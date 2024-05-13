9 najpiękniejszych wycieczek objazdowych wśród natury
Introduction
Od surowych szczytów Alp po łagodne wzgórza Burgenlandu: naturalne skarby Austrii najlepiej odkrywać kawałek po kawałku. Wycieczka objazdowa po kraju to idealny sposób na odkrycia - dzięki niewielkim odległościom i doskonałej infrastrukturze można doświadczyć różnorodnych krajobrazów w zaledwie kilka dni.
Niezliczone opcje wycieczek i urocze zakwaterowanie sprawiają, że podróżowanie jest relaksującym i przyjemnym doświadczeniem, a każdy region oferuje własne unikalne krajobrazy, tradycje i kulinarne przysmaki.
Szlak jezior w Karyntii
Krajobraz Karyntii definiują turkusowe, lśniące jeziora, otoczone majestatycznymi górami. Z Klagenfurtu spokojna przejażdżka wzdłuż brzegów jeziora Wörthersee gwarantuje bliskie spotkanie z architekturą - z zabytkowymi willami, hotelami i kąpieliskami z epoki cesarskiej. Następnie warto udać się do jeziora Ossiacher See. Przejażdżka kolejką linową na Gerlitzen Alpe pozwala pozachwycać się panoramicznym widokiem. W miejscowości Ossiach warto zwiedzić kościół i wziąć udział w festiwalu Karynckie Lato. Wskazówka: koniecznie spróbuj karynckich Kasnudeln w gospodzie Seewirt nad jeziorem!
Następnie udaj się nad jezioro Millstätter See, a potem kontynuuj podróż w kierunku Villach, aby zrelaksować się nad jeziorem Faaker See. Podróż można zakończyć wizytą na wieży widokowej Pyramidenkogel, z której roztacza się zapierający dech w piersiach widok na jeyioro Wörthersee, Karawanki i Wysokie Taury.
Szczegóły wycieczki: około 270 km, 2 do 3 dni
Wzdłuż szlaku
Alpejska droga panoramiczna na Grossglockner
Najsłynniejszą drogą w Austrii jest alpejska droga panoramiczna Grossglockner Hochalpenstraße, położona w Parku Narodowym Wysokich Taurów. Podróż rozpoczyna się w Zell am See, prowadzi przez Bruck w Ziemi Salzburskiej i wiedzie w kierunku Karyntii. Ta 48-kilometrowa panoramiczna trasa wznosi się na wysokość ponad 1500 metrów, oferując liczne punkty widokowe, wijąc się przez różne strefy roślinności - od łąk i alpejskich pastwisk po wysokie góry i lodowce - i prowadząc na najwyższy szczyt Austrii, Grossglockner, wznoszący się na 3798 metrów. Objazd do Edelweissspitze i Kaiser-Franz-Josefs-Höhe jest tego wart, oferując zapierające dech w piersiach widoki i chwilę, by zatrzymać się na chwilę i w spokoju rzucić okiem na panoramę.
Trasa prowadzi dalej przez Heiligenblut z kultowym gotyckim kościołem otoczonym przez Grossglockner i dalej do Lienz we wschodnim Tyrolu, położonego u podnóża Dolomitów Lienzkich. Stamtąd wiedzie z powrotem przez Matrei we wschodnim Tyrolu, serce Parku Narodowego Wysokich Taurów, przez tunel Felbertauern, a na koniec wraca do Zell am See.
Szczegóły wycieczki: około 190 km, 2 do 3 dni
Wskazówka: nie zapomnij sprawdzić godzin otwarcia i wysokości opłat za przejazd wysokogórską drogą panoramiczną na Grossglockner i tunelem Felbertauern.
Wzdłuż drogi
Atrakcje turystyczne
Wycieczka po Salzkammergut
Z Salzburga, miejsca narodzin Wolfganga Amadeusza Mozarta, podróż wiedzie się wzdłuż brzegu jeziora Fuschlsee. W mieście Fuschl można zrelaksować się, płynąc po jeziorze tradycyjną łodzią Die Fuschlerin, a następnie skierować się do Schlossfischerei i z powrotem. Następnie trasa prowadzi do St. Wolfgang nad jeziorem Wolfgangsee, gdzie czekają 3 obowiązkowe punkty programu: zwiedzanie kościoła pielgrzymkowego, delektowanie się Salzburger Nockerl na tarasie nad jeziorem w hotelu Weisses Rössl i jazda kolejką Schafberg na szczyt góry Schafberg, by stamtąd podziwiać zapierające dech w piersiach widoki.
