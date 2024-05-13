Zillertal in Tirol
Wandel- en familievakantie in de Alpen
Introduction
Het Zillertal is dankzij hun unieke landschap een van de meest actieve regio's in de Tiroolse Alpen. Omringd door talrijke bergtoppen hoger dan 3.000 meter, met de Hochfeiler als hoogste punt, geldt het dal als de bakermat van het alpinisme. Adembenemende natuurwonderen, zoals het Hochgebirgsnaturpark Zillertaler Alpen met meer dan 80 gletsjers, zijn tot op de dag van vandaag grotendeels onaangetast gebleven.
Het karakteristieke berglandschap van het Zillertal kan op talloze manieren worden verkend. Geniet in de zomer van wandelingen door idyllische alpenweiden, beklim ruige kliffen of fiets langs ruisende beekjes. In de winter zijn er vier skigebieden en kan je genieten van een ritjes in een paardenkoets door de glinsterende sneeuw. Deze unieke mix van ongerepte natuur en spannende activiteiten maakt van elke dag in het Zillertal een avontuur.
Maak kennis met het Zillertal
Top hoogtepunten
Top evenementen
Tips voor fijnproevers
In het Zillertal serveren uitstekende herbergen en gezellige berghutten regionale specialiteiten aan hun gasten. Een daarvon zijn Zillertaler Krapfen. Deze worden zowel hartig belegd als zoet, gevuld met jam, geserveerd.
Een andere plaatselijke lekkernij is Melchermuas, een zoet gerecht gemaakt van tarwemeel, boter, melk en bessen, dat traditioneel werd geserveerd aan herders op de alpenweiden.
Recepten
Tiroolse knoedels
Met dit recept smaakt de knoedel als het origineel uit Tirol. Kleine knoedels worden geserveerd in rundvleessoep, grotere met warme zuurkool of salade.
Zillertaler Krapfen
Met dit recept smaakt de Tiroolse specialiteit als het origineel uit het Zillertal. De knapperige donuts gevuld met kaas worden speciaal voor feesten bereid.
Unieke plekken om te verblijven
Toegankelijk Zillertal
In het Zillertal gaan duurzaamheid en toegankelijkheid hand in hand. Rolstoelvriendelijke hotels en vakantieappartementen zorgen voor maximale bewegingsvrijheid, terwijl barrièrevrije wandelpaden en begeleide tochten nieuwe perspectieven op het landschap bieden.
Ook skiën, fietsen of een tandemvlucht paragliding met Wheels4Flying zijn mogelijk, dankzij speciale uitrusting en getrainde piloten. Zo wordt het Zillertal voor iedereen een plek voor natuurbeleving.