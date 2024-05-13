Introduction
Gelegen aan het turquoise meer de Wörthersee ligt de kleine stad Klagenfurt - ook wel de "parel van de Renaissance" genoemd. Italiaanse bouwmeesters hebben hun stempel gedrukt op de 800 jaar oude stad met uitstekend gerestaureerde paleizen, binnenplaatsen en pleinen.
Begin je wandeling door de oude stad op het Neuer Platz (Nieuwe Plein), waar de beroemdste bezienswaardigheid van de stad op je wacht - de Lindwurm fontein, bewaakt door een draakachtig dier dat het onderwerp is van plaatselijke legendes. Wandel langs de langs de prachtige gevels van het stadscentrum, die bekroond zijn om hun historische schoonheid en voorbeeldig behoud, en snuif de mediterrane sfeer op.
Maak kennis met Klagenfurt
Top hoogtepunten
Activiteiten in en rond Klagenfurt
Tours
Top evenementen
Favoriete restaurants in Klagenfurt
La Bottega
De beste Italiaanse pizza van Klagenfurt, met een dunne korst en precies de juiste hoeveelheid heerlijk beleg.
Bierhuis zum Augustin
Een gezellige plek met gewelfde plafonds en houten tafels, waar traditionele en seizoensgebonden Oostenrijkse gerechten worden geserveerd.
Unieke plekken om te verblijven
Vakantie met trein en bus
Wil je Klagenfurt verkennen en tegelijkertijd het milieu sparen? Huur voor korte afstanden in de stad een fiets bij een van de tien Nextbike-stations via hun app. Als je van plan bent verder weg te gaan, kun je zowel fietsen als e-bikes huren bij stations in de hele regio.
Koop de Wörthersee Plus Card om gratis gebruik te maken van de regionale treinen en bussen van de "S-Bahn" en de Wörthersee of de nabijgelegen bergen te verkennen.
Als je met de trein komt, is de lokale pendeldienst je rechtstreeks naar je accommodatie.
Gastenkaarten voor Klagenfurt en Karinthië
Met de Kärnten Card kun je meer dan 100 bezienswaardigheden in de deelstaat Karinthië bezoeken, waaronder bergspoorwegen, panoramawegen en musea.
Met de gratis Wörthersee Plus Card krijg je korting en gratis toegang tot een aantal attracties in de regio Wörthersee en Klagenfurt.
Je ontvangt de gastenkaart bij het inchecken bij jouw accommodatie.