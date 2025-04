Dolna Austria zimą

Największy kraj związkowy w Austrii ze stolicą federalną St. Pölten znajduje się na północnym wschodzie nad Dunajem - co za bogate dziedzictwo kulturowe, co za naturalne piękno! Wpływy alpejskie, panońskie, północno- i południowoeuropejskie łączą wszystkie rodzaje krajobrazu w idylliczny obraz. Pola uprawne, lasy, doliny rzeczne, szczyty górskie - różnice w krajobrazie nadają Dolnej Austrii wyjątkową mieszankę cech. Wiodący austriacki region uprawy winorośli jest domem dla przytulnych tawern i winiarni obok wspaniałych pałaców, zamków i klasztorów. A tętniąca życiem scena kulturalna i artystyczna dodaje orzeźwiającego akcentu do części historycznej.