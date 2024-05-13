Aerial view of green vineyard hills with farmhouses, forests and rolling hills in evening light.
Vacanța ta de vară între ghețarul Dachstein, băi termale și podgorii

Ghețari, lacuri, păduri, băi termale și chiar vii: Știria – „inima verde a Austriei” – surprinde printr-o paletă de culori variată.

Stiria impresionează prin peisajele sale variate – de la nordul muntos, trecând prin centrul urban cu capitala Graz, până la sudul cu dealuri line și podgoriile sale. Între punctul cel mai înalt și cel mai jos al landului există o diferență de altitudine impresionantă de 5.838 de metri: între Dachstein, cel mai înalt vârf din Stiria, cu 2.995 de metri, și izvorul termal din Rogner Bad Blumau, care se află la o adâncime de 2.843 de metri. Tocmai aceste contraste sunt cele apreciate atât de turiști, cât și de localnici – și care pot fi descoperite pe tot parcursul anului sub forme mereu noi.

Cei care preferă vacanțele active vor găsi aici trasee de munte, trasee de drumeție potrivite pentru familii, trasee de mountain bike și pășuni liniștite – natura este mereu aproape și te poți bucura de ea îndeaproape. Stiria este bogată în arii protejate, printre care se numără o zonă sălbatică UNESCO, șapte parcuri naturale, un parc al biosferei și numeroase zone ce fac parte din Natura 2000. Băile termale, stațiunile balneare și izvoarele fac parte din tradiția țării încă din vremuri străvechi. Căldura de aici oferă relaxare și regenerare – atât după o zi lungă de drumeții, cât și în timpul momentelor de liniște petrecute lângă apă.

Și bucătăria stiriană reflectă peisajul: vinurile proaspete, merele crocante și renumitul ulei de semințe de dovleac simbolizează identitatea regională și diversitatea sezonieră. De la podgoriile din sud până la livezile din est, răsfățul culinar devine aici o adevărată experiență.

În inima landului se află Graz – un oraș care îmbină istoria, arhitectura contemporană și un stil de viață creativ. Centrul vechi, împreună cu Castelul Eggenberg, face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO și te invită să descoperi atât trecutul, cât și prezentul. Castelele, palatele, piețele pline de viață, muzeele și spațiile pentru evenimente definesc peisajul cultural și creează puncte de întâlnire între tradiție și inovație. Stiria este bogată în activități de timp liber. Un lucru le unește însă pe toate regiunile din Stiria: căldura oamenilor și plăcerea de a savura.

Câteva informații despre Stiria
Capitala:Graz
Suprafață:16.401 km²
Număr de locuitori:aprox. 1,27 milioane (informație din 2025)
Suprafață împădurită:62 %
Cel mai înalt munte:Dachstein (2.995 m)
Parcuri naturale:7
Băi termale:9
Rute ale vinului:8

Prin achiziționarea Steiermark-Card/Cardului Stiria vei putea descoperi aprox. 180 de destinații turistice între aprilie și octombrie; de asemenea, te poți bucura de reduceri și beneficii la cei peste 50 de parteneri.

Tur în atelierul de pălării

Pălăria stiriană

Cunoscută și sub numele de „Ausseerhut”, aceasta a fost odinioară un simbol al statutului social în cadrul înstăritei societăți din perioada Biedermeier. Astăzi, ele se poartă din convingere: atenți la tradiții, încrezători în sine – și adesea cu un zâmbet tipic regiunii. O pălărie tipică din Stiria nu poate fi confundată cu nimic altceva. Pâslă neagră sau verde închis, la care se adaugă panglica verde.

Acest simbol „prețuit” al Stiriei este împodobit cu un Gamsbart (pană decorativă purtată pe pălării în Austria și Bavaria, confecționată în mod tradițional din părul lung care crește de-a lungul șirei și a gâtului unei căprioare negre adulte masculi în timpul iernii). O pană de cocoș de munte atașată suplimentar subliniază legătura strânsă cu comunitatea vânătorilor. Locul în care este așezată pana decorativă nu este o întâmplare, ci un mesaj tacit: În Stiria Superioară se prinde în spate, iar în restul țării, în mod tradițional, se prinde lateral. Sub pălărie, costumul tradițional stirian gri din lână virgină și pantofii Goiserer autentici completează ținuta clasică masculină – simplă, funcțională și consacrată de generații.

Vei putea afla totul despre procesul de fabricație a unei pălării la comandă în cadrul unui tur ghidat al atelierului de pălării Josef Kepka & Söhne.

Atelierul Josef Kepka & Söhne

Artă și cultură în Stiria, între comori artistice, ghețari și vin

„Protejare prin folosire”

Rezervații naturale din Stiria

Nu doar vizitatorii se pot bucura de natura intactă din „Inima Verde a Austriei”. În special plantele și animalele rare găsesc aici habitate protejate.

Știria reunește o diversitate impresionantă de arii protejate: un parc național, șapte parcuri naturale, un parc al biosferei UNESCO, valea Lassingtal, desemnată zonă sălbatică UNESCO – cea mai înaltă categorie de protecție – precum și peste 50 de zone Natura 2000. Aceste zone naturale se numără printre bijuteriile deosebite ale țării. Fiecare dintre ele are un caracter propriu, marcat de peisaje naturale și culturale de mare valoare – de la podgorii și pășuni alpine, la zone împădurite cu iazuri și râuri, până la livezi tradiționale – care s-au dezvoltat de-a lungul secolelor și sunt astăzi conservate cu grijă.

FAQs

În Stiria poți ajunge ușor cu trenul, mașina, autobuzul sau avionul. Graz este un punct de plecare ideal pentru a explora orașul și regiunile înconjurătoare. Pentru circuite și excursii în împrejurimi, mașina oferă flexibilitate, în timp ce trenul este o opțiune confortabilă pentru călătoriile între orașe.

În Stiria, evenimentele speciale oferă diversitate pe tot parcursul anului: Styriarte, dedicat muzicii clasice, Aufsteirern, un mare festival de cultură populară, steirische herbst/toamna stiriană, dedicat artei contemporane, Erzbergrodeo, plin de acțiune, și plinul de atmosferă Festivalul Narciselor din Ausseerland.

Prin achiziționarea Steiermark-Card/Cardului Stiria ai parte de intrare liberă la aprox. 180 de destinații, precum și de reduceri și beneficii la cei peste 50 de parteneri, toate acestea în intervalul aprilie-octombrie.

Ghețari, lacuri, păduri, băi termale și chiar vii: Știria – „inima verde a Austriei" – surprinde printr-o paletă de culori variată, datorită naturii și culturii sale bogate. Descoperă diversitatea plină de culoare a Stiriei, în toate cele 11 regiuni:
 
Schladming-Dachstein
Ausseerland Salzkammergut
Parcul Național Gesäuse
Stiria Superioară
Murau
Erzberg-Leoben
Murtal
Graz, regiunea experiențelor
Stiria de Est
Regiunea termală și vulcanică
Stiria de Sud

În Stiria, drumețiile,ciclismul și alpinismul și cățărările sunt foarte populare – de la pășuni alpine până la trasee panoramice. La acestea se adaugălacuri și zone de scăldat, parcuri naturale, băi termale, precum și momente de plăcere în Graz, capitala răsfățului culinar, dar și de-a lungul rutelor vinului cu taverne tradiționale și bucătărie regională. Și toate acestea într-un peisaj cultural impresionant, înconjurat de castele, palate și mănăstiri.

