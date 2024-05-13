Cars & Roads AUSTRIA 2026
Introduction
La începutul lunii mai 2026, un grup de pasionați de mașini din România au decis să facă o călătorie cu mașina din București spre cele mai frumoase locuri din Austria la volanul a șase mașini hibride. Acest lucru a oferit partenerilor lor din industria auto o platformă puternică pentru a-și demonstra angajamentul față de transportul durabil.
Deși proiectul a fost foarte complex, echipa experimentată nu s-a lăsat intimidată. Însă cum a decurs uriașul traseu de 10 zile prin Austria? Care a fost traseul exact și care au fost cele mai mari provocări? Sau poate că totul a decurs fără probleme?
EchipaNimic nu ilustrează mai bine complexitatea proiectului decât faptul că o echipă formată din aproape 20 de persoane diferite s-a angajat în această aventură după câteva luni de planificare preliminară. Însă cine sunt ei?
Invitați & șoferi
Cabral IBACKA (creator digital, personalitate TV și online)
Cosmin TUDORAN (creator digital, personalitate TV și online)
Mihai VASILESCU (creator digital & blogger român)
Mircea MEȘTER (jurnalist, creator digital, Autocritica)
Dan SCARLAT (jurnalist, Top Gear Romania)
Laura ANTONOV (creator digital, SheDrives / LaChicBoutique)
Andra NISTOR (creator digital, lifestyle)
Raluca HAGIU (creator digital, lifestyle)
Tudor RUS (jurnalist, Autocritica)
Alin-Alexandru IONESCU (creator digital, Mașinistul)
Maria ANDREI (creator digital, Prima TV)
Diana COSMIN (creator digital, jurnalist, Fine Society)
Foto & video
Ciprian MIHAI (fotograf)
Radu CHINDRIȘ (fotograf)
Marius DOBRESCU (operator video)
Logistică & personal
Constantin CIOBANU
Berti PANAIOT
Cornel ȘOCARICIU
Mașinile
BYD Atto 2 DM-i (PHEV)
Dacia Bigster eHybrid 4x4 (HEV)
Omoda 7 SHS-P (PHEV)
Renault Clio E-Tech (HEV)
Volkswagen Tiguan (PHEV)
Volvo XC60 Polestar (PHEV)
Volvo V60 (safety car)
Volkswagen ID.4 (mașină de asistență)
Viziunea noastră este să creăm o poveste cuprinzătoare, adaptată pentru mai multe platforme, care să surprindă esența Austriei primăvara.Echipa Cars and Roads
Sunt rare clipele trăite în peregrinările mele de jurnalist auto pe care le-aș fi dorit ca în acel moment, în acea secundă să le împart cu soția și fiica. O astfel de clipă am trăit-o într-o dimineață la Mondi Resort am Grundlsee. Cabana 8, cameră la etaj cu vedere spre lac, ora 6-7 dimineața, am deschis geamurile și m-am pierdut în priveliște. Mai mult decât un tablou, un tablou viu, care miroase a fân, care e povestit de o mierlă bucuroasă. A fost una din acele clipe atât de frumoase, dar atât de gelos pe ea că nu am împărțit-o cu fetele mele. Mi-am promis să revin aici. O țară plină de sunet, culoare, căldură, dar pentru a le primi, respectă-i mersul!
Constantin Ciobanu, Adevărul
Introduction
Iubesc plimbările pe jos, iar Austria oferă nenumărate trasee de hiking. În Cars And Roads Austria m-am bucurat de câteva dintre ele. Dar iubesc și mai mult mașinile, așa că, dacă ar fi să aleg un singur loc din Austria în care aș reveni oricând, aș spune fără ezitare pasul Grossglockner. Am ajuns aici deja de trei ori și de fiecare dată am rămas cu aceeași impresie: este unul dintre puținele locuri care oferă aproape tot ce și-ar putea dori un „petrolhead”.
