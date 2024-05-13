De mensen in Burgenland leven aan de zonnige kant: dat is te danken aan het milde klimaat, dat zijn weerslag heeft op de keuken, de wijn en de gasten.

De keuken van Burgenland

Wie het over de keuken van Burgenland heeft, komt het woord "Pannonisch" tegen. Op de menukaarten staat "Pannonische vissoep", een gerecht met paprika en snoekbaars of meerval uit het Neusiedler meer Het meer van Neusiedl. We hebben het hier over het klimaat in de Pannonische vlakte, dat wordt beschouwd als warm, droog, mild en met weinig neerslag. Steppevee, Mangalitza varkens en grazende ganzen, maar ook groenten zoals paprika's, tomaten en pepers groeien onder de zon. Een broedplaats voor creatieve chef-koks die traditionele gerechten combineren met regionale ingrediënten.

Krachtige rode wijnen zoals de Blaufränkisch druif groeien in Midden-Burgenland en ontvouwen de zon in het glas dankzij de kennis en het vakmanschap van de wijnboeren. In de landelijke herbergen en tavernes serveren de gastheren regionale specialiteiten. Of het nu in het noorden, midden of zuiden is: Burgenland betekent leven en genieten van het leven aan de zonnige kant.