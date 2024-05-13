Gevarieerde afdalingen op gravel en asfalt - van de Neusiedler See tot de Bodensee. De Gravel Austria-route voert langs fantastische berg- en merenlandschappen.

Gravel biking wordt beschouwd als de nieuwste trend in de fietssport en combineert het beste van twee werelden: ritten op gravel worden afgewisseld met ritten op asfalt - de gravel bike zorgt voor comfort op beide terreinen.

De route door Oostenrijk gaat over gevarieerde weggedeelten met unieke berg- en merenlandschappen - en neemt je mee buiten de gebaande paden. De route voert door acht deelstaten van Oostenrijk, berg op en berg af, door bossen en lieflijke dorpjes, langs meren en langs steden en rivieren.

Afgezien van de prachtige omgeving heeft Oostenrijk gravelbikers veel te bieden waardoor ze nog harder zullen trappen: De gezellige accommodaties zijn op maat gemaakt om aan de behoeften van de fietsende gasten te voldoen en onderweg zijn er talloze mogelijkheden om het land en de mensen beter te leren kennen.

Tip: Trek wat extra tijd uit voor alle regionale culinaire hoogstandjes - het is de moeite waard!