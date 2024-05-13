Tirol in de zomer
De alpine levensstijl belooft niet alleen lichtvoetigheid - dat kan iedereen voelen in de prachtige bergwereld.

Tirol maakt indruk met zijn imposante bergen, die het landschap vormgeven en ontelbare mogelijkheden voor buitenactiviteiten bieden. Slechts 13 procent van de regio is bewoonbaar - de rest behoort tot de bergen. Meer dan 600 toppen steken meer dan 3.000 meter de lucht in en vormen een unieke omgeving voor wandelaars, fietsers en natuurliefhebbers.

Maar het zijn niet alleen de bergen die Tirol kenmerken. De regio biedt ook plezier, ontspanning en onvergetelijke ervaringen voor het hele gezin. Eeuwenoude tradities en een levendige cultuur dragen bij aan de charme, aangevuld met eersteklas service en echte Tiroolse gastvrijheid. Natuurwonderen en cultureel erfgoed gaan hier hand in hand en creëren een unieke sfeer die werkelijk betoverend is.

Informatie over Tirol
Hoofdstad: Innsbruck
Oppervlakte: 12.648 km²
Bevolking:ca. 776.000 (vanaf 2024)
Percentage bos: 41,2 %
Grossglockner berg:3.798 m
Skigebieden: 154
Gletsjer:5
Thermale baden:6

Evenementen in Tirol
Traditionele en moderne hoogtepunten vind je in de Evenementenkalender

Maak kennis met Tirol

Top hoogtepunten

Beleef de Swarovski Kristalwerelden

Highline 179: Langste voetgangershangbrug ter wereld

Aqua Dome Längenfeld: Ontspan in de panoramische hemel

Achensee: Duik in het grootste zwemmeer van Tirol

Area 47: Avontuur in het grootste vrijetijdspark van Oostenrijk

007 Elementen: De James Bond-avonturenwereld in Sölden

NatuurIJspaleis: Inzicht in het eeuwige ijs

Activiteiten in Tirol

Tours

Begeleide MTB-tochten in Tirol

Door het nationale park met een ranger

In de rust van ongerepte natuur

Nationaal Park Hohe Tauern

De hectiek van alledag is snel vergeten in het hooggebergte van het Nationaal Park Hohe Tauern. De ervaring van torenhoge drieduizenders, majestueuze watervallen en gletsjers kalmeert de ziel - en vaak ook het lichaam - van mensen die onder stress gebukt gaan.

Het Nationalparkzentrum in Matrei heeft een moderne, interactieve tentoonstelling over de wonderen van de Alpen. Van hieruit kun je ook een Ranger van het Nationaal Park boeken voor een tocht door de wildernis. Samen met lokale experts kun je de "Big Five" van de alpiene fauna in hun natuurlijke habitat spotten: de steenarend, steenbok, gems, lammergier en marmot. En misschien nog wel meer van de 15.000 diersoorten in het park. Liefhebbers van plantkunde kunnen de Zwitserse den, edelweiss, gentiaan en vele andere van de 3500 plantensoorten in de regio ontdekken.

Uitstapjes in Tirol

Regio's

Außerfern: De insider tip

Een insider tip onder Tiroolers: Ingebed in een indrukwekkend panorama biedt Außerfern alles wat een ontspannen en avontuurlijk hart begeert.

Außerfern

Innsbruck: Een allrounder

De regio bestaat uit de stad Innsbruck en 40 omliggende plaatsen. Het biedt alles van stedelijke voorzieningen tot landelijke idylle.

Innsbruck

Oost-Tirol: hoog en hoger

De exclave Tirol strekt zich uit tussen de Hohe Tauern en de Lienz Dolomieten, waar een indrukwekkende 266 toppen van meer dan 3.000 meter hoog de hemel in steken.

Oost-Tirol

Tirols Oberland: Zo origineel

Charmante oude dorpjes zoals Spiss, de hoogst gelegen nederzetting van Oostenrijk, wachten erop om ontdekt te worden - samen met kloven, prachtige hoge valleien en dennenbossen.

Tiroler Oberland

Tiroler Unterland: Historisch indrukwekkend

Het Unterland omvat de districten Kitzbühel, Kufstein en Schwaz en beslaat een groot deel van het onderste Inntal. Landschappelijk is het gewoon een droom.

Tiroler Unterland

Steden en plaatsen

Ischgl

Een groot dorp, ideaal voor natuurexcursies. Bezoekers die komen wandelen, fietsen of genieten van het landschap worden beloond met ongeëvenaarde bergpanorama's.

Ischgl

Seefeld

Met slechts één stap midden in de natuur: Sportieve avonturen, ontspannen uitstapjes of gewoon een favoriete plek om van het leven te genieten.