Podróż warto kontynuować do cesarskiego miasta Bad Ischl, pełnego uroku i dawnych historii. Stamtąd już tylko o krok znajduje się Hallstatt, malownicza wioska nad brzegiem jeziora Hallstätter See. Kluczowe przystanki w drodze powrotnej obejmują jeziora Gosau ze wspaniałymi widokami na Dachstein, wodospad Golling i Hallein z historycznym starym miastem i Muzeum Cichej Nocy.
Szczegóły wycieczki: około 170 km, 2 do 3 dni
Wzdłuż szlaku
Wycieczka przez Vorarlberg
Począwszy od Bregencji, pięknie położonej nad Jeziorem Bodeńskim, Vorarlberg najlepiej zwiedzać podczas malowniczej górskiej wycieczki drogowej. Trasa prowadzi przez Feldkirch i Bludenz, a następnie dociera do doliny Montafon. Koniecznie trzeba tam spróbować Montafoner Sura Kees w Verbellaalpe. Stamtąd trasa wiedzie wzdłuż alpejskiej drogi panoramicznej Silvretta Hochalpenstraße, imponującej (i płatnej) drogi z 34 zakrętami wijącymi się dwa kilometry w górę do Bielerhöhe na wysokości 2 032 metrów, ostatecznie prowadząc do Galtür w tyrolskiej dolinie Paznaun.
Z St. Anton am Arlberg trasa prowadzi przez przełęcze Arlberg Pass i Flexen Pass do ekskluzywnego ośrodka narciarskiego Lech am Arlberg. Powrót do Bregencji prowadzi przez Bregenzerwald, gdzie uderza odważne połączenie tradycyjnej i nowoczesnej architektury drewnianej. Dzień kończy się w Bregencji zachodem słońca w Badehaus am Kaiserstrand.
Szczegóły wycieczki: około 280 km, 2 do 3 dni
Wzdłuż szlaku
Wokół Innsbrucku
Kierując się na południowy zachód od Innsbrucka, stolicy Tyrolu, dotrzesz do uroczej wioski Natters nad jeziorem Natterer See, gdzie możesz spróbować luksusowego biwakowania w beczkach sypialnych lub namiotach typu lodge. Podróż kontynuuj do malowniczej doliny Sellrain, otoczonej Alpami Sztubajskimi. Szczególnie malownicza jest kręta trasa między Kühtai i Oetz w dolinie Ötztal.
Trasa prowadzi następnie do rezerwatu przyrody Mieminger Plateau, przechodząc przez Nassereith i Telfs. Aby uzyskać najlepsze widoki na ten słoneczny płaskowyż, zatrzymaj się w rustykalnym Stöttlalm w Obermieming. Podróż powrotna prowadzi przez słynny ośrodek narciarski Seefeld i przez Zirl z powrotem do Innsbrucka.
Zakończ swoją przygodę w dobrym stylu: wjedź windą na 13. piętro eleganckiego Rooftop Bar w hotelu Adlers i podziwiaj rozległe widoki na Innsbruck.
Szczegóły wycieczki: około 140 km, 2 do 3 dni
Wzdłuż szlaku
Wycieczka po Styrii
Począwszy od Grazu, stolicy Styrii, trasa prowadzi przez Gleisdorf do Kaibing. Ukryty w wąwozie Feistritz zamek Herberstein otoczony jest romantycznymi ogrodami i przyległym parkiem dzikich zwierząt. Podróż prowadzi dalej jest przez Hartberg i Rohrbach an der Lafnitz do Vorau, gdzie znajduje się jedyna w Styrii kanonia augustiańska - barokowe arcydzieło. Znajdujący się w zakrystii obraz "Upadek potępionych", przedstawiający siedem grzechów głównych, uważany jest za arcydzieło sztuki sakralnej.
