Karinthië in de zomer

Karinthië, de meest zuidelijke provincie van Oostenrijk, schittert in de zomer met een unieke mix van mediterrane sferen, kristalheldere meren en culinaire hoogstandjes. De regio heeft talloze wandel- en fietspaden door de prachtige Alpen, waaronder de Hohe Tauern met de machtige Großglockner.
De meren van Karinthië zoals Wörthersee en de Faak, zijn perfect om te ontspannen, terwijl het Nationaal Park Hohe Tauern en het Biosfeerreservaat Nockberge zijn een droom voor natuurliefhebbers. Hier gaan adembenemende landschappen samen met duurzame vakanties en een zorgeloze manier van leven.
Wandelliefhebbers kunnen hun hart ophalen met adembenemende natuurlijke landschappen, een mild klimaat en ideale paden op elke hoogte. Of je nu op zoek bent naar een ontspannen wandeling of een uitdagende tocht, je vindt goed gemarkeerde routes die onvergetelijke natuurbelevenissen beloven. Het kroonjuweel van het Karinthische wandelen is het Alpe-Adria pad, dat 43 etappes en meer dan 750 km omvat. Het pad begint bij de Grossglockner in Karinthië, loopt door Slovenië en eindigt aan de Adriatische Zee bij Triëst.
Maak kennis met Karinthië
Top hoogtepunten
Tours
Excursiebestemmingen in Karinthië
Regio's
Steden en plaatsen
Klagenfurt
Eet een ijsje op de Alter Platz en wandel daarna over de promenade langs het meer: De stad aan de oostelijke oever van de Wörthersee laat ruimte voor me-time.
Villach
De levendige oude stad combineert de Alpien-Adriatische cultuur en staat bekend om zijn typische Karinthische gastvrijheid.
Velden aan de Wörthersee
Fijne keuken, informele restaurants, geweldige hotels: Velden is in de zomermaanden een exclusieve badplaats aan de Wörthersee.
Millstatt
De 19e-eeuwse villa's aan de oever van het meer van Millstatt zijn schitterend, de restaurants aan het meer serveren witvis en het "Badehaus" is de plek voor wellness.
Top evenementen
Karinthische zomer
De bijzondere sfeer betovert elk jaar weer artiesten en publiek.
Pink Lake Festival
De LGBTQIA+ gemeenschap viert een heel weekend feest op verschillende locaties aan de Wörthersee.
Klagenfurt Festival
Het festival brengt Klagenfurt tot leven als een dynamische, kosmopolitische, innovatieve stad en laat het moderne en hedendaagse culturele leven zien.
Unieke plekken om te verblijven
Duurzaamheidstips
Gebruik milieuvriendelijke zonnebrandcrème: Biologisch afbreekbare zonnebrandcrème beschermt de waterkwaliteit en de dieren die ervan afhankelijk zijn.
Verminder afval en gooi het op de juiste manier weg: Neem je afval mee en gooi het op de juiste manier weg om de meren en oevers schoon te houden.
Respecteer de natuur: Blijf op gemarkeerde paden en aangewezen zwemgebieden om te voorkomen dat je de oevervegetatie en de habitat van lokale wilde dieren verstoort.
Maak watersporten milieuvriendelijk: Kies voor peddelen of zeilen in plaats van motorboten om de waterkwaliteit te behouden en het geluidsniveau laag te houden.
Consumeer lokale en seizoensgebonden producten: Steun lokale producenten en geniet van regionale specialiteiten om transportemissies te verminderen en duurzame landbouw te bevorderen.
Karinthisch Slow Food stelt lokale producenten, culinaire ervaringen en de diversiteit van de regio centraal - en dat proef je! De Karinthische keuken combineert de rijkdom van de Alpen-Adriatische regio, van stevige huisgemaakte maaltijden tot gastronomische gerechten. Denk aan vis uit kristalhelder water, asperges uit de Lavantvallei of het op de UNESCO-lijst geplaatste Lesach Valley brood.
Typisch voor de provincie is de Reindling, een sappige ringtaart met fijngehakte noten en een flinke scheut rum. Met of zonder rozijnen is een kwestie van smaak. De Karinthische noedels met hun "gekreukelde" randen en zoete of hartige vullingen zijn ook kenmerkend voor de Karinthische keuken.