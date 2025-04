Narciarstwo biegowe to wspaniały sposób na rozkoszowanie się śnieżnymi krajobrazami. A pokryte śniegiem góry i doliny Austrii są do tego idealnym miejscem.

Sporty wytrzymałościowe umożliwiają obcowanie z naturą

Tysiące kryształków lodu błyszczy na ogromnej powierzchni śniegu, a każdy oddech wyczarowuje małe chmury pary w powietrzu. Myśli stają się tak krystaliczne i spokojne jak zimowe powietrze, którym oddychasz pełną piersią. Jedynymi dźwiękami są skrzypiący śnieg pod nartami i szeleszczący w koronach drzew wiatr. Narciarze biegowi suną niemal bezszelestnie przez zimowy krajobraz, odkrywając doliny, do których nie mogliby dotrzeć w inny sposób.

Narciarstwo biegowe pośród zaśnieżonego krajobrazu

Na licznych wysokogórskich trasach w austriackich regionach alpejskich uprawianie narciarstwa biegowego jest możliwe aż do wiosny. Często znajdują się one pośród wspaniałego górskiego krajobrazu i zaledwie kilka kroków od hotelowych drzwi. Do najpiękniejszych w całej Austrii można zaliczyć trasy biegowe w Sportgastein. Krok po kroku wyłania się cała arena trzytysięczników. Ujście doliny, będące już częścią Parku Narodowego Wysokich Taurów, pokryte jest grubą, białą warstwą śniegu przez całą zimę, który utrzymuje się aż do wiosny. A to wszystko dzięki położeniu na wysokości ok. 1600 metrów.

W przerwach od nart możesz podziwiać fantastyczną górską panoramę z malowniczych zimowych szlaków turystycznych.