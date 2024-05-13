Austria Inferioară
Vacanță de vară cu evenimente culturale, vinuri de-a lungul Dunării și situri incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO
Introduction
Fiind cel mai mare land al Austriei, Austria inferioară se află în nord-estul țării – caracterizat de fluviul Dunărea ca arteră vitală din punct de vedere cultural și peisagistic. Câmpurile, pădurile, văile râurilor și vârfurile alpine se succed pe un spațiu restrâns și creează o diversitate care conferă țării un caracter unic. Între peisajele cu dealuri line și lanțurile muntoase impunătoare se află unele dintre cele mai importante peisaje culturale din Austria, printre care se află și situri incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO, precum Wachau, calea ferată Semmering și zona sălbatică Dürrenstein-Lassingtal; acestea îmbină cultura, istoria și natura nealterată.
Austria Inferioară este considerată cea mai importantă regiune viticolă a țării. Taverne și cârciumi de vin caracterizează multe localități, adesea situate în imediata apropiere a castelelor, palatelor și mănăstirilor, care mărturisesc despre bogatul patrimoniu cultural. În același timp, o scenă artistică și culturală plină de viață – de la expoziții contemporane până la festivaluri – oferă perspective noi asupra spațiilor istorice.
Lebensgefühl-ul din Austria Inferioară poate fi descris într-un singur cuvânt: axat pe răsfăț. Cei care călătoresc pe aici combină, aproape în mod firesc, drumețiile și plimbările cu bicicleta de-a lungul Dunării sau prin peisajele viticole cu pauzele culinare. Cultura hanurilor, bucătăria regională și vinul fac parte din viața de zi cu zi – nu sunt o punere în scenă, ci o practică trăită. Vinul joacă un rol central în acest context: acesta caracterizează peisajele, întâlnirile și sărbătorile și este sărbătorit cu o atenție deosebită în toamnă.
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Austria Inferioară din toate perspectivele
Atracții de top
Tururi
Destinații din Austria Inferioară
Cele mai frumoase regiuni
Cele mai frumoase orașe și locuri
Artă și cultură în Austria Inferioară, înconjurată de văi fluviale, între mănăstiri și castele
Evenimente speciale
Personalități faimoase
Aici bucătăria fină își spune cuvântul!
Austria Inferioară este un adevărat tezaur culinar, iar răsfățul culinar face parte din acesta. La urma urmei, cele mai bune produse se cultivă chiar aici: Celebrele caise și vinul din Wachau, macul, plantele aromatice și condimentele din Waldviertel, precum și vinul și mustul din regiunile care poartă numele acestora.
În acest context, cultura hanurilor ocupă un loc deosebit de important în Austria Inferioară. Fie că este vorba de o cârciumă din oraș, de un han din sat sau de un restaurant cu distincții: Aproximativ 200 de unități membre au obținut distincția „Gasthaus mit Wirtshauskultur” (Hanuri cu tradiție gastronomică) și păstrează rețetele tradiționale, creează reinterpretări ale acestora și gătesc folosind produse regionale. Aici își găsesc locul atât ideile neobișnuite, cât și rețetele inovatoare și o nouă abordare a culturii tradiționale a hanurilor.
Rețete
Cazări speciale
Grădina „Arca lui Noe” din Schiltern
În grădina de expoziție a „Arcei lui Noe” din Waldviertel, diversitatea este în plină floare! În cadrul unui tur ghidat prin grădina-model paradisiacă din Schiltern, pavilionul romantic din secolul al XVIII-lea este doar una dintre numeroasele atracții. Fructele din grădina de expoziție, în mare parte soiuri rare de fructe și legume, sunt transformate în delicatese excepționale – în fiecare vară se deschide bucătăria grădinii. În magazin se pot achiziționa semințe rare și răsaduri pentru grădină sau balcon.
Un sfat prețios pentru toți cei cărora le pasă în mod deosebit de biodiversitate!