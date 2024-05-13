Restauracje wegetariańskie i wegańskie w Austrii
Introduction
Czy to w wege restauracji w Wiedniu, przytulnej gospodzie czy alpejskim schronisku - austriacka kuchnia od dawna zachwyca bezmięsną kuchnią. Wegańskie menu dla smakoszy coraz częściej serwowane jest w hotelowych restauracjach, a tradycyjne zajazdy reinterpretują bezmięsne klasyki, takie jak Kasnocken czy Krautfleckerl. Nawet stoiska z kiełbaskami serwują dziś wegański Käsekrainer. Lodziarnie zaskakują smakami lodów na bazie mleka owsianego lub migdałów.
Hotelowe restauracje z kuchnią wegańską i wegetariańską
W rodzinnym Naturhotel Chesa Valisa w Kleinwalsertal czeka sezonowa kuchnia ekologiczna z menu pełnym różnorodnych dań wegetariańskich i wegańskich. Hotel korzysta z energii odnawialnej, naturalnych materiałów i świadomej interakcji z naturą. Idealny dla gości, którzy cenią zrównoważony rozwój i zdrowy styl życia.
Naturalny hotel Chesa Valisa z wegańską i wegetariańską kuchnią.
Wskazówki dotyczące hoteli z kuchnią wegetariańskąOdkryj hotele w Austrii, które w wyjątkowy sposób celebrują wegańską i wegetariańską kuchnię. Od kreatywnych kompozycji warzywnych po wyrafinowane menu wegańskie - rozpieszczanie jest tutaj najwyższym priorytetem. Idealny dla każdego, kto chce odkrywać nowe smaki.
Strandhotel nad jeziorem Weissensee
Pierwszy wegetariański 4-gwiazdkowy hotel superior w Austrii rozpieszcza kreatywną kuchnią roślinną z regionalnych składników organicznych.
Organiczny hotel Rupertus
Ten hotel w Ziemi Salzburskiej oferuje ekologiczną kuchnię z dużym wyborem dań wegańskich i wegetariańskich. Nawet bar serwuje wyłącznie organiczne napoje!
Pirchnerhof w dolinie Alpbachtal
Hotel w Tyrolu oferuje bogatą w witalność, wegetariańsko-wegańską kuchnię według Hildegardy von Bingen - z regionalnymi składnikami, superfoods i ziołami.
ever.grün w Kaprun
Kolejna wege restauracja w hotelu Alpine Lifestyle w Kaprun, zachwyca kuchnią roślinną. Świeże, regionalne składniki zapewniają kreatywne i pełne smaki.
aufatmen nature hotel
Kuchnia w aufatmen nature hotel w Leutasch w Tyrolu rozpieszcza podniebienia kreatywną, wegetariańską i wegańską kuchnią. Świeże, sezonowe składniki są przekształcane w pyszne dania.
Katschberg
Oprócz regionalnych specjałów z Austrii ten czterogwiazdkowy hotel superior w Karyntii oferuje kuchnię opartą wyłącznie na roślinach - tzw. Vegan Alpin - i mineralizowaną wodę z górskich źródeł.
Impuls Hotel Tirol
W czterogwiazdkowym VeganWelcome Hotel Superior w Bad Hofgastein w Ziemi Salzburskiej można skosztować kreatywnej austriackiej kuchni wegańskiej z regionalnych składników.
Wiedeń: Restauracje wegańskie i wegetariańskie
Czy to wegański sznycel wiedeński, ciasto z wyłącznie roślinnych składników, lody czy kiełbaski - kuchnia wegańska i wegetariańska jest w Wiedniu mocno zakorzeniona. Niektóre restauracje w Wiedniu oferują wybrane wegańskie dania, podczas gdy inne proponują szeroką gamę alternatyw, które przemawiają również do osób niebędących weganami. Restauracje wegetariańskie koncentrują się na regionalnych i często organicznych składnikach.
Veganmania to największy festiwal ulicznego wegańskiego jedzenia w Austrii - z bezpłatnym wstępem i muzyką na żywo przed wiedeńskim Museumsquartier.