Następnie udaj się do Pöllau i dalej do miejsca pielgrzymek Pöllauberg, gdzie podziemne jaskinie i tunele, mające ponad 10 000 lat, leżą w dużej mierze niezbadane pod regionem. Podróż powrotna prowadzi przez Birkfeld, dolinę Feistritz, Anger i Weiz, a następnie do Grazu. Doskonałym zwieńczeniem przejażdżki jest wjazd na górę Schlossberg i podziwianie panoramicznych widoków na stare miasto ze SkyBar Graz.
Szczegóły wycieczki: około 180 km, 2 dni
Wzdłuż szlaku
Burgenland
Z Wiednia podróż prowadzi przez Bruck an der Leitha do Jeziora Nezyderskiego, otoczonego rozległym pasem trzcin. Począwszy od miejscowości Neusiedl am See, trasa prowadzi do Mönchhof, a następnie przez Frauenkirchen i St. Andrä am Zicksee do regionu Seewinkel - stepowego krajobrazu łąk, pastwisk, solnisk i trzcin. Jest to raj dla obserwatorów ptaków - występuje tu aż 350 gatunków.
Obszar ten słynie również z wyśmienitych słodkich win, których można spróbować w winiarniach w Apetlon i Illmitz. Następnie trasa prowadzi z powrotem przez raj dla surferów i kitesurferów Podersdorf do malowniczego miasteczka winiarskiego Rust, znanego z oszałamiającej architektury. Stamtąd przez Eisenstadt, stolicę Burgenlandu i dawny dom kompozytora Josepha Haydna, można wyruszyć z powrotem do Wiednia przez Ebreichsdorf i piękny park pałacowy Laxenburg.
Szczegóły wycieczki: około 220 km, od 2 do 4 dni
Wzdłuż szlaku
Wzdłuż Dunaju
Podróż przez dolinę Dunaju rozpoczyna się w malowniczym przygranicznym mieście Pasawa. Krajobraz staje się naprawdę wyjątkowy na pętli Schlögen, gdzie Dunaj dwukrotnie zmienia kierunek, za każdym razem o 180 stopni. Mijając opactwo Wilhering, trasa prowadzi dalej do Linzu, stolicy Górnej Austrii. Warto odwiedzić klasztor św. Floriana, rzymskie miasto Enns i urocze miasteczko Steyr z zachwycającym historycznym centrum.
Z rybackiego miasta Grein trasa wkracza do Wachau, szczególnie pięknego odcinka podróży wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Region ten charakteryzuje się winnicami, sadami morelowymi i malowniczymi wioskami. Wzdłuż Dunaju znajdują się wspaniałe opactwa Melk i Göttweig, a także miasta Spitz, Weißenkirchen i Dürnstein. Podróż kończy się wizytą w klasztorze w Klosterneuburg i powrotem do Wiednia.
Szczegóły wycieczki: około 380 km, 3 do 5 dni
Wzdłuż szlaku
Wycieczka przez Waldviertel-Kamptal
Krems an der Donau, z malowniczą starówką i nowoczesną halą wystawiennicza Kunsthalle, służy jako brama do Waldviertel. Stąd podróż prowadzi do średniowiecznego miasta zamkowego Zwettl, w którym znajduje się imponujące opactwo cystersów. Warto wybrać się do zamku Rosenau, w którym znajduje się muzeum masonerii, oraz do zamku Rappottenstein.
Z Friedersbach kontynuuj podróż do Kampsee, jednego ze zbiorników Waldviertel, przypominającego krajobraz fiordów. Trasa prowadzi przez Krumau am Kamp do opactwa Altenburg, barokowego klejnotu Waldviertel. Osoby zainteresowane sokolnictwem powinny odwiedzić zamek Rosenburg.
Podróż wiedzie dalej przez Kamptal do miejscowości uzdrowiskowej Gars am Kamp - z tutejszego zamku rozciągają się wspaniałe widoki. Podążanie w dół rzeki prowadzi do winiarskiego miasteczka Langenlois, gdzie wycieczkę można zakończyć relaksującą wizytą w hotelu Loisium Wine & Spa.
Szczegóły wycieczki: około 250 km, od 2 do 4 dni