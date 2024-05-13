Duiken in de mooiste meren en rivieren van Oostenrijk
Mysterieuze onderwaterwerelden en unieke duikplekken.

Daal af in gewichtloosheid! Glijd in een magische onderwaterwereld. Verder weg van het alledaagse leven kun je niet komen.

Verzonken bossen, velden met waterlelies en eeuwenoude scheepswrakken lijken door een magisch filter te schijnen in het kristalheldere water. Turkooisblauw of smaragdgroen, afhankelijk van de diepte van het meer: bijna te mooi om echt te zijn.

Onder water wachten talloze verrassingen: een schuchtere snoek die zich verschuilt, een behendige steenkrab die tussen de rotsen scharrelt of een school vissen die sierlijk voorbij zwemt. De rijke onderwaterwereld van Oostenrijk nodigt uit om te ontdekken – een ervaring die je niet snel zult vergeten.

Spectaculaire onderwateravonturen in Oostenrijk

Canyoning in de Gimbachcascades

IJs duiken in de Weissensee

BMW Dixi duik ingang: Wrakduiken

IJs duiken in het meer Neufeld: Kristalhelder en diep

Magische duik in de Traun: Tegen de stroom in

Apnoe duiken in de Attersee: Ontdek je grenzen

Duiken in de bergmeren van Tirol

Lechausee meer

Dit duikmekka ligt bij het dorp Weißenberg am Lech. Het meer is 6 meter diep en je kunt er tot 20 meter onder water kijken.

De Lechausee

Blindsee

Dit turkooisgroene bergmeer met zuiver bronwater bereikt temperaturen van meer dan 25º C. Bekijk grote snoekbaarzen die op boomstammen rusten.

Blindsee

Fernsteinsee en Samarangsee

De twee kristalheldere bergmeren behoren tot de zuiverste wateren in de Alpen en staan zelfs op de lijst van de 100 mooiste duiklocaties.

Fernsteinsee en Samarangsee

Achensee

Het grootste meer van Tirol ligt ingebed tussen het Karwendel- en het Rofangebergte. In het heldere, koude water vinden duikers een spannend onderwaterparkour.

Achensee

Plansee

Ga op verkenning in dit meer: Op de bodem vind je een oude koets, een hooiwagen en een houten slee.

Plansee

Duikschool in Tirol

Als het gaat om duiklessen, uitrusting, service, ijs- of bergduiken, hoef je niet verder te zoeken. De beste duikschool van Tirol bestaat al 40 jaar.

Duikschool in Tirol

Coole duikplekken in het SalzburgerLand

Meer van Fuschl

Dit meer in het Salzkammergut, niet ver van de stad Salzburg, herbergt verschillende vis- en rivierkreeftsoorten en palingen. Aanbevolen vertrekpunt: Het dorpje Fuschl.

De Fuschler See

Wolfgangsee

De Falkensteinwand stort zich 120 meter verticaal in het meer en loopt nog 90 meter door onder water. Ingangspunt: De duikplaats Franzosenschanze bij St. Gilgen.

Wolfgangsee

Meer van Zell

Bekend om zijn rijke, gezonde onderwaterwereld en adembenemend bergpanorama, met uitzicht op de gletsjer van de Kitzsteinhorn.

De Zeller See

Duikscholen in het SalzburgerLand

Duikstation Wolfgangsee

Duiken en snorkelen, met toegankelijke opties op aanvraag.

Duikstation Wolfgangsee

Duikschool Zell am See

Sportduiken en duiken met gids.

Duikschool Zell am See

Duiken in de mooiste meren van Karinthië

Klopeiner See

Het warmste zwemmeer van Oostenrijk staat bekend om zijn grote populatie nachtelijke meervallen. Je kunt je ook vergapen aan twee schuilholen uit de Romeinse tijd.

Klopeiner See

Ossiacher See

De Ossiacher See ligt aan de voet van de 1900 meter hoge Gerlitzen en herbergt talrijke vissoorten - waaronder de Waller, die wel 2 meter lang kan worden!

Ossiacher See

Wörthersee

In het grootste meer van Karinthië vinden duikers een betoverende onderwaterwereld met waterleliebossen, steenalg en een oerwoud van duizendblad.

Wörthersee

Weissensee

Het turkooisblauwe meer ligt tussen de Drautaler en Gailtaler Alpen. Het staat vooral bekend om zijn gevarieerde vispopulatie en duikmogelijkheden.

