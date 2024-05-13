Ghețari, lacuri, păduri, băi termale și chiar vii: Știria – „inima verde a Austriei” – surprinde printr-o paletă de culori variată.

Stiria impresionează prin peisajele sale variate – de la nordul muntos, trecând prin centrul urban cu capitala Graz, până la sudul cu dealuri line și podgoriile sale. Între punctul cel mai înalt și cel mai jos al landului există o diferență de altitudine impresionantă de 5.838 de metri: între Dachstein, cel mai înalt vârf din Stiria, cu 2.995 de metri, și izvorul termal din Rogner Bad Blumau, care se află la o adâncime de 2.843 de metri. Tocmai aceste contraste sunt cele apreciate atât de turiști, cât și de localnici – și care pot fi descoperite pe tot parcursul anului sub forme mereu noi.

Cei care preferă vacanțele active vor găsi aici trasee de munte, trasee de drumeție potrivite pentru familii, trasee de mountain bike și pășuni liniștite – natura este mereu aproape și te poți bucura de ea îndeaproape. Stiria este bogată în arii protejate, printre care se numără o zonă sălbatică UNESCO, șapte parcuri naturale, un parc al biosferei și numeroase zone ce fac parte din Natura 2000. Băile termale, stațiunile balneare și izvoarele fac parte din tradiția țării încă din vremuri străvechi. Căldura de aici oferă relaxare și regenerare – atât după o zi lungă de drumeții, cât și în timpul momentelor de liniște petrecute lângă apă.

Și bucătăria stiriană reflectă peisajul: vinurile proaspete, merele crocante și renumitul ulei de semințe de dovleac simbolizează identitatea regională și diversitatea sezonieră. De la podgoriile din sud până la livezile din est, răsfățul culinar devine aici o adevărată experiență.

În inima landului se află Graz – un oraș care îmbină istoria, arhitectura contemporană și un stil de viață creativ. Centrul vechi, împreună cu Castelul Eggenberg, face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO și te invită să descoperi atât trecutul, cât și prezentul. Castelele, palatele, piețele pline de viață, muzeele și spațiile pentru evenimente definesc peisajul cultural și creează puncte de întâlnire între tradiție și inovație. Stiria este bogată în activități de timp liber. Un lucru le unește însă pe toate regiunile din Stiria: căldura oamenilor și plăcerea de a savura.