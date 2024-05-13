Rotsen beklimmen, skiën op poedersneeuwpistes en wandelen naar rustieke berghutten - het Zillertal biedt onvergetelijke vakantieavonturen midden in de natuur.

Het Zillertal is dankzij hun unieke landschap een van de meest actieve regio's in de Tiroolse Alpen. Omringd door talrijke bergtoppen hoger dan 3.000 meter, met de Hochfeiler als hoogste punt, geldt het dal als de bakermat van het alpinisme. Adembenemende natuurwonderen, zoals het Hochgebirgsnaturpark Zillertaler Alpen met meer dan 80 gletsjers, zijn tot op de dag van vandaag grotendeels onaangetast gebleven.

Het karakteristieke berglandschap van het Zillertal kan op talloze manieren worden verkend. Geniet in de zomer van wandelingen door idyllische alpenweiden, beklim ruige kliffen of fiets langs ruisende beekjes. In de winter zijn er vier skigebieden en kan je genieten van een ritjes in een paardenkoets door de glinsterende sneeuw. Deze unieke mix van ongerepte natuur en spannende activiteiten maakt van elke dag in het Zillertal een avontuur.