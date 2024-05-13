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Restauracje wegetariańskie i wegańskie w Austrii

Pancake with whipped cream and strawberry jam on plate, beside glass of jam and bowl of strawberries.
Austria potrafi zaskoczyć ofertą wegańskiej i wegetariańskiej kuchni - od prostych propozycji po wyrafinowane, pełne oryginalności i regionalnej różnorodności dania.

Czy to w wege restauracji w Wiedniu, przytulnej gospodzie czy alpejskim schronisku - austriacka kuchnia od dawna zachwyca bezmięsną kuchnią. Wegańskie menu dla smakoszy coraz częściej serwowane jest w hotelowych restauracjach, a tradycyjne zajazdy reinterpretują bezmięsne klasyki, takie jak Kasnocken czy Krautfleckerl. Nawet stoiska z kiełbaskami serwują dziś wegański Käsekrainer. Lodziarnie zaskakują smakami lodów na bazie mleka owsianego lub migdałów.

Kuchnia roślinna w hotelach Austrii

Hotelowe restauracje z kuchnią wegańską i wegetariańską

W rodzinnym Naturhotel Chesa Valisa w Kleinwalsertal czeka sezonowa kuchnia ekologiczna z menu pełnym różnorodnych dań wegetariańskich i wegańskich. Hotel korzysta z energii odnawialnej, naturalnych materiałów i świadomej interakcji z naturą. Idealny dla gości, którzy cenią zrównoważony rozwój i zdrowy styl życia.

Restauracja w Naturhotel Chesa Valisa

Naturalny hotel Chesa Valisa z wegańską i wegetariańską kuchnią.

Wskazówki dotyczące hoteli z kuchnią wegetariańską

Odkryj hotele w Austrii, które w wyjątkowy sposób celebrują wegańską i wegetariańską kuchnię. Od kreatywnych kompozycji warzywnych po wyrafinowane menu wegańskie - rozpieszczanie jest tutaj najwyższym priorytetem. Idealny dla każdego, kto chce odkrywać nowe smaki.

Strandhotel nad jeziorem Weissensee

Pierwszy wegetariański 4-gwiazdkowy hotel superior w Austrii rozpieszcza kreatywną kuchnią roślinną z regionalnych składników organicznych.

Restauracja i kawiarnia w Strandhotel

Organiczny hotel Rupertus

Ten hotel w Ziemi Salzburskiej oferuje ekologiczną kuchnię z dużym wyborem dań wegańskich i wegetariańskich. Nawet bar serwuje wyłącznie organiczne napoje!

Hotel Rupertus

Pirchnerhof w dolinie Alpbachtal

Hotel w Tyrolu oferuje bogatą w witalność, wegetariańsko-wegańską kuchnię według Hildegardy von Bingen - z regionalnymi składnikami, superfoods i ziołami.

Hotel Pirchnerhof

ever.grün w Kaprun

Kolejna wege restauracja w hotelu Alpine Lifestyle w Kaprun, zachwyca kuchnią roślinną. Świeże, regionalne składniki zapewniają kreatywne i pełne smaki.

Restauracja ever.grün

aufatmen nature hotel

Kuchnia w aufatmen nature hotel w Leutasch w Tyrolu rozpieszcza podniebienia kreatywną, wegetariańską i wegańską kuchnią. Świeże, sezonowe składniki są przekształcane w pyszne dania.

Kuchnia hotelu aufatmen nature hotel

Katschberg

Oprócz regionalnych specjałów z Austrii ten czterogwiazdkowy hotel superior w Karyntii oferuje kuchnię opartą wyłącznie na roślinach - tzw. Vegan Alpin - i mineralizowaną wodę z górskich źródeł.

Kuchnia w hotelu Das Katschberg

Impuls Hotel Tirol

W czterogwiazdkowym VeganWelcome Hotel Superior w Bad Hofgastein w Ziemi Salzburskiej można skosztować kreatywnej austriackiej kuchni wegańskiej z regionalnych składników.

Impuls Hotel Tirol - kuchnia wegańska
Kolorowy świat rozkoszy

Wiedeń: Restauracje wegańskie i wegetariańskie

Czy to wegański sznycel wiedeński, ciasto z wyłącznie roślinnych składników, lody czy kiełbaski - kuchnia wegańska i wegetariańska jest w Wiedniu mocno zakorzeniona. Niektóre restauracje w Wiedniu oferują wybrane wegańskie dania, podczas gdy inne proponują szeroką gamę alternatyw, które przemawiają również do osób niebędących weganami. Restauracje wegetariańskie koncentrują się na regionalnych i często organicznych składnikach.