Propozycje restauracji z kuchnią roślinną w AustriiWegańska czy wegetariańska - w austriackich miastach i alpejskich dolinach można znaleźć kreatywną kuchnię roślinną na najwyższym poziomie. Od modnych kawiarni i zajazdów po ekskluzywne restauracje - i to nie tylko w Wiedniu, ale i w Innsbrucku, Grazu czy Linzu.
Olive
Restauracja Olive w Innsbrucku zachwyca starannie przygotowanymi, świeżymi daniami wegańskimi.
Guatz'Essen
Wegetariańska restauracja nagrodzonego gwiazdką Michelin szefa kuchni Petera Fankhausera w Stumm w dolinie Zillertal - serwowane są tu wyrafinowane produkty z własnego ogrodu kucharza.
Kawiarnia The Heart of Joy
Wegańska i wegetariańska restauracja i kawiarnia w Salzburgu rozpieszcza wysokiej jakości kuchnią i obfitymi daniami.
Rauner
Restauracja, bar i pub Rauner w Linzu jest nieskomplikowana, bliska naturze i koncentruje się na wysokiej jakości produktów (przy okazji: Rauner oznacza w dialekcie Mühlviertel czerwoną rzepę).
Vegan Wirtin, czyli wegańska gospodyni
Gospodynie w wegańskim bistro na rynku w Wels rozpieszczają brunchem i urozmaiconym menu obiadowym.
Laib & Seele, czyli dla ciała i ducha
Kawiarnia we Freistadt oferuje śniadania, brunche i lunche z kolorowym wyborem dań wegańskich i wegetariańskich. Tu (prawie) wszystko jest pieczone i gotowane na miejscu.
Gerüchteküche
Wegański hotspot w Grazu: dania przygotowywane są z lokalnie uprawianych i zbieranych produktów - w 100% roślinnych, sezonowych i uszlachetnionych konserwowanymi składnikami.
Vinzenz Pauli
Przytulna restauracja z nowoczesną kulturą pubową w St. Pölten - ze świeżymi produktami oraz daniami wegetariańskimi i wegańskimi w menu.
FreuRaum
Położona w centrum Eisenstadt restauracja oferuje stale zmieniające się dania wegetariańskie i wegańskie - w większości organiczne.
Schroniska w Austrii z daniami wegańskimi i wegetariańskimi
Regensburger Hütte w dolinie Stubai to pierwsze w Tyrolu całkowicie wegetariańskie schronisko górskie. Można tu skosztować regionalnej, ekologicznej żywności produkowanej w sposób zrównoważony. Codzienne menu dostępne jest do godziny 16:00. Schronisko znajduje się na wysokości 2 286 metrów i oferuje zapierające dech w piersiach widoki na okoliczne góry.
Propozycje schronisk z kuchnią wegańskąGórska przyjemność i kuchnia wegetariańska łączą się w tych schroniskach. Możesz oczekiwać kreatywnych dań z dodatkiem ziół, regionalnymi warzywami i alpejskim charakterem - serwowanych na tle wspaniałego krajobrazu. Dla wszystkich, którzy chcą cieszyć się świadomie!
Franz Fischer Hütte
Schronisko w salzburskim regionie Lungau serwuje doskonałe dania wegańskie i wegetariańskie na wysokości 2 020 metrów.
Wegańska wycieczka do schroniska w Gesäuse
W Gesäuse w Styrii powstał pierwszy wegański szlak wysokogórski w Europie. To długodystansowa wędrówka w kilku dziennych etapach szlakiem górskich schronisk.
Franz Fischer Hütte
Schronisko w salzburskim regionie Lungau serwuje doskonałe dania wegańskie i wegetariańskie na wysokości 2 020 metrów.
Wegańska wycieczka do schroniska w Gesäuse
W Gesäuse w Styrii powstał pierwszy wegański szlak wysokogórski w Europie. To długodystansowa wędrówka w kilku dziennych etapach szlakiem górskich schronisk.