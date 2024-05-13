Cars & Roads AUSTRIA 2026

Iubesc plimbările pe jos, iar Austria oferă nenumărate trasee de hiking. În Cars And Roads Austria m-am bucurat de câteva dintre ele. Dar iubesc și mai mult mașinile, așa că, dacă ar fi să aleg un singur loc din Austria în care aș reveni oricând, aș spune fără ezitare pasul Grossglockner. Am ajuns aici deja de trei ori și de fiecare dată am rămas cu aceeași impresie: este unul dintre puținele locuri care oferă aproape tot ce și-ar putea dori un „petrolhead”.

Drumul este excelent întreținut, virajele sunt variate și cursive, iar peisajul se schimbă constant pe măsură ce urci sau cobori. Apreciez în mod special numărul mare de parcări și puncte de oprire amenajate de-a lungul traseului, unde poți respira aerul rece al muntelui, te poți bucura în tihnă de peisaj și, mai ales, ai ocazia să îți admiri vehiculul cu care ai ajuns până acolo și să îl fotografiezi într-un decor care îi pune cu adevărat în valoare caracterul. Pentru mulți dintre noi, mașina sau motocicleta nu sunt doar mijloace de transport, ci parte din pasiunea care ne-a adus până în acel loc.

Și mai e ceva. Grossglockner atrage pasionați din toată Europa, și nu numai. Pentru un car spotter este aproape un festival permanent: mașini clasice, sportive, motociclete rare și vehicule de colecție apar la fiecare oprire. Te bucuri de propriul drum, dar și de pasiunea celorlalți. Din acest motiv, Grossglockner nu este doar un drum spectaculos, ci o destinație pe care orice pasionat de automobile sau motociclete ar trebui să o includă măcar o dată în viață pe lista sa de călătorii.

Dan Scarlat, Top Gear Romania