Seefeld

Serfaus

Serfaus, evenals de dorpen Fiss en Ladis, is zowel in de winter als in de zomer de perfecte vakantieregio.

Serfaus

Sölden

Het voormalige bergdorp heeft bergen zover het oog reikt, betoverende bossen en veel frisse lucht.

Sölden

Schwaz

De parochiekerk is de grootste gotische hallenkerk van Tirol. Schwaz werd rond 1500 bekend door zijn zilver- en koperafzettingen.

Schwaz

Hall in Tirol

Rond het 700 jaar oude kasteel staan indrukwekkende herenhuizen. Het stadje heeft een middeleeuws karakter en is een van de best bewaarde oude steden van het land.

Hall in Tirol

Imst

Je vindt het barokke centrum met zijn herenhuizen en een klooster aan de rand van de Lechtaler Alpen in het Inntal.

Imst

Top evenementen

Evenementen in Tirol in één oogopslag

Alle topevenementen in Tirol - van cultureel en sportief tot culinair.

Evenementen in Tirol

Veedrijven in Tirol

Als in de herfst het vee terugkeert van de alpenweiden, wordt dat op veel plaatsen gevierd met kleurrijke feesten. Hier vind je een overzicht van de leukste evenementen.

Veedrijven in de Alpen

Tirools Festival Erl

Het beroemde muziekfestival staat bekend om zijn uitvoeringen van opera's, orkestwerken en kamermuziek.

Tirools Festival Erl

Unieke plekken om te verblijven

Hotel Waldklause

Cocoon Alpine Boutique Lodge

De Zhero

Bergresort Gradonna

Informatie over klimaatbescherming

Bescherming van erfgoed - een synoniem voor duurzaamheid

Het behoud van historische gebouwen is een uitstekend initiatief voor klimaatbescherming in Oostenrijk. Waarom?

  • Bescherming van erfgoed helpt hulpbronnen te besparen door bestaande structuren te behouden, waardoor nieuwe bouwprojecten in groene ruimten worden vermeden.

  • Het speelt ook een belangrijke sociaal-culturele rol door bij te dragen aan het behoud van historische gebouwen, die de regionale identiteit kunnen versterken en het culturele aanbod kunnen verrijken.

  • Veel historische gebouwen zijn oorspronkelijk gebouwd met natuurlijke materialen, vaak afkomstig uit de omgeving. Bij restauraties worden deze materialen gebruikt om de authenticiteit van de gebouwen te behouden.

  • Bovendien kunnen de habitats van verschillende dier- en plantensoorten worden beschermd. Op ecologisch niveau is erfgoedbescherming ook de ideale aanpak.

FAQs

In de zomer biedt Tirol een unieke mix van cultuur, geschiedenis en natuur. Vooral de kleine steden maken indruk met hun charmante oude stadjes, traditionele feesten en de nabijheid van de bergen. Hier zijn enkele hoogtepunten:

Innsbruck: De hoofdstad van Tirol combineert historische bezienswaardigheden zoals het Gouden Dak met adembenemende uitzichten op de bergen. In de zomer zijn wandelen, mountainbiken en alpiene tochten populair.

Kufstein: Dit kleine stadje staat bekend om zijn fort en zijn ligging aan de rivier de Inn. Het nabijgelegen Kaisergebergte biedt ideale omstandigheden voor natuurliefhebbers.

Rattenberg: Het kleinste stadje van Oostenrijk staat bekend om zijn glasblazerij en romantische straatjes. Het is de perfecte uitvalsbasis voor uitstapjes naar het Alpbachtal.

Hall in Tirol: Een middeleeuws stadje met een van de mooiste oude stadjes van Oostenrijk. De nabijheid van het Karwendelgebergte biedt talloze buitenmogelijkheden.

Veel van de zwemmeren in Tirol belichamen de Oostenrijkse manier van leven - hier zijn enkele van de beste:

Achensee: Het grootste meer van Tirol ligt ingebed tussen het Karwendel- en het Rofangebergte. Het kristalheldere water en het grote aanbod aan sportactiviteiten, zoals zeilen en surfen, maken het tot een paradijs voor outdoorliefhebbers.

Schwarzsee: De Schwarzsee ligt in de buurt van Kitzbühel en onderscheidt zich door zijn idyllische omgeving en warme, gezondheidsbevorderende veenwater. Een perfecte plek om te ontspannen en te zwemmen.

Plansee: In de buurt van Reutte is de Plansee een van de schoonste meren van Tirol. Het turquoise water en de omringende bergen maken het ideaal om te zwemmen, wandelen en duiken.

Reither See: De kleine maar charmante Reither See in het Alpbachtal is een gezinsvriendelijk meer met een rustige sfeer. Het is de perfecte keuze voor een ontspannen dagje zwemmen in de bergen.

