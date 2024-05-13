În Austria Inferioară, cultura și natura se îmbină armonios: de la muzee la taverne, de la vizita la castel la plimbare prin pădure.

Fiind cel mai mare land al Austriei, Austria inferioară se află în nord-estul țării – caracterizat de fluviul Dunărea ca arteră vitală din punct de vedere cultural și peisagistic. Câmpurile, pădurile, văile râurilor și vârfurile alpine se succed pe un spațiu restrâns și creează o diversitate care conferă țării un caracter unic. Între peisajele cu dealuri line și lanțurile muntoase impunătoare se află unele dintre cele mai importante peisaje culturale din Austria, printre care se află și situri incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO, precum Wachau, calea ferată Semmering și zona sălbatică Dürrenstein-Lassingtal; acestea îmbină cultura, istoria și natura nealterată.

Austria Inferioară este considerată cea mai importantă regiune viticolă a țării. Taverne și cârciumi de vin caracterizează multe localități, adesea situate în imediata apropiere a castelelor, palatelor și mănăstirilor, care mărturisesc despre bogatul patrimoniu cultural. În același timp, o scenă artistică și culturală plină de viață – de la expoziții contemporane până la festivaluri – oferă perspective noi asupra spațiilor istorice.

Lebensgefühl-ul din Austria Inferioară poate fi descris într-un singur cuvânt: axat pe răsfăț. Cei care călătoresc pe aici combină, aproape în mod firesc, drumețiile și plimbările cu bicicleta de-a lungul Dunării sau prin peisajele viticole cu pauzele culinare. Cultura hanurilor, bucătăria regională și vinul fac parte din viața de zi cu zi – nu sunt o punere în scenă, ci o practică trăită. Vinul joacă un rol central în acest context: acesta caracterizează peisajele, întâlnirile și sărbătorile și este sărbătorit cu o atenție deosebită în toamnă.