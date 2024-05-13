Gravelbiken in Oostenrijk
Ontdek de Gravel Austria route
Gravel biking wordt beschouwd als de nieuwste trend in de fietssport en combineert het beste van twee werelden: ritten op gravel worden afgewisseld met ritten op asfalt - de gravel bike zorgt voor comfort op beide terreinen.
De route door Oostenrijk gaat over gevarieerde weggedeelten met unieke berg- en merenlandschappen - en neemt je mee buiten de gebaande paden. De route voert door acht deelstaten van Oostenrijk, berg op en berg af, door bossen en lieflijke dorpjes, langs meren en langs steden en rivieren.
Afgezien van de prachtige omgeving heeft Oostenrijk gravelbikers veel te bieden waardoor ze nog harder zullen trappen: De gezellige accommodaties zijn op maat gemaakt om aan de behoeften van de fietsende gasten te voldoen en onderweg zijn er talloze mogelijkheden om het land en de mensen beter te leren kennen.
Tip: Trek wat extra tijd uit voor alle regionale culinaire hoogstandjes - het is de moeite waard!
Bekijk de route en afzonderlijke delen van de route
Gravel Austria in Steiermark
Uitgestrekte velden, wijngaarden en door de thermale regio
De grindfietsroute langs de grens tussen Burgenland en Steiermark leidt door mooie weggedeelten met prachtige uitzichten op wijngaarden en naar Slovenië en Hongarije. Het gaat verder over een vlak stuk naar de historische stad Bad Radkersburg en de warmwaterbronnen van de Parktherme Bad Radkersburg - een geweldige plek om te verblijven! Het Mur-fietspad R2 neemt fietsers mee door het beschermde Natura 2000-gebied en het UNESCO-biosfeerpark Murauen en vervolgens langs de Zuid-Steiermarkse wijnroute. De route steekt Slovenië over via de "Radlpass" en gaat verder met een geweldige afdaling met een prachtig uitzicht op de Drauvallei. Langs de rivier de Drava gaat de tocht verder naar Lavamünd en Karinthië.
Tip: Stop zeker bij een van de wijnmakerijen en wijncafés.
Lengte: 165 km
Hoogte: bergopwaarts 2.515 hoogtemeters, bergafwaarts 2.426 hoogtemeters
Kenmerken: 40 km (25 mi) gravel/kaal wegdek, 125 km (78 mi) asfalt
3 fietsvriendelijke accommodaties in Steiermark
Boetiekhotel Wurzenberg
Het boetiekhotel ligt op het hoogste punt van de Zuid-Steiermarkse wijnroute en biedt een fantastisch uitzicht in alle richtingen.
Weinlandhof
Het hotel aan de Zuid-Steiermarkse wijnroute wordt al generaties lang door dezelfde familie gerund en voldoet op de beste manier aan de behoeften van motorrijders.
De Schmied
Het familiehotel werd meer dan 140 jaar geleden geopend en draait om bossen, weiden en wijn - allemaal in overvloed te vinden in Leutschach.
Gravel Austria in Karinthië
In de versnelling in het berg- en merenlandschap
In Karinthië voert de route over het Drau-fietspad door het prachtige Jauntal naar het westen. De Drau-fietsroute bestaat voor ongeveer 50% uit asfalt en voor 50% uit grind - perfect voor gravelbiken. Het stuk van Völkermarkt naar Spittal is bijna volledig gravel. Karinthië staat bekend om zijn fantastische zwemmeren, die in de buurt van de route te vinden zijn, perfect voor een heerlijke afkoeling van mei tot oktober. Het laatste derde deel naar Salzburg, de Großglockner Hochalpenstraße, is zeer uitdagend maar tegelijkertijd een van de mooiste paswegen van Europa.
Tip: Als je de Großglockner Hochalpenstraße wilt vermijden, neem dan de trein door de Tauernsluis, die Mallnitz in Karinthië verbindt met Böckstein in Salzburg. Het fietsrijtuig biedt plaats aan maximaal 70 fietsen.
3 fietsvriendelijke accommodaties in Karinthië
Nationaal Park Grossglockner Lodge
Ontspan midden in de prachtige natuur, geniet van het spa-aanbod en de culinaire hoogstandjes terwijl je alle hoogtepunten van de dag naspelt.
