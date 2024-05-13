Zuid-Steiermark staat bekend om zijn wijnroutes, wijnmakerijen en wijnlokalen. Hier zijn de vijf tophighlights die van je reis een onvergetelijke ervaring zullen maken:

Wijnroutes en wijnhuizen: De Zuid-Steiermarkse wijnroute slingert door de glooiende heuvels van de regio en biedt adembenemende uitzichten op de wijngaarden. Talrijke wijnhuizen en vinotheken nodigen je uit om de topwijnen van de regio te proeven.

Wandel over het Klapotetz pad: De Klapotetz, een houten windmolen, maakt deel uit van de cultuur van de regio. De Klapotetzweg combineert natuur, cultuur en plezier. Hij loopt door het schilderachtige landschap langs de wijngaarden. Onderweg wachten je talrijke wijnlokalen.

Natuurpark Zuid-Stiermarken: Dit park is een hoogtepunt voor natuurliefhebbers. Glooiende heuvels, bossen, velden, weiden en wijngaarden kenmerken het landschap. Wandelaars en fietsers vinden hier een netwerk van goed bewegwijzerde paden.

Culinaire hoogstandjes en wijnlokalen: Van pompoenpitolie tot Brettljause snacks en versgebakken brood, vergezeld van een glas Stiermarkse wijn - de wijnlokalen zijn de perfecte plek om te genieten van de lokale lekkernijen in een gezellige sfeer.