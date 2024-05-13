Duiken in de mooiste meren en rivieren van Oostenrijk
Mysterieuze onderwaterwerelden en unieke duikplekken.
Verzonken bossen, velden met waterlelies en eeuwenoude scheepswrakken lijken door een magisch filter te schijnen in het kristalheldere water. Turkooisblauw of smaragdgroen, afhankelijk van de diepte van het meer: bijna te mooi om echt te zijn.
Onder water wachten talloze verrassingen: een schuchtere snoek die zich verschuilt, een behendige steenkrab die tussen de rotsen scharrelt of een school vissen die sierlijk voorbij zwemt. De rijke onderwaterwereld van Oostenrijk nodigt uit om te ontdekken – een ervaring die je niet snel zult vergeten.
Spectaculaire onderwateravonturen in Oostenrijk
Duiken in de bergmeren van Tirol
Lechausee meer
Dit duikmekka ligt bij het dorp Weißenberg am Lech. Het meer is 6 meter diep en je kunt er tot 20 meter onder water kijken.
Blindsee
Dit turkooisgroene bergmeer met zuiver bronwater bereikt temperaturen van meer dan 25º C. Bekijk grote snoekbaarzen die op boomstammen rusten.
Fernsteinsee en Samarangsee
De twee kristalheldere bergmeren behoren tot de zuiverste wateren in de Alpen en staan zelfs op de lijst van de 100 mooiste duiklocaties.
Achensee
Het grootste meer van Tirol ligt ingebed tussen het Karwendel- en het Rofangebergte. In het heldere, koude water vinden duikers een spannend onderwaterparkour.
Plansee
Ga op verkenning in dit meer: Op de bodem vind je een oude koets, een hooiwagen en een houten slee.
Coole duikplekken in het SalzburgerLand
Meer van Fuschl
Dit meer in het Salzkammergut, niet ver van de stad Salzburg, herbergt verschillende vis- en rivierkreeftsoorten en palingen. Aanbevolen vertrekpunt: Het dorpje Fuschl.
Wolfgangsee
De Falkensteinwand stort zich 120 meter verticaal in het meer en loopt nog 90 meter door onder water. Ingangspunt: De duikplaats Franzosenschanze bij St. Gilgen.
Duikscholen in het SalzburgerLand
Duikstation Wolfgangsee
Duiken en snorkelen, met toegankelijke opties op aanvraag.
Duikschool Zell am See
Sportduiken en duiken met gids.
Duiken in de mooiste meren van Karinthië
Klopeiner See
Het warmste zwemmeer van Oostenrijk staat bekend om zijn grote populatie nachtelijke meervallen. Je kunt je ook vergapen aan twee schuilholen uit de Romeinse tijd.
Ossiacher See
De Ossiacher See ligt aan de voet van de 1900 meter hoge Gerlitzen en herbergt talrijke vissoorten - waaronder de Waller, die wel 2 meter lang kan worden!
Wörthersee
In het grootste meer van Karinthië vinden duikers een betoverende onderwaterwereld met waterleliebossen, steenalg en een oerwoud van duizendblad.
Duikscholen in Karinthië
Tauchshop Klagenfurt
Biedt uitstapjes voor gezinnen en kinderen naar alle Karinthische meren, onder leiding van meer dan 20 duikexperts.
PADI duikschool in Millstatt
Neemt gasten mee naar het diepste meer van Karinthië - het Millstattmeer, begeleide duiken en proefcursussen, uitrusting voor volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar.
Duiken Weissensee
Proefcursussen en duiken voor gevorderden, ijsduiken in de winter.
Duikhoogtepunten in Steiermark
Altaussee
Het onderwaterbos in de zogenaamde "donkerblauwe inktpot" is een geweldige schuilplaats voor vissen en een onvergetelijke ervaring voor menselijke ontdekkingsreizigers.
Spannende duikspots in Oberösterreich
Traunsee
Met zijn 191 m is de Traunsee het diepste meer van Oostenrijk. Vooral Liebesinsel, Karbach, Schwarze Madonna of Löwenwand zijn populair bij duikers.
Attermeer
Met zijn vele duikbases - waaronder de Alexenau tussen Weyregg en Steinbach - is de Attersee een populair duikgebied.
Duikscholen in Oberösterreich
Avontuurlijk duiken Traunsee
Van proefcursus tot duikmaster, duikexcursies in de regio Salzkammergut
Duikcentrum Dachstein-Salzkammergut
Duikexcursies, duiken vanaf een boot en duikexcursies.
Duikschool Koralle Mondsee
Duiken het hele jaar door, proefcursussen, duikbrevet.
Duikcentra
Hier vind je een overzicht van duikcentra in Opper-Oostenrijk.
Duiken in Niederösterreich
De mooiste zwemmeren van Oostenrijk
Herinneringen aan duiken
Onze tips voor de perfecte onderwaterfoto
Leer alle functies van je camera kennen voordat je op duikavontuur gaat.
Voor het beste licht ga je 's middags fotograferen, wanneer de zon op haar hoogste punt staat.
Onderwaterflitsers of zaklampen leggen de kleuren in de diepte perfect vast.
Hoe dichterbij het onderwerp, hoe uitdagender de opname: Hectische bewegingen jagen vissen, palingen of krabben waarschijnlijk weg!
Gebruik de continu-opnamemodus om je kans op een geweldige foto te maximaliseren.
Richt de groothoeklens op dezelfde hoogte als je onderwatermodel voor een levendige close-up.
Respecteer de natuur door de dieren niet te storen en voldoende afstand te houden om hun natuurlijke gedrag niet te verstoren.
Tips voor klimaatbescherming
Hoe houden we onze zwemmeren schoon en gezond?
Zwemmeren zijn vitale habitats voor dieren en planten, dus respecteer beschermde gebieden.
Gebruik alleen de aangewezen oeverzones om te zwemmen en te duiken.
Neem al het afval mee.
Gebruik het meer niet als toilet.
Vermijd het voeren van vissen en watervogels - voedselafval voegt onnodige voedingsstoffen toe.
Laat zonnebrandcrème intrekken voordat je gaat zwemmen, want de olieachtige resten vervuilen het wateroppervlak.