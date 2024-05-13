Stiria impresionează prin peisajele sale variate – de la nordul muntos, trecând prin centrul urban cu capitala Graz, până la sudul cu dealuri line și podgoriile sale. Între punctul cel mai înalt și cel mai jos al landului există o diferență de altitudine impresionantă de 5.838 de metri: între Dachstein, cel mai înalt vârf din Stiria, cu 2.995 de metri, și izvorul termal din Rogner Bad Blumau, care se află la o adâncime de 2.843 de metri. Tocmai aceste contraste sunt cele apreciate atât de turiști, cât și de localnici – și care pot fi descoperite pe tot parcursul anului sub forme mereu noi.
Cei care preferă vacanțele active vor găsi aici trasee de munte, trasee de drumeție potrivite pentru familii, trasee de mountain bike și pășuni liniștite – natura este mereu aproape și te poți bucura de ea îndeaproape. Stiria este bogată în arii protejate, printre care se numără o zonă sălbatică UNESCO, șapte parcuri naturale, un parc al biosferei și numeroase zone ce fac parte din Natura 2000. Băile termale, stațiunile balneare și izvoarele fac parte din tradiția țării încă din vremuri străvechi. Căldura de aici oferă relaxare și regenerare – atât după o zi lungă de drumeții, cât și în timpul momentelor de liniște petrecute lângă apă.
Și bucătăria stiriană reflectă peisajul: vinurile proaspete, merele crocante și renumitul ulei de semințe de dovleac simbolizează identitatea regională și diversitatea sezonieră. De la podgoriile din sud până la livezile din est, răsfățul culinar devine aici o adevărată experiență.
În inima landului se află Graz – un oraș care îmbină istoria, arhitectura contemporană și un stil de viață creativ. Centrul vechi, împreună cu Castelul Eggenberg, face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO și te invită să descoperi atât trecutul, cât și prezentul. Castelele, palatele, piețele pline de viață, muzeele și spațiile pentru evenimente definesc peisajul cultural și creează puncte de întâlnire între tradiție și inovație. Stiria este bogată în activități de timp liber. Un lucru le unește însă pe toate regiunile din Stiria: căldura oamenilor și plăcerea de a savura.
Prin achiziționarea Steiermark-Card/Cardului Stiria vei putea descoperi aprox. 180 de destinații turistice între aprilie și octombrie; de asemenea, te poți bucura de reduceri și beneficii la cei peste 50 de parteneri.
Pălăria stiriană
Cunoscută și sub numele de „Ausseerhut”, aceasta a fost odinioară un simbol al statutului social în cadrul înstăritei societăți din perioada Biedermeier. Astăzi, ele se poartă din convingere: atenți la tradiții, încrezători în sine – și adesea cu un zâmbet tipic regiunii. O pălărie tipică din Stiria nu poate fi confundată cu nimic altceva. Pâslă neagră sau verde închis, la care se adaugă panglica verde.
Acest simbol „prețuit” al Stiriei este împodobit cu un Gamsbart (pană decorativă purtată pe pălării în Austria și Bavaria, confecționată în mod tradițional din părul lung care crește de-a lungul șirei și a gâtului unei căprioare negre adulte masculi în timpul iernii). O pană de cocoș de munte atașată suplimentar subliniază legătura strânsă cu comunitatea vânătorilor. Locul în care este așezată pana decorativă nu este o întâmplare, ci un mesaj tacit: În Stiria Superioară se prinde în spate, iar în restul țării, în mod tradițional, se prinde lateral. Sub pălărie, costumul tradițional stirian gri din lână virgină și pantofii Goiserer autentici completează ținuta clasică masculină – simplă, funcțională și consacrată de generații.
Vei putea afla totul despre procesul de fabricație a unei pălării la comandă în cadrul unui tur ghidat al atelierului de pălării Josef Kepka & Söhne.
Rezervații naturale din Stiria
Nu doar vizitatorii se pot bucura de natura intactă din „Inima Verde a Austriei”. În special plantele și animalele rare găsesc aici habitate protejate.
Știria reunește o diversitate impresionantă de arii protejate: un parc național, șapte parcuri naturale, un parc al biosferei UNESCO, valea Lassingtal, desemnată zonă sălbatică UNESCO – cea mai înaltă categorie de protecție – precum și peste 50 de zone Natura 2000. Aceste zone naturale se numără printre bijuteriile deosebite ale țării. Fiecare dintre ele are un caracter propriu, marcat de peisaje naturale și culturale de mare valoare – de la podgorii și pășuni alpine, la zone împădurite cu iazuri și râuri, până la livezi tradiționale – care s-au dezvoltat de-a lungul secolelor și sunt astăzi conservate cu grijă.