzaken, bakkerijen, visserijen en boerenmarkten bieden een verscheidenheid aan regionale specialiteiten - de zogenaamde "fijnproeverskaart wijst de plekken aan die je moet kennen.

Als je lokaal geniet, steun je...

  • .. regionale bedrijven en banen

  • .. klimaatbescherming door kortere transportroutes en minder CO₂-uitstoot

  • .. het behoud van hulpbronnen dankzij minder verpakking, minder koeling, minder afval

  • .. seizoensgebonden en bewust eten in lijn met de natuurlijke cirkel

  • .. vertrouwen in herkomst en productie

FAQ

Altaussee is een stad in Steiermark en maakt deel uit van de regio Ausseerland-Salzkammergut - een bijzonder schilderachtige regio met talloze meren, bergen en culturele bezienswaardigheden. Het hart van de stad wordt gevormd door het Altausmeer en zijn omgeving, een natuurreservaat dat de flora en fauna van de regio in ongerepte staat bewaart. Altaussee ligt in het Totes Gebirge, een bergketen in de noordelijke Kalkalpen. De plaatselijke berg is de Loser (1.838 m), die een indrukwekkend uitzicht biedt op de omliggende landschappen, waaronder de Altaussee, de Grundlsee en het Dachsteinmassief.

Er is geen treinstation in Altaussee zelf. Er rijden echter openbare bussen en taxi's tussen Altaussee en het dichtstbijzijnde treinstation in de naburige stad Bad Aussee.

Altaussee en het omliggende Ausseerland-Salzkammergut stunten met hun natuurlijke schoonheid, denk aan talloze bergen, kliffen, meren en bossen - het ideale decor voor talloze activiteiten:

  • Wandelen: Het Ausseerland-Salzkammergut biedt talloze wandelroutes, variërend van wandelingen langs het meer tot uitdagende bergwandelingen en klimtochten.

  • Boottochten: De Altaussee onthult zijn rustige schoonheid en alpenpanorama bijzonder goed vanuit een boot: roeiboten, elektrische boten, Oostenrijks eerste schip op zonne-energie of rafttochten zijn beschikbaar.

  • Fietsen en mountainbiken: Langs meren en met een prachtig uitzicht op de bergen biedt het Ausseerland-Salzkammergut tal van fietstochten.

  • Skiën en wintersport: De Loser en Tauplitz bieden perfect geprepareerde pistes voor recreatieve skiërs.

Altaussee werd in 1989 uitgeroepen tot "Luchtkuuroord". Enkele van de criteria voor de onderscheiding zijn de volgende:

  • Luchtkwaliteit: De lucht in de regio is van hoge kwaliteit, met weinig pollen en weinig schadelijke stoffen of luchtvervuiling.

  • Natuurlijke omgeving: Bossen, bergen en meren dragen allemaal bij aan ontspanning.

  • Therapeutische infrastructuur: Altaussee heeft een gradeer- en kneippvoorziening die pekel uit de zoutmijn van Altaussee gebruikt.

  • Toeristische infrastructuur: Gemakkelijke toegang tot accommodatie, activiteiten en natuur is verzekerd.

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