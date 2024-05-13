Salzburg
Mozartstad, kerstmarkten en UNESCO-werelderfgoed
Introduction
De rivier de Salzach stroomt rustig door de stad terwijl Salzburg in de winter verandert in een sprookjesachtig winterwonderland. Hoog boven de daken torent de Vesting Hohensalzburg, vanwaar een prachtige wandeling naar de nabijgelegen Mönschberg vertrekt. Sfeervolle lichtjes geven de oude binnenstad - UNESCO-werelderfgoed - een feestelijke glans, en de verlichte ramen van cafés en restaurants nodigen je uit om de kou te ontvluchten met warme chocolademelk of glühwein in een gezellige sfeer, weg van de drukte. Op het Domplein van de kathedraal schittert de Christkindlmarkt en de lucht wordt gevuld met de klanken van "Stille Nacht! Heilige Nacht", het beroemde kerstlied dat in Salzburg ontstond als vredesboodschap.
Salzburg weet geschiedenis en hedendaagse flair op unieke wijze te combineren. De stad van Mozart ademt cultuur. Elke straat vertelt haar eigen verhaal. Als plek waar Wolfgang Amadeus Mozart leefde en werkte, draagt de stad zijn muzikaal nalatenschap nog altijd met zich mee. Concerten, musea en het jaarlijkse Mozartfest houden zijn erfgoed springlevend en maken Salzburg tot een absolute must voor muziekliefhebbers. Tegelijk zorgen moderne invloeden voor frisse accenten. Zo ontstaat er, tussen barokke pracht en strakke hedendaagse architectuur, een levendige mix van traditie en tijdgeest - precies wat Salzburg zo bijzonder maakt.
Salzburg vanuit alle perspectieven
Top hoogtepunten
Tours
Sound of Music
De familie Trapp is een legendarisch deel van de stad Salzburg, maar veel verhalen blijven ook onbekend. Wist je dat ze in 1933 hun fortuin verloren? Maria von Trapp ontsloeg het personeel en verhuisde met haar gezin naar een bescheiden dienstwoning, terwijl hun voormalige huis verhuurd werd.Toen een gast haar kinderen hoorde zingen, stelde hij voor om deel te nemen aan een volksmuziekwedstrijd. Zo begon hun legendarische ries, die uiteindelijk inspiratie was voor "The Sound of Music, een van de meest succesvolle musicals aller tijden.
"The Sound of Music" heeft ons tijdloze klassiekers gebracht zoals "Edelweiss," "Do-Re-Mi" en "My Favourite Things" – tijdloze liedjes die nog altijd van generatie op generatie worden doorgegeven. Bezoekers van over de hele wereld volgen in Salzburg de sporen van de film, van het elegante rococopaleis Schloss Leopoldskron tot de sfeervolle Mirabell-tuinen.
Een bezoek aan Salzburg voelt als een reis door de tijd, terwijl je door de stad wandelt en de iconische filmlocaties verkent. Tip: boek een "The Sound of Music"-tour en dompel je onder in de geschiedenis van de familie Trapp.
Uitstapjes in de omgeving van het winterse Salzburg
UNESCO-werelderfgoed Salzburg
Salzburg, gelegen in het hart van Europa, dankt zijn wereldwijde bekendheid aan de ongeëvenaarde charme van zijn unieke stedelijke charme, het prachtige landschap en het feit dat Wolfgang Amadeus Mozart hier in 1756 werd geboren.
De rijkdom en welvaart van de stad zijn te danken aan de eeuwenlange internationale handel in zout, ook wel bekend als het "witte goud" De inkomsten uit de zouthandel stelden de prins-archbisschoppen in staat om een stad te creëren die vaak het "Rome van het Noorden" wordt genoemd, gevierd om zijn Italiaanse karakter, talrijke heilige gebouwen en unieke sfeer.
Beroemde personen
Mozarts werken en nalatenschap bepalen nog steeds de stad
Wolfgang Amadeus Mozart is een van de beroemdste componisten ter wereld. Elk jaar komen duizenden bezoekers naar Salzburg om de man achter het genie te ontdekken.
Eten en drinken in Salzburg
Unieke plekken om te verblijven
Monumentenzorg: een synoniem voor duurzaamheid
Waarom is het behoud van historische gebouwen een uitstekend initiatief voor klimaatbescherming in Oostenrijk?
Het behoud van historische gebouwen bespaart hulpbronnen en voorkomt nieuwe bouwprojecten in natuurgebieden.
Monumentenzorg versterkt de regionale identiteit en verrijkt het culturele landschap.
Historische gebouwen zijn vaak gebouwd met lokale, natuurlijke materialen; restauraties behouden deze authentieke elementen.
Monumentenzorg draagt bij aan de bescherming van dier- en plantensoorten en hun leefgebieden, wat een waardevolle ecologische bijdrage levert.
Salzburg Card
De sleutel tot onbeperkt sightseeing in Salzburg heb je in handen met de Salzburg Card. Voor een klein bedrag krijg je gratis toegang tot alle topattracties, toegang tot het openbaar vervoer én tal van kortingen.
Met de Salzburg Card dompel je jezelf helemaal onder in de stad. Geniet van gratis toegang tot populaire plekken zoals de vesting Hohensalzburg, Mozart's geboortehuis en het DomQuartier. Ook kun je vrij gebruikmaken van het openbaar vervoer, wat je bezoek extra handig en voordelig maakt. Daarnaast krijg je korting op excursies, concerten en andere activiteiten – de Salzburg Card is dus de perfecte metgezel voor jouw verblijf!