Drumul este excelent întreținut, virajele sunt variate și cursive, iar peisajul se schimbă constant pe măsură ce urci sau cobori. Apreciez în mod special numărul mare de parcări și puncte de oprire amenajate de-a lungul traseului, unde poți respira aerul rece al muntelui, te poți bucura în tihnă de peisaj și, mai ales, ai ocazia să îți admiri vehiculul cu care ai ajuns până acolo și să îl fotografiezi într-un decor care îi pune cu adevărat în valoare caracterul. Pentru mulți dintre noi, mașina sau motocicleta nu sunt doar mijloace de transport, ci parte din pasiunea care ne-a adus până în acel loc.
Și mai e ceva. Grossglockner atrage pasionați din toată Europa, și nu numai. Pentru un car spotter este aproape un festival permanent: mașini clasice, sportive, motociclete rare și vehicule de colecție apar la fiecare oprire. Te bucuri de propriul drum, dar și de pasiunea celorlalți. Din acest motiv, Grossglockner nu este doar un drum spectaculos, ci o destinație pe care orice pasionat de automobile sau motociclete ar trebui să o includă măcar o dată în viață pe lista sa de călătorii.
Dan Scarlat, Top Gear Romania
Red Bull Ring este unul dintre cele mai spectaculoase circuite din calendarul Formulei 1, dar vestea bună este că-l poți vizita pe tot parcursul anului. Turul de 90 de minute al circuitului a fost pentru mine o experiență la fel de intensă ca duelul dintre Charles Leclerc și Max Verstappen din 2022 sau cel dintre Lewis Hamilton și Nico Rosberg din 2016. M-a fascinant colecția impresionantă de mașini și motociclete de curse de la intrare, iar trecerea prin tunelul „The Walk of Legends” unde poți să asculți declarații în versiunea originală ale piloțior care au făcut spectacol pe vechiul și noul Red Bull Ring, s-a lăsat cu piele de găină.
N-am avut șampanie pentru poza de pe podium, dar am avut acces peste tot, de la zonele VIP, la centrul de presă și de la linia boxelor până la centrul de comandă al cursei. După o cursă live, aceasta e cea mai tare experiență pe care poți să o ai pe Red Bull Ring garantat.
Berti Panaiot, Autocritica
Am început să descopăr Austria ca amator al sporturilor albe și, pe măsură ce am cunoscut această țară în anii au venit, mi-am dat seama că poate fi cunoscută din mai multe puncte de vedere, urmărind mai multe puncte de interes. Cu ocazia #Carsandroads am descoperit-o din spatele volanului, prin atributul șofatului calm printre munți, văi, drumuri naționale, cu scop de a afla noi puncte de interes. Iar Austria ți se poate desfășura diferit, dar cu același aplomb, fie că ești în grup de prieteni, fie că ești singur sau cu familia. De la năucitoarea Krimml până la inelul taurului roșu, există întotdeauna ceva de văzut nou în Austria.
Cosmin Tudoran, Digital Creator
Dacă Grossglockner Hochalpenstrasse se aseamănă mai degrabă cu Transfăgărășanul nostru, Nockalmstrasse este o șosea montană mult mai pitorească, mai verde, considerabil mai puțin aglomerată, dar deopotrivă de impresionantă! Cu o lungime de 35 de kilometri, 52 de serpentine și o înclinație maximă de 12%, această șosea alpină este totuși un drum montan extrem de plăcut și ușor de condus. Traseul abundă în porțiuni deschise care îți oferă o perspectivă panoramică superbă asupra peisajului și zeci de priveliști care îți taie efectiv răsuflarea.
Orice traversare a Nockalmstrasse trebuie însă încununată cu o oprire obligatorie la Glockenhutte. Aici trebuie musai să vă răsfățați cu un desert tradițional austriac: fie un Germknodel pufos, fie un Marillenknodel (găluște cu caise) sau, bineînțeles, clasicul Apfelstrudel.
Alin-Alexandru Ionescu, Mașinistul
Deși în Cars & Roads am văzut și unele dintre cele mai impresionante peisaje din Austria, eu mă voi opri asupra unui obiectiv din categoria celor tihnite, infuzate cu acel spirit tipic austriac și deosebit de liniștitor pentru mine: dealul Braunsberg, din apropiere de Viena, unde am avut o superbă ședință foto cu mașinile.
