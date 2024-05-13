Aerial view of green vineyard hills with red-tiled roofs and winding road in South Styria.
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Zuid-Steiermark
Wijngaarden, wijnroutes en wijnlokalen

Heuvelachtige landschappen, gastvrije bevolking en wijn: dat is waar de Zuid-Steiermark bekend om staat. Ontdek de regio tijdens een wandeling of op de fiets.

Geniet van een glas wijn, een gebakken kipsalade met pompoenpitolie en uitzicht op het heuvellandschap: Zo staat de regio bekend onder foodies. Wijngaarden worden afgewisseld met bossen, boomgaarden en weiden.

Oostenrijk laat zich in het zuiden van de Steiermark van zijn romantische en aangename kant zien door een betoverend samenspel van natuur- en cultuurlandschappen, met als hoogtepunt van de regio de Zuid-Steiermarkse wijnroute. Natuurreservaten, wijngaarden en wijnlokalen volgen elkaar hier op.

Info over Zuid-Steiermark
Locatie:40 km ten zuiden van Graz
Wijnroutes: 3
Wijnhuizen: ca. 285
Wijncafés: ca. 250
Wijnbouwgebied:met 611 hectare het kleinste wijnbouwgebied van Oostenrijk

Een van de mooiste uitzichtpunten in Zuid-Steiermark ligt in Kitzeck im Sausal, met 564 meter de hoogstgelegen wijnregio van Oostenrijk.

Zuid-Steiermark in al zijn facetten

Top hoogtepunten

Zuid-Steiermarkse wijnroute: In het spoor van wijn

Sausale wijnroute: Uitzicht op de steilste wijngaarden

grenstafel tussen Oostenrijk en Slovenië

Picknick in de wijngaard

Wijnhuizen en wijnwinkels

Activiteiten in Zuid-Steiermark

Unieke plekken om te verblijven

Winzarei: Vakantie op het wijngoed Tement

Weingasthof Sabathihof Dillinger: Verblijf op het wijngoed

Loisium Wijn & Spa Hotel

Weingartenhotel Harkamp: Wijn- en mousserendewijnmakerij

Bescherming door gebruik

Natuurpark Zuid-Steiermark

De belangrijkste cultuurlandschappen zijn gemengde bossen, velden, bloemenweiden, boomgaarden en natuurlijk wijngaarden. Hoe verschillend deze habitats ook zijn, ze hebben één ding gemeen: ze krijgen veel warmte en licht door de zuidelijke ligging van het natuurpark.

Daardoor beslaan de 15 natuurparkgemeenschappen bijna 400 km² en herbergen ze de meest zonminnende dier- en plantensoorten van Steiermark.

Natuurpark Zuid-Steiermark

FAQs

Zuid-Steiermark staat bekend om zijn wijnroutes, wijnmakerijen en wijnlokalen. Hier zijn de vijf tophighlights die van je reis een onvergetelijke ervaring zullen maken:

Wijnroutes en wijnhuizen: De Zuid-Steiermarkse wijnroute slingert door de glooiende heuvels van de regio en biedt adembenemende uitzichten op de wijngaarden. Talrijke wijnhuizen en vinotheken nodigen je uit om de topwijnen van de regio te proeven.

Wandel over het Klapotetz pad: De Klapotetz, een houten windmolen, maakt deel uit van de cultuur van de regio. De Klapotetzweg combineert natuur, cultuur en plezier. Hij loopt door het schilderachtige landschap langs de wijngaarden. Onderweg wachten je talrijke wijnlokalen.

Natuurpark Zuid-Stiermarken: Dit park is een hoogtepunt voor natuurliefhebbers. Glooiende heuvels, bossen, velden, weiden en wijngaarden kenmerken het landschap. Wandelaars en fietsers vinden hier een netwerk van goed bewegwijzerde paden.

Culinaire hoogstandjes en wijnlokalen: Van pompoenpitolie tot Brettljause snacks en versgebakken brood, vergezeld van een glas Stiermarkse wijn - de wijnlokalen zijn de perfecte plek om te genieten van de lokale lekkernijen in een gezellige sfeer.

Drie wijnroutes slingeren zich door het zuiden van de Steiermark:

Zuid-Steiermarkse wijnroute: De bekendste route in de regio loopt door schilderachtige wijngaarden, langs talrijke wijnhuizen en wijntavernes. Start in Ehrenhausen en ga verder via Leutschach naar Kitzeck im Sausal.

Wijnroute Sausal: Deze route loopt door het gebied rond het wijndorp Gamlitz, bekend om zijn glooiende heuvels en uitstekende wijnen. De route loopt rond de dorpen Gamlitz, Ratsch en de omgeving.

Schilcher Wijnroute: Deze weg staat bekend om de Schilcher, een rosékleurige wijn die lokaal wordt gemaakt van de Blauer Wildbacher-druif.

Zuid-Steiermark omvat wijndorpjes die midden in het heuvellandschap en langs de wijnroutes liggen. Hier zijn enkele van de bekendste plaatsen in de regio:

Leutschach an der Weinstraße: Een centrale stad langs de Zuid-Steiermarkse wijnroute. Leutschach staat bekend om zijn wijngaarden, wijntavernes en de nabijheid van de Sloveense grens.

Ehrenhausen aan de Weinstraße: Een mooi wijndorp dat vaak dient als startpunt voor rondleidingen langs de Zuid-Steiermarkse wijnroute.

Gamlitz: Een van de bekendste wijngebieden in het zuiden van de Steiermark. Gamlitz biedt vele wijnhuizen, een levendige wijntraditie en tal van vrijetijdsactiviteiten in de omgeving.

Kitzeck in Sausal: Het hoogst gelegen wijndorp van Europa. Kitzeck biedt een adembenemend uitzicht op het omringende heuvellandschap en uitstekende wijnen.

Sulztal an der Weinstraße: Een kleiner dorp dat vooral gewaardeerd wordt om zijn rustige charme en de nabijheid van eersteklas wijnhuizen.

Straß in Steiermark: Nog zo'n populair wijndorp, dat ook een goed uitgangspunt is om de regio te verkennen.

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