Weissensee

Duikscholen in Karinthië

Tauchshop Klagenfurt

Biedt uitstapjes voor gezinnen en kinderen naar alle Karinthische meren, onder leiding van meer dan 20 duikexperts.

Tauchshop Klagenfurt

PADI duikschool in Millstatt

Neemt gasten mee naar het diepste meer van Karinthië - het Millstattmeer, begeleide duiken en proefcursussen, uitrusting voor volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar.

PADI duikschool Millstatt

Duiken Weissensee

Proefcursussen en duiken voor gevorderden, ijsduiken in de winter.

Duiken Weissensee

Duikhoogtepunten in Steiermark

Altaussee

Het onderwaterbos in de zogenaamde "donkerblauwe inktpot" is een geweldige schuilplaats voor vissen en een onvergetelijke ervaring voor menselijke ontdekkingsreizigers.

Altaussee

Grundlsee

De regio is een van de mooiste duikhotspots van Europa, denk aan steile rotswanden, zones met ondiep water en een bijzonder grote variëteit aan vissen.

Grundlsee

Spannende duikspots in Oberösterreich

Traunsee

Met zijn 191 m is de Traunsee het diepste meer van Oostenrijk. Vooral Liebesinsel, Karbach, Schwarze Madonna of Löwenwand zijn populair bij duikers.

De Traunsee

Attermeer

Met zijn vele duikbases - waaronder de Alexenau tussen Weyregg en Steinbach - is de Attersee een populair duikgebied.

Attermeer

Mondsee

Het warmste meer in het Salzkammergut. Harnischwand, Kreuzstein en een steile rotswand tussen Scharfling en St. Lorenz zijn een duik waard.

Mondsee

Duikscholen in Oberösterreich

Avontuurlijk duiken Traunsee

Van proefcursus tot duikmaster, duikexcursies in de regio Salzkammergut

Duikcentrum Dachstein-Salzkammergut

Duikexcursies, duiken vanaf een boot en duikexcursies.

Duikschool Koralle Mondsee

Duiken het hele jaar door, proefcursussen, duikbrevet.

Duikcentra

Hier vind je een overzicht van duikcentra in Opper-Oostenrijk.

Duikcentra in Oberösterreich

Duiken in Niederösterreich

Lunz am See in het Mostviertel

Lunz am See is de toegangspoort tot drie duikgebieden midden in de dichtbeboste uitlopers van de Alpen, die onder natuurbescherming staan.

Lunz am See

Erlaufersee

Het idyllische bergmeer is een populaire duikplek vanwege het heldere zicht en de grote verscheidenheid aan vissen.

Erlaufersee

De mooiste zwemmeren van Oostenrijk

De Wörthsee betovert met zijn kristalheldere, turkooisblauwe water en idyllische sfeer – een perfecte plek voor ontspanning en waterpret in de natuur.

Bodensee

De regio Bodensee-Vorarlberg combineert op prachtige wijze stedelijk leven met liefde voor de natuur.

Bodensee

Herinneringen aan duiken

Onze tips voor de perfecte onderwaterfoto

  • Leer alle functies van je camera kennen voordat je op duikavontuur gaat.

  • Voor het beste licht ga je 's middags fotograferen, wanneer de zon op haar hoogste punt staat.

  • Onderwaterflitsers of zaklampen leggen de kleuren in de diepte perfect vast.

  • Hoe dichterbij het onderwerp, hoe uitdagender de opname: Hectische bewegingen jagen vissen, palingen of krabben waarschijnlijk weg!

  • Gebruik de continu-opnamemodus om je kans op een geweldige foto te maximaliseren.

  • Richt de groothoeklens op dezelfde hoogte als je onderwatermodel voor een levendige close-up.

  • Respecteer de natuur door de dieren niet te storen en voldoende afstand te houden om hun natuurlijke gedrag niet te verstoren.

Tips voor klimaatbescherming

Hoe houden we onze zwemmeren schoon en gezond?

  • Zwemmeren zijn vitale habitats voor dieren en planten, dus respecteer beschermde gebieden.

  • Gebruik alleen de aangewezen oeverzones om te zwemmen en te duiken.

  • Neem al het afval mee.

  • Gebruik het meer niet als toilet.

  • Vermijd het voeren van vissen en watervogels - voedselafval voegt onnodige voedingsstoffen toe.

  • Laat zonnebrandcrème intrekken voordat je gaat zwemmen, want de olieachtige resten vervuilen het wateroppervlak.

Duurzaam reizen

Misschien ook interessant voor jou

Ontdek het beste van Oostenrijk