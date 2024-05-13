Daal af in gewichtloosheid! Glijd in een magische onderwaterwereld. Verder weg van het alledaagse leven kun je niet komen.

Verzonken bossen, velden met waterlelies en eeuwenoude scheepswrakken lijken door een magisch filter te schijnen in het kristalheldere water. Turkooisblauw of smaragdgroen, afhankelijk van de diepte van het meer: bijna te mooi om echt te zijn.

Onder water wachten talloze verrassingen: een schuchtere snoek die zich verschuilt, een behendige steenkrab die tussen de rotsen scharrelt of een school vissen die sierlijk voorbij zwemt. De rijke onderwaterwereld van Oostenrijk nodigt uit om te ontdekken – een ervaring die je niet snel zult vergeten.