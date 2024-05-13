Abația Melk
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Austria Inferioară
Vacanță de vară cu evenimente culturale, vinuri de-a lungul Dunării și situri incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO

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În Austria Inferioară, cultura și natura se îmbină armonios: de la muzee la taverne, de la vizita la castel la plimbare prin pădure.

Fiind cel mai mare land al Austriei, Austria inferioară se află în nord-estul țării – caracterizat de fluviul Dunărea ca arteră vitală din punct de vedere cultural și peisagistic. Câmpurile, pădurile, văile râurilor și vârfurile alpine se succed pe un spațiu restrâns și creează o diversitate care conferă țării un caracter unic. Între peisajele cu dealuri line și lanțurile muntoase impunătoare se află unele dintre cele mai importante peisaje culturale din Austria, printre care se află și situri incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO, precum Wachau, calea ferată Semmering și zona sălbatică Dürrenstein-Lassingtal; acestea îmbină cultura, istoria și natura nealterată.

Austria Inferioară este considerată cea mai importantă regiune viticolă a țării. Taverne și cârciumi de vin caracterizează multe localități, adesea situate în imediata apropiere a castelelor, palatelor și mănăstirilor, care mărturisesc despre bogatul patrimoniu cultural. În același timp, o scenă artistică și culturală plină de viață – de la expoziții contemporane până la festivaluri – oferă perspective noi asupra spațiilor istorice.

Lebensgefühl-ul din Austria Inferioară poate fi descris într-un singur cuvânt: axat pe răsfăț. Cei care călătoresc pe aici combină, aproape în mod firesc, drumețiile și plimbările cu bicicleta de-a lungul Dunării sau prin peisajele viticole cu pauzele culinare. Cultura hanurilor, bucătăria regională și vinul fac parte din viața de zi cu zi – nu sunt o punere în scenă, ci o practică trăită. Vinul joacă un rol central în acest context: acesta caracterizează peisajele, întâlnirile și sărbătorile și este sărbătorit cu o atenție deosebită în toamnă.

Câteva informații despre Austria Inferioară
Capitala:St. Pölten
Suprafață:19.180 km²
Număr de locuitori:aprox. 1,73 milioane (informație din 2025)
Parcuri naționale:2
Parcuri naturale:20
Băi termale:7

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Austria Inferioară din toate perspectivele

Atracții de top

Trasee speciale în Austria Inferioară: căi ferate istorice

Patrimoniul mondial UNESCO: zona Dürrenstein-Lassingtal

Regiunea Wachau, patrimoniu UNESCO: o vale de râu minunată

Orașul roman Carnuntum: trecutul aici și acum

Mănăstiri și abații: lăcașuri de cult impresionante

Parcuri naturale: utilizarea durabilă a peisajelor culturale

O cultură a vinului veche de milenii

Experiențe montane: pășuni alpine, cabane, cruci de vârf

Activități în Austria Inferioară

Tururi

Ciclism & răsfăț: trasee, taverne & cazări

Trasee de mountainbiking: trasee extreme & downhill

Trasee de pelerinaj: călătorie spre sine

Croaziere pe Dunăre: pe lângă podgorii și comori culturale

Destinații din Austria Inferioară

Cele mai frumoase regiuni

Cele mai frumoase orașe și locuri

Artă și cultură în Austria Inferioară, înconjurată de văi fluviale, între mănăstiri și castele

Obiectivele din Austria Inferioară

Evenimente speciale

Personalități faimoase

Gastronomia în Austria Inferioară

Aici bucătăria fină își spune cuvântul!

Austria Inferioară este un adevărat tezaur culinar, iar răsfățul culinar face parte din acesta. La urma urmei, cele mai bune produse se cultivă chiar aici: Celebrele caise și vinul din Wachau, macul, plantele aromatice și condimentele din Waldviertel, precum și vinul și mustul din regiunile care poartă numele acestora.

În acest context, cultura hanurilor ocupă un loc deosebit de important în Austria Inferioară. Fie că este vorba de o cârciumă din oraș, de un han din sat sau de un restaurant cu distincții: Aproximativ 200 de unități membre au obținut distincția „Gasthaus mit Wirtshauskultur” (Hanuri cu tradiție gastronomică) și păstrează rețetele tradiționale, creează reinterpretări ale acestora și gătesc folosind produse regionale. Aici își găsesc locul atât ideile neobișnuite, cât și rețetele inovatoare și o nouă abordare a culturii tradiționale a hanurilor.

