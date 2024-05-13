Aerial view of a farm with maize field, pasture with cattle, and winding road in evening light.
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Mühlviertel
Graniet, bossen, bier en puur genieten

Het nuchtere Mühlviertel in Oberösterreich biedt ongerepte natuur en regionaal genot.

Tussen de Donau in het zuiden en het Boheemse Woud in het noorden ligt het Mühlviertel. De rivieren de Große Mühl en de Kleine Mühl, waarnaar de regio is vernoemd, kronkelen krachtig door het landschap - beide zijrivieren van de Donau.

Aan de ene kant zijn het de rivierdalen met hun diepe kloven die het Mühlviertel fascinerend maken, aan de andere kant staat de regio bekend om zijn traditionele ambachtelijke bedrijven en bergboerderijen op grote hoogte. Een bijzonderheid zijn de wit-met-grijs-gevlekte stenen bergboerderijen gebouwd van zware granieten stenen. Machtige kastelen en prachtige paleizen maken het landschap compleet, net als de glooiende heuvels en weelderige groene zomerweiden.

Feiten en cijfers over het Mühlviertel
Locatie:Noord Oberösterreich
Verborgen juweel:Gotische straat
Natuurpark:Natuurpark Mühlviertel
Hoogste top:Plöckenstein (1.379 m)
Krachtcentrale:Beiers hoogveen

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Maak kennis met de regio Mühlviertel

Top hoogtepunten

Natuurpark Mühlviertel: Wandelen tussen granieten heuvels

Bier brouwen: Ontdek de scene van het Mühlviertel

Freistadt: De beroemde middeleeuwse brouwerijstad

De paardentrein: Een unieke nostalgische rit

Schloss Clam: Muziek en geschiedenis in een vesting

Abdij Schlägl: Beleef spiritualiteit, cultuur & brouwen

Beierse Au: Mystiek landschap in het Boheemse Woud

Johannes pelgrimsroute: 84 km in 12 etappes

Historische gebouwen en gotische kunstschatten

Steinbloß: De kenmerkende oude graniettraditie van de regio

Activiteiten in de regio Mühlviertel

Traditioneel vakmanschap

Blauwdrukkers en linnenwevers uit het Mühlviertel

In het Mühlviertel wordt al eeuwenlang met veel zorg handwerk verricht. Als je geïnteresseerd bent in de textielindustrie van de regio, ga dan naar het Textielcentrum Haslach-een historisch fabrieksterrein met een museum, productiefaciliteiten en een opleidingscentrum.

De Mühlviertler blauwdruk staat op linnen stoffen die in vaten blauw worden geverfd en vervolgens worden bedrukt met patronen. De details van het proces zijn een geheim van de familie Wagner, de enige die deze traditie in ere houdt. UNESCO heeft blauwdrukken uitgeroepen tot Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Bezoek blauwdrukkers en linnenwevers

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Duurzame tradities

Ambachten en gebruiken

Het behoud van gewoonten en tradities in Oostenrijk is nauw verbonden met duurzaamheid. Tradities zoals veedrijven, traditionele festivals en regionale ambachten tonen een diep respect voor de natuur en hulpbronnen. Deze gebruiken bevorderen het begrip en de waardering voor de lokale flora en fauna, evenals het milieubewustzijn.

Gewoonten en tradities versterken ook de sociale duurzaamheid: Festivals zoals de meiboom, Paasvieringenen Kersttradities bouwen een gemeenschapsgevoel op en een gedeelde toewijding om voor de regio te zorgen. Immaterieel Cultureel Erfgoed eren traditionele rituelen, gebruiken en ambachten die van generatie op generatie worden doorgegeven. Door deze tradities als gast mee te maken, dompel je jezelf onder in de Oostenrijkse cultuur en manier van leven - wat op zijn beurt de lokale identiteit versterkt.

Duurzame vakanties

FAQs

Het Mühlviertel staat vooral bekend om zijn gevarieerde natuurlandschappen. Enkele hoogtepunten zijn:

  • Granietlandschap: De regio wordt gekenmerkt door graniet en staat bekend om zijn opvallende kliffen, steengroeven en stenen bouwwerken.

  • Wandelen en fietsen: Met talloze wandel- en fietspaden, waaronder de Sint-Johannesroute en het natuurpark Mühlviertel, is het Mühlviertel dé regio voor outdoorliefhebbers.

  • Cultuur en geschiedenis: De gotische straat en de vele historische gebouwen maken het Mühlviertel een geweldige plek voor iedereen die geïnteresseerd is in cultuur.

  • Veelzijdige natuurbelevenissen: Van de Plöckenstein, de hoogste bergtop, tot het hoogveen Bayrische Au, de regio Mühlviertel biedt zowel ontspanning als avontuur in de prachtige natuur.

  • Gebruiken en brouwcultuur: De regio is diep geworteld in tradities, wat blijkt uit de lokale festivals, ambachten en de nuchtere landelijke manier van leven. Talrijke brouwerijen hebben zich in het Mühlviertel gevestigd.

Het Mühlviertel biedt vele activiteiten voor alle leeftijden:

  • Wandel en fiets langs de Sint-Jansroute of verken de 200 kilometer aan wandelpaden in het natuurpark Mühlviertel. De Plöckenstein, de hoogste top op 1.379 meter, biedt een prachtig uitzicht.

  • De gotische straat leidt naar historische gebouwen zoals de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Freistadt. Het granieten landschap met zijn karakteristieke stenen gebouwen is bijzonder indrukwekkend.

  • Er zijn talloze activiteiten voor gezinnen - van avonturenparken tot kruidenworkshops. Rustzoekers vinden krachtplekken zoals het hoogveen Bayrische Au. De regio Mühlviertel combineert natuur, cultuur en traditie en biedt zowel sportieve avonturen als ontspannende ervaringen.

  • De hele regio Mühlviertel staat bekend om zijn kenmerkende brouwtraditie en is de thuisbasis van verschillende brouwerijen die bezoekers verwelkomen.

Böhmerwald
Het Boheemse Woud in Oberösterreich betovert met zijn natuurlijke schoonheid en talrijke recreatiemogelijkheden zoals wandelen, fietsen en wintersport. De regio biedt rustige plekjes, indrukwekkende uitzichten en talloze mogelijkheden voor ontspanning en avontuur.

Mühlviertler Alm Freistadt
De regio biedt een breed scala aan vrijetijdsactiviteiten: bezoek historische kastelen en paleizen, neem deel aan golf- en boogschietcursussen, wandel met lama's en alpaca's, of maak een koetstocht door het idyllische landschap.

Mühlviertler Hochland
De regio heeft een fascinerend natuurlandschap met glooiende heuvels, bossen en imposante granietformaties. Nature.Show.Place combineert natuur, plezier, cultuur en activiteiten: wandelen, fietsen, wintersport, regionale keuken en authentieke ambachten.

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