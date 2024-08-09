Ciclism de agrement
Traseul este răsplata în sine

De-a lungul traseelor, natura, orașele, opțiunile minunate de cazare, precum și obiectivele istorice îți vor încânta mintea și sufletul

Pe bicicletă, cu un sentiment de lejeritate  

Ciclismul de agrement în Austria îți oferă posibilitatea de te bucura cu toate simțurile de adevărata stare de bine în Austria; de bucuria pură de a trăi în prezent și de curiozitatea cu care întâmpini o nouă zi. Iar senzația de lejeritate se însoțește de-a lungul întregului traseu. Poți merge în ritmul tău prin sătuce adorabile sau să treci pe lângă obiective turistice de mare valoare istorică. Iar palatele impunătoare și bisericile impresionante au propria poveste despre vremuri apuse de demult. Dar nici natura nu se lasă mai prejos: În Austria vei putea pedala într-un ritm relaxate de-a lungul râurilor sau lacurilor de o claritate inconfundabilă și te vei putea bucura de varietatea peisajului. Numeroasele trasee de ciclism bine puse la punct și semnalizate îți permit să alegi propria provocare: de la ușor la nivel sportiv.  

Mersul pe bicicletă în Austria te ajută să descoperi acea bucurie de a trăi, pe care o redescoperi și în căldura cu care ești întâmpinat/ă de gazdele tale. Atunci când vine momentul să iei o pauză, în timp ce te răsfeți cu minunatele gustări și cu o băutură rece, ajungi rapid să îți dai seama: Austria este o țară unde bucuria este prețuită.  

Trasee de ciclism în landurile austriece

SalzburgerLand

Austria Superioară

Viena

Burgenland

Austria Inferioară

Tirol

Carintia

Stiria

Vorarlberg

Sfaturi privind protecția mediului

Cum protejăm mediul și clima?

Odată cu alegerea unui traseu de ciclism ai ales să susții ideea de durabilitate. Cinci sfaturi despre cum poți face și mai mult pentru mediu și climă în timpul turelor de ciclism: 

  • Respectă natura. Rămâi pe traseele marcate și nu lăsa gunoi în urmă, ci ia-l cu tine. 

  • Observă animalele doar de la distanță. În acest sens este important să nu hrănești peștii și păsările de apă. Resturile de mâncare pot dăuna animalelor. 

  • Înoată numai în zonele de mal autorizate. Astfel, animalele care se reproduc pe țărm rămân neperturbate. 

  • Bea multe lichide, dar într-un mod corect. Ia cu tine o sticlă de apă reutilizabilă. Calitatea apei de la robinet din Austria este excelentă.  

  • Inspiră-i pe copii să iubească natura. Copiii apreciază acele lucruri despre care află mai multe.

FAQ

Pe unele trasee de ciclism din Austria este specificată limita de viteză. Așadar, acordă atenție reglementărilor locale și semnalizării traseului de la fața locului. Pentru a te bucura cu adevărat de vacanța ta cu bicicleta în Austria, adaptează-ți în general viteza la abilitățile tale, la vizibilitate și la teren.  

Vrei să te plimbi cu bicicleta prin orașe? Multe dintre orașele austriece dispun de o rețea de trasee de biciclete foarte bine pusă la punct și semnalizată. Aici, limita de viteză pentru bicicliști depinde de reglementările locale privind traficul. Asigură-te că îți adaptezi și viteza la trafic.  

Dacă mergi cu bicicleta în Austria, este permis 0,8 per mie. Siguranța ta și a celor din jur reprezintă o prioritate! 

În Austria ai voie să îți iei câinele pe bicicletă. Însă este foarte important să te asigură că prietenului tău patruped nu i se poate întâmpla nimic, de exemplu folosind o remorcă pentru câini sau un coș special de transportat animale. Te rugăm ca în timpul plimbării tale pe bicicletă să nu lași câinele în lesă să alerge pe lângă tine!

Copiii cu vârsta de până la 12 ani trebuie să poarte cască atunci când merg cu bicicleta în Austria. În Austria nu există o cerință generală privind purtarea căștii de protecție pentru bicicliștii cu vârsta de peste 12 ani - totuși, purtarea căștii este recomandată din motive de siguranță. Poți împrumuta o cască de la centrele de închiriere a bicicletelor.

Poți parca bicicleta în toate locurile publice. Asigură-te însă că nu blochezi vreo cale de acces și că bicicleta nu are cum să cadă. În multe orașe, case de oaspeți și hoteluri vei găsi spații speciale pentru parcarea bicicletelor - care adesea includ stații de încărcare pentru e-bike.

Da, în Austria ți se permite, în general, să mergi unul lângă celălalt, atât timp cât pista pentru biciclete, drumul și condițiile actuale permit acest lucru.

Atunci când mergi cu bicicleta, distracția este, desigur, primordială, dar siguranța ta și a celorlalți este pe primul loc. Prin urmare, bicicleta ta trebuie să respecte reglementările austriece privind traficul. Ceea ce înseamnă:  

  •  Ambele frâne ale bicicletei trebuie să funcționeze. 

  • Dacă mergi noaptea cu bicicleta, ai nevoie de lumini în față și o lumină roșie în spate. 

  • Bicicleta ta trebuie să fie echipată cu reflectoare galbene pe spițe. 

  • Ai nevoie de o sonerie de bicicletă. 

Dacă închiriezi o bicicletă în Austria, ai garanția că aceasta este bine întreținută și îndeplinește specificațiile.