Landhotel Rosentaler Hof
Deze plek heeft alles wat gravelbikers nodig hebben: Fietsgarages, reparatiegereedschap, wasservice en personeel dat alles weet over fietsen en de regio.
De Moerisch
De Moerisch heeft 150 jaar geschiedenis te vertellen. Vandaag de dag is dit juweeltje aan de Millstätter See volledig gewijd aan ontspanning.
Gravel Austria in Tirol
Twee mooie routeopties van gemiddeld tot moeilijk
De Gravel Austria-route is in Tirol verdeeld in twee delen: De route kan zowel van west naar oost als van oost naar west worden gefietst en biedt uitdagende en mooie stukken.
Lengte: 600 km (372 mi) of 300 km (186 mi) enkele reis, afhankelijk van de route.
Conditie: Meer dan 50 % grind of losse grond, 10 % single trail, rest asfalt.
Route van oost naar west: Gemiddeld tot moeilijk, over een hoogte van 3.830 hoogtemeters, het deel in de Inn-vallei is grotendeels geasfalteerd.
Route west naar oost: Moeilijk, over 5.470 hoogtemeters op grind en losse ondergrond, deels uitdagende afdalingen over enkelvoudige paden.
3 motorvriendelijke overnachtingsmogelijkheden in Tirol
Hotel Fieberbrunn
Ga lekker zitten en ontspan na een actieve dag: Dit hotel in Fieberbrunn heeft een wellnessruimte van 800 m² met uitzicht op de Kitzbüheler Alpen.
Leipziger Hof
Dit traditionele hotel in de buurt van het stadspark van Innsbruck verwelkomt gasten met een Finse sauna van Zwitsers dennenhout en een stoombad.
Sportresort Hohe Salve
Een eldorado voor sporters: Wie na de dagtocht nog niet uitgeput is, kan zijn training voortzetten in de fitnessruimte, het zwembad of op de loopband.
Gravel Austria in Vorarlberg
Idyllische bergpanorama's en de langste klim van de tocht
Het Vorarlberg-gedeelte duurt gemiddeld drie dagen, maar zeer sportieve fietsers kunnen het in twee dagen doen, terwijl rustigere fietsers er misschien wel vier dagen over doen. De paden, waarvan sommige erg steil zijn, vergen veel van je techniek en conditie - maar het uitzicht op de alpenbergen is het meer dan waard! De Vorarlbergroute begint in Montafon, passeert het Alpenstadje Bludenz en gaat verder naar het Bodenmeer. Na een uitdagende klim gaat het richting Pfänder en het Bregenzerwald. De route gaat verder naar Mellau en over het prachtige hoogplateau aan de voet van de Kanisfluh naar Au. Na Schoppernaum begint de langste klim van de tocht in de richting van Warth.
250 km (155 mijl) op 6.200 hoogtemeters (20.341 ft)
Ca. 30 % grind
Kops en de Ganifer vallei zijn erg hoog en niet vrijgemaakt. De etappe wordt alleen aanbevolen vanaf midden mei/juni.
Het eerste deel bij het Kops-stuwmeer is kort maar uitdagend omdat het erg steil bergafwaarts gaat - je kunt de fiets ook duwen.
3 fietsvriendelijke overnachtingsmogelijkheden in Vorarlberg
Hotel Bären
Als je klimaatneutraal aankomt - bijvoorbeeld met de gravelbike - ontvang je per kamer een voucher van 50 euro, geldig voor alle services in Hotel Bären.
Tempel 74
De charme van het verleden ontmoet modern comfort: Het appartementenhuis ligt in het Bregenzerwald, aan de voet van de legendarische Kanisfluh.
Gämsle
Het Sporthotel combineert een rustieke sfeer met veel hout en hartelijkheid. Isabella, de gastvrouw, is zelf een gepassioneerde gravelbiker.
Gravel Austria in SalzburgerLand
Twee delen door het Gravel El Dorado
De grindroute in het schilderachtige SalzburgerLand scoort met indrukwekkende panoramaroutes inclusief uitzichtpunten. De route voert langs schilderachtige wateren zoals het meer van Zell en het nationale park Worlds in Mittersill. De pittoreske Mandlwandstraße aan de voet van de Hochkönig is een hoogtepunt langs de route.