Wegetariańska kuchnia w Wiedniu

Veganmania to największy festiwal ulicznego wegańskiego jedzenia w Austrii - z bezpłatnym wstępem i muzyką na żywo przed wiedeńskim Museumsquartier.

Propozycje restauracji z kuchnią roślinną w Austrii

Wegańska czy wegetariańska - w austriackich miastach i alpejskich dolinach można znaleźć kreatywną kuchnię roślinną na najwyższym poziomie. Od modnych kawiarni i zajazdów po ekskluzywne restauracje - i to nie tylko w Wiedniu, ale i w Innsbrucku, Grazu czy Linzu.

Olive

Restauracja Olive w Innsbrucku zachwyca starannie przygotowanymi, świeżymi daniami wegańskimi.

Restauracja Olive

Guatz'Essen

Wegetariańska restauracja nagrodzonego gwiazdką Michelin szefa kuchni Petera Fankhausera w Stumm w dolinie Zillertal - serwowane są tu wyrafinowane produkty z własnego ogrodu kucharza.

Restauracja Guatz'Essen

Kawiarnia The Heart of Joy

Wegańska i wegetariańska restauracja i kawiarnia w Salzburgu rozpieszcza wysokiej jakości kuchnią i obfitymi daniami.

Kawiarnia The Heart of Joy

Rauner

Restauracja, bar i pub Rauner w Linzu jest nieskomplikowana, bliska naturze i koncentruje się na wysokiej jakości produktów (przy okazji: Rauner oznacza w dialekcie Mühlviertel czerwoną rzepę).

Restauracja Rauner

Vegan Wirtin, czyli wegańska gospodyni

Gospodynie w wegańskim bistro na rynku w Wels rozpieszczają brunchem i urozmaiconym menu obiadowym.

Vegan Wirtin

Laib & Seele, czyli dla ciała i ducha

Kawiarnia we Freistadt oferuje śniadania, brunche i lunche z kolorowym wyborem dań wegańskich i wegetariańskich. Tu (prawie) wszystko jest pieczone i gotowane na miejscu.

Café Laib & Seele

Gerüchteküche

Wegański hotspot w Grazu: dania przygotowywane są z lokalnie uprawianych i zbieranych produktów - w 100% roślinnych, sezonowych i uszlachetnionych konserwowanymi składnikami.

Gerüchteküche

Vinzenz Pauli

Przytulna restauracja z nowoczesną kulturą pubową w St. Pölten - ze świeżymi produktami oraz daniami wegetariańskimi i wegańskimi w menu.

Vinzenz Pauli

FreuRaum

Położona w centrum Eisenstadt restauracja oferuje stale zmieniające się dania wegetariańskie i wegańskie - w większości organiczne.

Restauracja FreuRaum
Wysoko w górach

Schroniska w Austrii z daniami wegańskimi i wegetariańskimi

Regensburger Hütte w dolinie Stubai to pierwsze w Tyrolu całkowicie wegetariańskie schronisko górskie. Można tu skosztować regionalnej, ekologicznej żywności produkowanej w sposób zrównoważony. Codzienne menu dostępne jest do godziny 16:00. Schronisko znajduje się na wysokości 2 286 metrów i oferuje zapierające dech w piersiach widoki na okoliczne góry.

Regensburger Hütte

Propozycje schronisk z kuchnią wegańską

Górska przyjemność i kuchnia wegetariańska łączą się w tych schroniskach. Możesz oczekiwać kreatywnych dań z dodatkiem ziół, regionalnymi warzywami i alpejskim charakterem - serwowanych na tle wspaniałego krajobrazu. Dla wszystkich, którzy chcą cieszyć się świadomie!

Franz Fischer Hütte

Schronisko w salzburskim regionie Lungau serwuje doskonałe dania wegańskie i wegetariańskie na wysokości 2 020 metrów.

Schronisko Franz Fischer Hütte

Wegańska wycieczka do schroniska w Gesäuse

W Gesäuse w Styrii powstał pierwszy wegański szlak wysokogórski w Europie. To długodystansowa wędrówka w kilku dziennych etapach szlakiem górskich schronisk.

Wycieczka do schroniska w Gesäuse

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