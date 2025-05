Południe jest stworzone na lato: turkusowo-niebieskie jeziora do pływania, szlaki piesze i rowerowe, miasta i życie kulturalne, którym można się delektować.

Karyntia, najbardziej wysunięty na południe austriacki kraj związkowy, urzeka odwiedzających latem wyjątkową mieszanką śródziemnomorskiego klimatu, krystalicznie czystych jezior i kulinarnych przysmaków. Region oferuje niezliczone szlaki piesze i rowerowe w imponujących Alpach, w tym Wysokich Taurach ze szczytem Großglockner.

Jeziora Karyntii, np. Wörthersee czy Faaker See, zachęcają do relaksu, podczas gdy Park Narodowy Wysokich Taurów i Park Biosfery Nockberge inspirują miłośników przyrody do odkrywania. Tutaj zapierające dech w piersiach krajobrazy łączą się ze zrównoważonym i beztroskim podejściem do życia.