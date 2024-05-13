Lindwurm - Het symbool van de stad Klagenfurt
  1. Homepage
  2. Austria's Cities
  3. Klagenfurt

Klagenfurt in de zomer
Stad, bergen en meer in één vakantie

Bezoek Klagenfurt in de winter
Zin om met al je zintuigen van cultuur te genieten, bergen te bedwingen en in een turquoise meer te springen? Klagenfurt heeft het allemaal!

Gelegen aan het turquoise meer de Wörthersee ligt de kleine stad Klagenfurt - ook wel de "parel van de Renaissance" genoemd. Italiaanse bouwmeesters hebben hun stempel gedrukt op de 800 jaar oude stad met uitstekend gerestaureerde paleizen, binnenplaatsen en pleinen.

Begin je wandeling door de oude stad op het Neuer Platz (Nieuwe Plein), waar de beroemdste bezienswaardigheid van de stad op je wacht - de Lindwurm fontein, bewaakt door een draakachtig dier dat het onderwerp is van plaatselijke legendes. Wandel langs de langs de prachtige gevels van het stadscentrum, die bekroond zijn om hun historische schoonheid en voorbeeldig behoud, en snuif de mediterrane sfeer op.

Snelle feiten
Bevolking:ca. 105.000 (vanaf 2023)
Deelstaat:Karinthië
Oppervlakte:120.1km²
Hoogte:446m
Favoriete uitkijkpunt:Pyramidenkogel (100m)

Tip van een plaatselijke bewoner

Bezoek de oudste voetgangerszone van Oostenrijk tussen de Kramergasse en de Wienergasse, geopend in 1961.

Maak kennis met Klagenfurt

Top hoogtepunten

De fontein van Lindwurm

Avonturenpark Minimundus

De kathedraal van Klagenfurt

Alter Platz

Wörthersee

Karinthisch museum voor moderne kunst

Botanische tuin

Activiteiten in en rond Klagenfurt

Tours

Rondleiding door de oude binnenstad van Klagenfurt

Meer rondleidingen

Top evenementen

Festivals in Klagenfurt

9020 Klagenfurt

Van theater en straatartiesten tot het World Bodypainting Festival, Klagenfurt biedt een keur aan culturele evenementen.

Meer informatie

Favoriete restaurants in Klagenfurt

Landhaushof

Een traditioneel Oostenrijks restaurant met gezellige zitjes onder gewelfde plafonds.

La Bottega

De beste Italiaanse pizza van Klagenfurt, met een dunne korst en precies de juiste hoeveelheid heerlijk beleg.

Bierhuis zum Augustin

Een gezellige plek met gewelfde plafonds en houten tafels, waar traditionele en seizoensgebonden Oostenrijkse gerechten worden geserveerd.

Restaurant Vogelhaus

Je wordt hier verwend met een vijfgangenmenu en de beste wijnen.

Unieke plekken om te verblijven

Hotel Sandwirth Klagenfurt

Hotel Sandwirth

Hotel Moser Verdino Klagenfurt

Voor groene genieters

Vakantie met trein en bus

Wil je Klagenfurt verkennen en tegelijkertijd het milieu sparen? Huur voor korte afstanden in de stad een fiets bij een van de tien Nextbike-stations via hun app. Als je van plan bent verder weg te gaan, kun je zowel fietsen als e-bikes huren bij stations in de hele regio.

Koop de Wörthersee Plus Card om gratis gebruik te maken van de regionale treinen en bussen van de "S-Bahn" en de Wörthersee of de nabijgelegen bergen te verkennen.

Als je met de trein komt, is de lokale pendeldienst je rechtstreeks naar je accommodatie.

Gastenkaarten voor Klagenfurt en Karinthië

Met de Kärnten Card kun je meer dan 100 bezienswaardigheden in de deelstaat Karinthië bezoeken, waaronder bergspoorwegen, panoramawegen en musea.

Met de gratis Wörthersee Plus Card krijg je korting en gratis toegang tot een aantal attracties in de regio Wörthersee en Klagenfurt.

Je ontvangt de gastenkaart bij het inchecken bij jouw accommodatie.

FAQs

Gelegen in het zuiden van Oostenrijk, Klagenfurt is de deelstaathoofdstad van Karinthië, dat grenst aan Italië. De kleine stad ligt aan de oevers van de Wörthersee, waardoor bezoekers een stedelijke vakantie kunnen combineren met dagtochten naar de bergen.

  • De Lindwurm fontein in het midden van het centrale plein Neuer Platz (Nieuw Plein) is het bekendste symbool van de stad.

  • Minimundus avonturenpark met modellen van beroemde gebouwen uit de hele wereld op een schaal van 1:25.

  • De Pyramidenkogel uitkijktoren biedt een spectaculair uitzicht over de Wörthersee en de Alpen.

  • In het prachtige renaissancegebouw Landhaus herbergt het Provinciaal Museum van Karinthië en de indrukwekkende Wapenzaal.

  • Het Maria Theresiamonument ter ere van de Habsburgse vorstin staat op de Alter Platz (Oud Plein).

  • Het Karinthische Museum voor Moderne Kunst biedt wisselende tentoonstellingen van moderne kunst.

Misschien ook interessant voor jou

Ontdek het beste van Oostenrijk

Abbonneer je nu op onze nieusbrief voor exclusieve aanbiedingen en tips:

  • Insider tips voor jouw volgende vakantie

  • Culinaire hoogtepunten en recepten

  • Unieke evenementen

  • Actueel reisaanbod en specials