Jednodniowe wycieczki z Wiednia pociągiem i autobusem prowadzą szlakiem natury, kultury i przyjemności. Szybki dojazd pozwala poznać nowe perspektywy.

Wiedeń tętni życiem, inspiruje i emanuje energią – ale czasem to natura wzywa. Wokół miasta rozciąga się zielona oaza łagodnych wzgórz, gęstych lasów i malowniczych krajobrazów rzecznych. Tutaj spotykają się przeżycia przyrodnicze z kulturalnymi doznaniami, zabytki historyczne z idyllicznymi winnicami, a szlaki turystyczne z kulinarnymi odkryciami. Wycieczki jednodniowe z Wiednia to zaproszenie do odkrycia okolic w całej ich różnorodności – bezstresowo i ekologicznie dzięki dogodnym połączeniom komunikacji publicznej.

Zaledwie krótka podróż pociągiem lub autobusem dzieli Wiedeń od Lasu Wiedeńskiego i Alp Wiedeńskich. Szlaki piesze, pasma wzgórz i opactwa zapraszają na chwilę wytchnienia. Dalej na południe kuszą łagodne winnice, idealne na spacer między rzędami winorośli zakończony wizytą w tradycyjnej gospodzie zwanej Heuriger.

Między Krems a Dürnstein, w Wachau, Dunaj wije się przez tarasy winnic, a tło tworzą ruiny zamków i barokowe klasztory. Czy to rejs po rzece, wycieczka rowerowa wzdłuż jej brzegów, czy degustacja lokalnych specjałów – tu ppodróż staje się przeżyciem. Również ci, którzy pragną kulturalnych wrażeń, znajdą w okolicach Wiednia inspirujące miejsca. Zamki, uzdrowiska i ulubione miejsca artystek i artystów – wszystkie łączą historię z teraźniejszością.

Wycieczki jednodniowe z Wiednia ukazują inne oblicze regionu: rusz w drogę i zanurz się w uczuciu, które w naturalny sposób łączy przyrodę, kulturę i austriacki urok.