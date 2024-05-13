Salzburg is een van de meest gerenommeerde cultuursteden ter wereld. De barokke stad weet te betoveren, zowel als indrukwekkend decor als podium voor cultuuractiviteiten.

De rivier de Salzach stroomt rustig door de stad terwijl Salzburg in de winter verandert in een sprookjesachtig winterwonderland. Hoog boven de daken torent de Vesting Hohensalzburg, vanwaar een prachtige wandeling naar de nabijgelegen Mönschberg vertrekt. Sfeervolle lichtjes geven de oude binnenstad - UNESCO-werelderfgoed - een feestelijke glans, en de verlichte ramen van cafés en restaurants nodigen je uit om de kou te ontvluchten met warme chocolademelk of glühwein in een gezellige sfeer, weg van de drukte. Op het Domplein van de kathedraal schittert de Christkindlmarkt en de lucht wordt gevuld met de klanken van "Stille Nacht! Heilige Nacht", het beroemde kerstlied dat in Salzburg ontstond als vredesboodschap.

Salzburg weet geschiedenis en hedendaagse flair op unieke wijze te combineren. De stad van Mozart ademt cultuur. Elke straat vertelt haar eigen verhaal. Als plek waar Wolfgang Amadeus Mozart leefde en werkte, draagt de stad zijn muzikaal nalatenschap nog altijd met zich mee. Concerten, musea en het jaarlijkse Mozartfest houden zijn erfgoed springlevend en maken Salzburg tot een absolute must voor muziekliefhebbers. Tegelijk zorgen moderne invloeden voor frisse accenten. Zo ontstaat er, tussen barokke pracht en strakke hedendaagse architectuur, een levendige mix van traditie en tijdgeest - precies wat Salzburg zo bijzonder maakt.