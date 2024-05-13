Busy pedestrian zone with street café seating, trees and Austro-Hungarian architecture in sunny weather in St. Pölten.
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St. Pölten in de zomer
Een stad tussen barok en modernisme

Bezoek St. Pölten in de winter
St. Pölten, de hoofdstad van Niederösterreich, zit vol contrasten: Romeinse sporen en Keltische invloeden ontmoeten barok, art nouveau en moderne architectuur.

Een vooruitstrevende stad

St. Pölten is altijd op de toekomst gericht, zoals blijkt uit de indrukwekkende moderne architectuur. Geniet van klassieke en hedendaagse muziekoptredens in het Festspielhaus met glazen façade, wandel door de ultramoderne regeringswijk met het architectonisch indrukwekkende "Landtagsschiff" - de aërodynamisch ogende zetel van de provinciale regering - of geniet van het uitzicht vanaf de Klangturm toren.

Hoofdstad van de barok

Tegelijkertijd staat St. Pölten op historische fundamenten. De stad heeft de oudste gedocumenteerde stadsrechten van Oostenrijk, verleend door bisschop Konrad van Passau in 1159. Het wordt ook beschouwd als een hoofdstad van de barok, met een ware bouwwoede die de stad in die tijd transformeerde. Maak zeker een wandeling door de prachtige oude stad om het stadhuis en de St. Pölten kathedraal te zien.

Info over St. Pölten
Bevolking:ca. 58.860 (vanaf 2024)
Deelstaat:Niederösterreich
Oppervlakte:108.44 km²
Favoriete uitkijkpunt:Klangturm toren (77m)

Niederösterreich kaart
De lokale gastenkaart geeft gratis toegang tot ongeveer 350 attracties in heel Niederösterreich.

Maak kennis met St. Pölten

Top hoogtepunten

Barok stadscentrum: Pöltens juweel

Voormalige synagoge: Herdenkingsplaats en cultureel centrum

Museum van Niederösterreich: Lokale geschiedenis en natuur

Festspielhaus: Muziek, theater en dans

Klangturm: De mooiste uitzichten van de stad

Activiteiten in en rond St. Pölten

Tours

Rijtochten op het platteland van St. Pölten

De Dirndltaler-Pielachtaler rondwandeling

Meerdaagse e-biketocht door het Mostviertel

Tip voor gezinnen

Traisental fietspad

Het Traisental-pad is perfect voor een fietstocht met het gezin: De route van 111 kilometer loopt door het Traisental wijnland in de regio Mostviertel en biedt gevarieerde landschappen, van de glooiende heuvels ten zuiden van de Donau tot de bergen van de Mostviertel Alpen.

De totale route bestaat uit verschillende delen waaruit je kunt kiezen. Onze aanbeveling voor gezinnen met kinderen: begin in Mariazell of Kernhof en rijd naar Traismauer.

Traisental fietspad

Bezienswaardigheden & dagtochten

Top evenementen

Freiraum Sankt Pölten

Rockconcerten, onconventionele theatervoorstellingen, lezingen en filmvertoningen.

Freiraum

Frequentie Festival

Jaarlijks muziekfestival met internationale rock-, elektronische en hiphopartiesten.

Frequentie Festival

Tangente St.Pölten

Cultuurfestival met tentoonstellingen, kunstvoorstellingen en workshops.

Tangente St.Pölten
Snelle reistips

Zo maak je je stedentrip duurzaam

  • Gebruik het openbaar vervoer

  • Leen een stadsfiets

  • Gebruik de fietsverhuurservice in je hotel

  • Gebruik hervulbare drinkflessen

  • Laat je kamer niet elke dag schoonmaken en handdoeken verwisselen

  • Boek een accommodatie met een milieucertificaat

Meer tips om duurzaam te reizen
Toprestaurants in Niederösterreich

Traditionele herbergen, tavernes en restaurants

Niederösterreich heeft een sterk culinair hart - van traditioneel tot experimenteel, maar altijd down to earth. Als je één ding doet in deze regio, zorg er dan voor dat je een traditioneel Oostenrijks "Wirtshaus" (herberg). In deze schilderachtige plaatsen komen gastvrijheid, karaktervolle inwoners en uitstekende regionale gerechten samenkomen - van knapperig geroosterd varkensvlees tot asperges uit Marchfeld en abrikozenknoedels uit de Wachau.

Restaurants in Niederösterreich

FAQs

St. Pölten heeft veel activiteiten en attracties te bieden, van kastelen en paleizen tot buitenavonturen en musea. Hier zijn enkele van onze favorieten:

De rivier de Traisen ontspringt in het Traisen-dal, stroomt door St. Pölten en mondt uit in de Donau. Beide kanten van de Traisen worden geflankeerd door prachtige uiterwaarden met hardloop- en fietsroutes. Het gebied is ook ideaal voor rolschaatsen en wandelen.

De Museumkaart (Museumkaart) kun je het hele jaar door alle musea en tentoonstellingslocaties in St. De kaart bevat eenmalig gratis toegang tot:

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