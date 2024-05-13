Het Ötztal
Alpien, actief en vol afwisseling op 250 drieduizenders
Introduction
Een regio die zowel in de zomer als in de winter betovert - welkom in het Ötztal. Een plek waar de bergen je grenzen verleggen en tegelijkertijd een diep gevoel van vrijheid geven. Dompel je in de zomer onder in het adembenemende natuurschoon langs meer dan 1.600 km aan wandelpaden en 860 km fietsroutes. Torenhoge bergtoppen van drieduizend meter vormen een decor dat zelfs doorgewinterde avonturiers versteld doet staan. Hoogtepunten zoals de indrukwekkende Stuiben watervallen en de thermale baden van Aqua Dome combineren perfect ontspanning met actie.
En in de winter? Dan verandert het dal in een paradijs voor wintersporters. Op zes skigebieden komt de droom van ongerepte besneeuwde pistes tot leven. Buiten de pistes valt er net zo veel te genieten: langlaufloipes, winterwandelpaden of een magische lantaarnwandeling naar de Stuibenwaterval.
Of het nu zomer of winter is, het Ötztal verrast, daagt uit en beloont. Klaar voor je volgende avontuur?
De Stuibenfall, de grootste waterval van Tirol, stort zich met een indrukwekkende 159 meter in de diepte van het Ötztal en is een populaire bestemming voor wandelaars.
Maak kennis met het Ötztal
Top hoogtepunten
Unieke plekken om te verblijven
Hoe beschermen we het bergmilieu?
Neem alles wat je meeneemt naar de bergen mee terug, inclusief tissues, verpakkingen en waterflessen.
Blijf op de gemarkeerde wandelpaden om wilde dieren en jonge bossen niet te verstoren.
Respecteer de plaatselijke wilde dieren! Bekijk koeien, schapen en wilde dieren van een veilige afstand.
Maak gebruik van het uitgebreide netwerk van regionale treinen en wandelbussen.
Kies berghutten die zich inzetten voor duurzaamheid en milieubescherming.
Inspireer je kinderen om contact te maken met de natuur - wat ze leren waarderen, zullen ze koesteren.
Bescherm de biodiversiteit: Nationale parkwachters staan klaar om je te laten zien hoe.