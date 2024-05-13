Vakantie in het Bregenzerwald in Vorarlberg belooft veelzijdigheid! Hier vind je een heerlijke mix van natuur, sportiviteit, cultuur, architectuur en lekker tafelen.

Wat deze bosrijke streek in Vorarlberg zo bijzonder maakt, is de combinatie van traditie en innovatie. Die samensmelting van oud en nieuw zie je meteen terug in de 23 knusse dorpen van het Bregenzerwald; je vindt er zowel traditionele huizen met leistenen gevels als verrassend moderne gebouwen. Oude en moderne houtbouw gaan hier perfect samen. Wandelend verken je de dorpen het beste via de Umgang Bregenzerwald: 12 rondwandelingen waarbij je kennismaakt met de regionale architectuur. Ook het Werkraum Haus in Andelsbuch, ontworpen door de Zwitserse architect Peter Zumthor, is een bezoek meer dan waard. Je leert er alles over de ambachten, het handwerk en de architectuur van het Bregenzerwald.

In deze streek in Vorarlberg is er veel aandacht voor het behoud van kleinschalige landbouw. Mooi om te zien hoe landbouw, toerisme en commercie hier samenwerken. Daardoor staan regionale producten als kaas, yoghurt, Schnaps en gin en vleesspecialiteiten overal in de schijnwerpers.

Fijn is ook de gratis Gäste-Card Bregenzerwald & Großes Walsertal voor het hele gezin, waarmee je onbeperkt met alle kabelbanen en streekbussen reist, naar het zwembad kunt en geniet van allerlei uitstapjes en bezienswaardigheden. Wie graag actief op pad gaat, treft het hier ook: er wachten maar liefst 1.500 km aan wandelpaden, 60 km aan fietspaden en 460 km aan mountainbikeroutes.