Poate și fiindcă iubesc să privesc lumea de la înălțime și simt că panoramele mă ajută să-mi ancorez mult mai bine poziția mea pe harta lumii, dar Braunsberg rămâne genul acela de loc care îmi vine în minte când aud ,,Închide ochii și gândește-te la ceva frumos”. Se vede Dunărea, se vede și Bratislava într-o zi senină, iar dacă mergi la ora magică de după 17:00, lumina caldă de vară naște niște fotografii, și mai ales niște amintiri, de neuitat. Bonus, mi se pare și un loc deosebit de romantic.
Diana Cosmin, Finesociety.ro
Introduction
Cheița Michelin e povestea cea mai nouă a ghidului roșu, cel cu stelele restaurantelor. După ce-au împărțit o sută de ani la rând stele bucătarilor, francezii s-au gândit că e timpul să distribuie premii și hotelierilor: una, două sau trei chei, după aceeași procedură secretă, cu inspectori care intră cu valiza la recepție și nu spun nimănui cine sunt până la plecare. Kitzhof, gazda noastră pentru două nopți în Cars & Roads, a primit una.
De altfel, povestea tinde să se complice aici un pic, pentru că, la prima vedere, ai baga mâna-n foc că Kitzhof nu e hotel cu chei Michelin, mai degrabă ai zice că-i un fel de cabană tiroleză mai mare: fațadă de lemn ars, balcoane sprijinite pe grinzi groase, șindrilă pe acoperiș, obloane, tot tacâmul rustic din Tirol.
Numai că asta-i intrarea, așa vezi de la stradă. În spate, hotelul deschide o curte interioară cât un teren de fotbal, cu gazon de mângâiat cu palma, cu pat de flori, cu alei care șerpuiesc printre tufișuri, cu o piscină pe care invitații noștri au asaltat-o în cele câteva ore pe care le-au avut la dispoziție aici.
Capra neagră e laitmotivul hotelului. Simbol al orașului Kitzbühel (apare pe steag și pe blazon încă din secolul al XIV-lea), capra stilizată e peste tot la Kitzhof: brodată pe pernele de pe paturi, sculptată în lemn în hol, în sălile de conferințe, ștanțată pe hârtiile pe care managerul hotelului te salută de bun venit, gravată pe sticla de la intrarea în restaurant, pictată cu siluetă roșie pe cardurile albe de pe masa de cină. E felul hotelului de a-ți reaminti unde te afli.
Mircea Meșter, Autocritica
Traseul pe scurt
Opriri & repereEchipa a avut un program încărcat pe parcursul celor două săptămâni, dar în unele zile a rămas într-o singur loc pentru a descoperi pe deplin Austria și a crea conținut memorabil. Aici poți explora itinerariul lor și poți urma traseul exact pe care l-au parcurs.
Și mai multă inspirațieFolosind ca inspirație traseul echipei, am creat pentru tine o listă de desinații pe care să le explorezi în voie, în acord cu propriul ritm și cu Lebensgefühl-ul interior.
O călătorie culinară
Evenimentul „Cars & Roads AUSTRIA” a fost prezentat cu mândrie de Michelin, un simbol mondial al excelenței atât în domeniul mobilității de lux, cât și în cel al gastronomiei
Pilonul gastronomic al evenimentului „Cars & Roads AUSTRIA” a reprezentat o călătorie în cadrul unei călătorii. Peisajul culinar al Austriei reprezintă o îmbinare rafinată între tradiția imperială și inovația modernă.
Echipa s-a bucurat de o selecție atentă de experiențe, de la cabane alpine rustice și autentice, care servesc delicatese regionale, până la eleganța rafinată a restaurantelor premiate cu stele Michelin.
Austria vara: fresh, pe vibe, cu peisaje de neuitat
După zile pline de emoții petrecute pe drum, serile erau dedicate odihnei și răsfățului.
Echipa „Cars & Roads” s-a cazat în cele mai elegante hoteluri boutique din Austria, în castele istorice și în centre de wellness. Fiecare proprietate a fost selectată cu grijă pentru caracterul său unic, serviciile impecabile și „Gemütlichkeit”-ul autentic – o senzație austriacă de confort și apartenență, imposibil de tradus.