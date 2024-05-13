Culinair genieten in Burgenland!
Geniet van krachtige smaken!
De keuken van Burgenland
Wie het over de keuken van Burgenland heeft, komt het woord "Pannonisch" tegen. Op de menukaarten staat "Pannonische vissoep", een gerecht met paprika en snoekbaars of meerval uit het Neusiedler meer Het meer van Neusiedl. We hebben het hier over het klimaat in de Pannonische vlakte, dat wordt beschouwd als warm, droog, mild en met weinig neerslag. Steppevee, Mangalitza varkens en grazende ganzen, maar ook groenten zoals paprika's, tomaten en pepers groeien onder de zon. Een broedplaats voor creatieve chef-koks die traditionele gerechten combineren met regionale ingrediënten.
Krachtige rode wijnen zoals de Blaufränkisch druif groeien in Midden-Burgenland en ontvouwen de zon in het glas dankzij de kennis en het vakmanschap van de wijnboeren. In de landelijke herbergen en tavernes serveren de gastheren regionale specialiteiten. Of het nu in het noorden, midden of zuiden is: Burgenland betekent leven en genieten van het leven aan de zonnige kant.
Tips voor fijnproevers in Burgenland
Wijnbouwgebied Neusiedler See
Het grootste wijnbouwgebied van Burgenland wordt gekenmerkt door de Neusiedler See. Op de stenige zand- en kleigrond gedijen rode wijncuvées goed, maar er worden ook rode wijnen van één soort geproduceerd. in 2012 werd de Neusiedler See DAC met de Zweigelt-variëteit opgericht. In Seewinkel is het microklimaat gunstig voor de productie van Prädikat-wijnen: van Spätlese en Eiswein tot Trockenbeerenauslese. Sinds 2017 houdt Rust zich staande met de Ruster Ausbruch DAC de enige gemeente in Oostenrijk die de DAC-status voor zoete wijn. Langs het Leithagebergte worden minerale witte wijnen van de rassen Grüner Veltliner, Pinot Blanc, Chardonnay en Neuburger geproduceerd onder het kwaliteitslabel Leithaberg DAC kwaliteitslabel.
De afkorting DAC staat voor "Districtus Austriae Controllatus". De term verwijst naar de typische kwaliteitswijnen van een regio.
Wijnbouwgebieden in Midden-Burgenland
De wijndorpen Deutschkreutz, Horitschon, Lutzmannsburg, Neckenmarkt en Raiding vormen met hun diepe, waterrijke bodems, waaruit hier en daar oude koraalbanken van Leitha-kalksteen steken, een ideaal teeltgebied voor Blaufränkisch. In de Rosalia-regio zet Blaufränkisch net zo goed de toon als fruitige roséwijnen. De wijn wordt niet alleen geproefd in wijnwinkels en op de boerderij, maar wordt ook gevierd op wijnevenementen van mei tot november.
Onder de benaming Mittelburgenland DAC wordt een Blaufränkisch geproduceerd die typisch is voor de regio - met een robijnrode kleur, aroma's van bramen, donkere kersen en bramen en een vleugje kruidige kruiden en munt.
Wijnbouwgebieden in Zuid-Burgenland
Uitstekende terroirwijnen gedijen vooral op de Eisenberg. De Eisenberg DAC staat voor de typische regionale wijn van Zuid-Burgenland: een Blaufränkisch met een karakteristiek aroma en een bijzonder mineraal-kruidige smaak. Maar ook elegante, fruitige witte wijnen uit de regio zijn verrassend, zoals de pittige Welschriesling en de witte Bourgognewijnen van de Pinkatal-wijnroute. De Uhudler is een specialiteit: de cuvée gemaakt van druiven van verschillende rassen heeft een extreem intens bouquet en doet denken aan wilde aardbeien of zwarte bessen.
Bezoekers kunnen genieten van het mooiste uitzicht over de wijnstreek vanaf het Uitkijkplatform Weinblick. Het bevindt zich op de zuidelijke helling van de Eisenberg, midden in een wijngaard.