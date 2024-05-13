Zuid-Steiermark
Wijngaarden, wijnroutes en wijnlokalen
Introduction
Geniet van een glas wijn, een gebakken kipsalade met pompoenpitolie en uitzicht op het heuvellandschap: Zo staat de regio bekend onder foodies. Wijngaarden worden afgewisseld met bossen, boomgaarden en weiden.
Oostenrijk laat zich in het zuiden van de Steiermark van zijn romantische en aangename kant zien door een betoverend samenspel van natuur- en cultuurlandschappen, met als hoogtepunt van de regio de Zuid-Steiermarkse wijnroute. Natuurreservaten, wijngaarden en wijnlokalen volgen elkaar hier op.
Een van de mooiste uitzichtpunten in Zuid-Steiermark ligt in Kitzeck im Sausal, met 564 meter de hoogstgelegen wijnregio van Oostenrijk.
Zuid-Steiermark in al zijn facetten
Top hoogtepunten
Unieke plekken om te verblijven
Natuurpark Zuid-Steiermark
De belangrijkste cultuurlandschappen zijn gemengde bossen, velden, bloemenweiden, boomgaarden en natuurlijk wijngaarden. Hoe verschillend deze habitats ook zijn, ze hebben één ding gemeen: ze krijgen veel warmte en licht door de zuidelijke ligging van het natuurpark.
Daardoor beslaan de 15 natuurparkgemeenschappen bijna 400 km² en herbergen ze de meest zonminnende dier- en plantensoorten van Steiermark.