De grindroute in het SalzburgerLand splitst zich in twee delen: Van Saalbach naar Mondsee over 275 km en 6.000 hoogtemeters, waarbij 35% van de route uit grind bestaat en 65% uit asfalt. Het tweede deel gaat bergopwaarts van de Großglockner naar Passthurn - 90 km en 900 hoogtemeters. Bergafwaarts overbrugt de route tot 2.000 hoogtemeters door de Großglockner Road aan de kant van Salzburg. Dit deel is voor meer dan 90% geasfalteerd en maakt een pittig tempo mogelijk. De oude pasweg van Mittersill naar Pass Thurn bevat nog een langer bergopwaarts gedeelte.
3 fietsvriendelijke accommodaties in SalzburgerLand
Hotel Jakob
Als je vanaf het privézwembad van het hotel in de verfrissende Fuschlsee wilt springen, dan is dit je plek!
Biohotel Rupertus
Biologische ingrediënten en een klimaatneutrale filosofie zijn wat het Biohotel in Leogang - gerund als een familiebedrijf - zo bijzonder maakt.
Actief hotel Gutjahr
Het actief- en wellnesshotel in Abtenau in Tennengau is een ideale tussenstop voor een toeristisch hoogtepunt: De oude Postalmweg van Voglau naar de Postalm en verder naar de Wolfgangsee.
Gravel Austria in Oberösterreich
Langs de Donau naar Bad Ischl
De Oberösterreichroute begint bij de Mondsee en leidt naar de keizerstad Bad Ischl, voordat je een lus maakt door de regio Inner Salzkammergut en de Traunsee. Voorbij Vöcklabruck gaat de route verder noordwaarts door het Innviertel en richting de rivier de Donau. Vanaf hier is hard trappen essentieel, want de paden naar het Mühlviertel zijn behoorlijk steil. Langs de Oostenrijks-Tsjechische grens fiets je naar Bad Leonfelden, dan verder naar het oosten naar Freistadt, verder naar Liebenau en de Koblpass, de hoogste pasweg van Oberösterreich, voordat je Niederösterreich binnenrijdt.
De route omvat hoogtepunten zoals het werelderfgoedgebied Hallstatt en de Krippenstein met het uitzichtplatform Five-Fingers. De regio Innviertel heeft een bijzonder hoge dichtheid aan brouwerijen.
Gravel Austria in Niederösterreich
Gevarieerde natuurbeleving, fietsplezier en vrijheid
Asfalt, boswegen en grindwegen - de landschappen van Niederösterreich zijn divers. Het traject begint in de regio Waldviertel en voert langs het Granit-traject in de richting van de Donau. Door het glooiende landschap van het Mostviertel gaat het verder via Waidhofen an der Ybbs naar Lunz am See, het bergachtige deel van Niederösterreich in. Na een korte omweg naar Mariazell voert de route noordwaarts naar het Gölsental en het Weense bos Elsbeere, door het biosfeerpark Weense bossen naar Klosterneuburg. Vervolgens voert de route oostwaarts langs de stadsgrenzen van Wenen door bossen en weiden naar de regio Carnuntum, grenzend aan Burgenland.
Lengte van het traject: ongeveer 528 km (328 mi)
Stijging: 8.920 m / Daling: 9.720 m
Toestand: 35 % gravel, 65 % asfalt
Moeilijkheidsgraad: veeleisend
3 fietsvriendelijke accommodaties in Niederösterreich
Hotel zum Glockenturm
Dit hotel met aangrenzend restaurant ligt direct aan de Gravel Austria-route in Lilienfeld en is erg populair onder motorrijders.
Berghotel Tulbingerkogel
Het berghotel ligt te midden van 14 hectare privéweiden, een ideale plek om bij te komen van een dagtocht door Niederösterreich.
Kasteel aan de ijzeren weg
Achter de vroegbarokke kasteelpoort in Waidhofen an der Ybbs, gebouwd in de 17ee eeuw, vind je een modern hotel met spafaciliteiten.
