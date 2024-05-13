Het nuchtere Mühlviertel in Oberösterreich biedt ongerepte natuur en regionaal genot.

Tussen de Donau in het zuiden en het Boheemse Woud in het noorden ligt het Mühlviertel. De rivieren de Große Mühl en de Kleine Mühl, waarnaar de regio is vernoemd, kronkelen krachtig door het landschap - beide zijrivieren van de Donau.

Aan de ene kant zijn het de rivierdalen met hun diepe kloven die het Mühlviertel fascinerend maken, aan de andere kant staat de regio bekend om zijn traditionele ambachtelijke bedrijven en bergboerderijen op grote hoogte. Een bijzonderheid zijn de wit-met-grijs-gevlekte stenen bergboerderijen gebouwd van zware granieten stenen. Machtige kastelen en prachtige paleizen maken het landschap compleet, net als de glooiende heuvels en weelderige groene zomerweiden.