Tradiția în Austria Inferioară

Rețete

Cazări speciale

LOISIUM Wine und Spa Hotel în Langenlois: 4*

Steigenberger Hotel & Spa în Krems: 4*

Naturhotel Molzbachhof din Kirchberg am Wechsel: 4*

Loos Haus în Payerbach

Gartenhotel Pfeffel în Dürnstein: 4*

Therme Laa – Hotel în Laa an der Thaya: 4* superior

Naturhotel Steinschaler Dörfl în Frankenfels

Hotel Marienhof în Reichenau an der Rax: 4*

Hotel Fahrnberger în Göstling an der Ybbs: 4*

Bucurii din lumea plantelor

Grădina „Arca lui Noe” din Schiltern

În grădina de expoziție a „Arcei lui Noe” din Waldviertel, diversitatea este în plină floare! În cadrul unui tur ghidat prin grădina-model paradisiacă din Schiltern, pavilionul romantic din secolul al XVIII-lea este doar una dintre numeroasele atracții. Fructele din grădina de expoziție, în mare parte soiuri rare de fructe și legume, sunt transformate în delicatese excepționale – în fiecare vară se deschide bucătăria grădinii. În magazin se pot achiziționa semințe rare și răsaduri pentru grădină sau balcon.

Un sfat prețios pentru toți cei cărora le pasă în mod deosebit de biodiversitate!

Grădina „Arca lui Noe”Biodiversitatea în Austria

FAQs

Austria Inferioară este cel mai mare land al Austriei și cuprinde șase regiuni care se deosebesc prin amplasare, cultură și economie:

  1. Weinviertel: viticultură

  2. Waldviertel: păduri dese

  3. Mostviertel: cultivarea merelor și a perelor, producție de must

  4. Industrieviertel: inima economică a Austriei Inferioare, cu un sector industrial puternic

  5. Împrejurimile Vienei/Austria Inferioară Mijlocie: Zonele din jurul Vienei, care oferă atât spații de locuit, cât și de agrement

  6. Donau-March-Thaya-Auen: peisaje fluviale de-a lungul Dunării, precum și de-a lungul râurilor March și Thaya

Cel mai mare land al Austriei, având capitala regională laSt. Pöltense află în nord-estul Dunării – ce patrimoniu cultural bogat, ce frumusețe naturală! Influențele alpine, panonice, nord-europene și sud-europene se îmbină pentru a crea un peisaj idilic. Terenuri agricole, păduri, văi fluviale, vârfuri montane – diferențele de relief conferă Austriei Inferioare un caracter deosebit. În regiunea viticolă de frunte a Austriei, tavernele confortabile „Heurige” și cârciumile cu vinuri se află lângă castele, fortărețe și mănăstiri somptuoase. Iar o scenă culturală și artistică plină de viață conferă un aer proaspăt părții istorice.

Austria Inferioară se remarcă în special prin diversitatea sa extraordinară: trei situri incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO – Wachau, calea ferată Semmering și zona sălbatică Dürrenstein-Lassingtal – îmbină cultura, istoria și natura nealterată. La acestea se adaugă cultura vinului și a tavernelor tradiționale, peisaje impresionante între Dunăre și Alpi, precum și un bogat patrimoniu cultural.

  • Calea ferată Semmeringbahn: cu o vechime de peste 160 de ani, trenul Semmeringbahn circulă regulat pe traseul feroviar de 41 de kilometri dintre Gloggnitz și Mürzzuschlag. În 1854, a fost prima cale ferată montană din lume și a fost declarată patrimoniu mondial UNESCO în 1998.

  • Zona sălbatică Dürrenstein-Lassingtal: fiindcea mai mare pădure virgină rămasă din arcul alpin, această zonă sălbatică este o rezervație naturală recunoscută și, din 2017, patrimoniu mondial UNESCO. Prinpădurile sale naturale protejate, precum și prin speciile de animale, plante și ciuperci pe care le adăpostește, aceasta contribuie la conservarea ecosistemelor.

  • Regiunea Wachau: Una dintre cele mai frumoase văi fluviale și regiuni viticole din lume, Wachau a fost menționată pentru prima dată în documente oficiale acum mai bine de 1200 de ani. Încă din Evul Mediu timpuriu, aceasta era una dintre cele mai importante regiuni din punct de vedere economic din Austria Inferioară.

Austria inferioară oferă o mare varietate de activități – de la drumeții, ciclism și aventuri montane, la delicii culturale și culinare, până la experiențe în natură în parcurile naturale și peisajele alpine.

Austria Inferioară are o istorie bogată și o poziție strategică importantă, ceea ce a dus de-a lungul secolelor la construirea a numeroase castele și palate. În trecut, acestea nu serveau doar ca fortificații militare, ci și ca reședințe, centre administrative și locuri de reprezentare. Multe dintre castele și palate au devenit simboluri ale patrimoniului cultural și identității regiunii Austria Inferioară.

Menționată pentru prima dată în 996 d.Hr. sub numele de „Ostarrîchi”, Austria Inferioară a atins câteva sute de ani mai târziu cea mai mare extindere ca „Arhiducatul Austria sub Enns”.Ostarrîchi", erlangte Niederösterreich einige hundert Jahre später als„Erzherzogtum Österreich unter der Enns"seine größte Ausdehnung. Ulterior, a fost denumită „Austria Inferioară” – în opoziție cu „Austria Superioară”, pentru a descrie poziția geografică a celor două regiuni. În 1920, Austria Inferioară a fost recunoscută ca land federal separat (fără Viena).

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