Gravel Austria in Burgenland
Vlak tot heuvelachtig door zonnig Burgenland
Het Burgenlandse deel van de route voert langs Carnuntum in Niederösterreich naar Berg en dan verder naar Kittsee voordat het verder gaat naar Oggau en Oslip via Parndorf. Het gedeelte naar Oslip is vlak en slingert door het natuurpark Neusiedl-Leithaberg. Rijd verder naar Wulkaprodersdorf en verwacht een grensovergang naar Hongarije in Klingenbach met korte klimmetjes. Verder naar Neckenmarkt en Lutzmannsburg wordt de route steeds heuvelachtiger. Van Lockenhaus tot Stadtschlaining zijn uitdagende stukken met beklimmingen de norm.
Het 348 km lange traject loopt van Burgenland bij Doiber/Wartegg naar Steiermark.
3 fietsvriendelijke accommodaties in Burgenland
Gut Leithaberg
Het door een familie gerunde Gut Leithaberg is de perfecte plek voor wie op zoek is naar rustieke sfeer en lokale charme.
Appartement Lutzmannsburg
Kom bij van een dag fietsen in de monumentale appartementen van Tschardakenhof. Tip: In de grote tuin is het heerlijk ontspannen!
Hotel Landhofmühle
Het kleine hotel in het zuidelijke Burgenland betovert met een droomachtige tuin en neemt je mee terug naar een tijd waarin de klokken nog langzamer liepen.
FAQs
Hoe te gravelbiken
O voor ontdekken
Gravelbiken is vooral één ding: Plezier! De omgeving verkennen en misschien iets onverwachts ontdekken buiten de geplande route? Kijk onderweg uit naar wegwijzers, ze leiden je naar herbergen, uitkijkplatforms en bezienswaardigheden waar je misschien niet aan had gedacht. De reis is de bestemming.
U voor uitrusting
Naast de fiets, de juiste banden, fietshandschoenen en -kleding is ook een goed passende helm essentieel - veiligheid voor alles. Een energierijk tussendoortje (zoals noten, mueslirepen, enz.) en een EHBO-kit moeten in je rugzak zitten. Omdat je ook op hobbelig terrein zult rijden, moet je ervoor zorgen dat de bidon stevig in de bidonhouder zit. We raden ook aan om wat gereedschap en reserveonderdelen mee te nemen voor het geval er een probleem is met je fiets.
F voor fitness
Als je aan het gravelavontuur begint, leer je één essentieel ding: vanaf nu is het bergop. Kies een route op basis van je conditie en bouw langzaam op. Probeer ook uitdagende routes uit. Is een stuk te steil? Stap dan gewoon van je fiets en duw hem terwijl je pauzeert en geniet van het landschap.
R voor routeplanning
Apps zoals "komoot" of "Ride with GPS" bieden suggesties voor spannende routes. Met de routegegevens en een GPS-apparaat kun je nieuwe tochten ontdekken tijdens je vakantie.
S voor schoenen
MTB-schoenen zijn ideaal bij het kiezen van je schoeisel, omdat er altijd plekken zijn waar je van je fiets moet afstappen en hem moet duwen.
T voor techniek
Op stenige ondergrond is het essentieel om voorzichtig te remmen om te voorkomen dat de remmen blokkeren. Oneffen ondergrond vereist meer aandacht dan asfalt. Kijk uit voor losse stukken en verplaats je gewicht op tijd om een goede houvast te krijgen.
Tip: Blijf altijd losjes en leun niet te veel in de bochten.
Info klimaatbescherming
5 tips voor gravelbikers
Blijf in harmonie met flora en fauna
We rijden op aangewezen paden: Zo beschermen we jonge planten en broedende dieren en vermijden we bodemveranderingen en erosie.
We passen onze snelheid aan het terrein aan: Dit voorkomt remsporen veroorzaakt door het rijden met de rem erop.
We houden rekening met wilde en grazende dieren: Vooral in de schemering, in bossen en weilanden, laten we ze ongestoord foerageren.
We respecteren beschermde gebieden en barrières: Ze zijn er zodat de natuur en de dieren de tijd krijgen om te herstellen.
We ruimen ons afval op de juiste manier op: Alles wat we meenemen op de tocht, nemen we ook mee terug naar onze accommodatie.