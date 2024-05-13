Is het het meer of de frisse lucht, de rust of de bergen? Het is waarschijnlijk de combinatie van al het bovenstaande die Altaussee zo bijzonder maakt.

Midden in het hart van het Ausseerland-Salzkammergut en een favoriet onder schrijvers, zowel gevestigde als aspirant-schrijvers: Bijna geen enkele andere plaats in Oostenrijk heeft zoveel mensen tot schrijven geïnspireerd als het schilderachtige stadje Altaussee: Hugo von Hofmannsthal kwam hier al in 1892 voor een zomerverblijf, net als Egon Friedell, Friedrich Torberg, Arthur Schnitzler en anderen. Barbara Frischmuth groeide op aan het Altausmeer.

Alfred Komarek, een Oostenrijkse schrijver die ook uit het Ausseerland kwam, was ervan overtuigd dat het waarschijnlijk iets met het landschap te maken had. En inderdaad, wandelen rond het Altausmeer is als een meditatie. De gletsjerrotsen bij Seewiese, het bos, de Loser en de berg Trisselwand worden weerspiegeld in het dromerige blauwe meer - een landschap van legendarische schoonheid, waarin menig verhaal is geboren. Je hebt alleen oren nodig om ze te horen, zoals Alfred Komarek zegt, en het talent om ze op te schrijven. Zijn gedenkwaardige conclusie: "Uiteindelijk is het altijd de natuur die van mensen kunstenaars maakt"