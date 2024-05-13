Propozycje restauracji z kuchnią roślinną w Austrii Wegańska czy wegetariańska - w austriackich miastach i alpejskich dolinach można znaleźć kreatywną kuchnię roślinną na najwyższym poziomie. Od modnych kawiarni i zajazdów po ekskluzywne restauracje - i to nie tylko w Wiedniu, ale i w Innsbrucku, Grazu czy Linzu.