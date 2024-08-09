De-a lungul traseelor, natura, orașele, opțiunile minunate de cazare, precum și obiectivele istorice îți vor încânta mintea și sufletul

Pe bicicletă, cu un sentiment de lejeritate

Ciclismul de agrement în Austria îți oferă posibilitatea de te bucura cu toate simțurile de adevărata stare de bine în Austria; de bucuria pură de a trăi în prezent și de curiozitatea cu care întâmpini o nouă zi. Iar senzația de lejeritate se însoțește de-a lungul întregului traseu. Poți merge în ritmul tău prin sătuce adorabile sau să treci pe lângă obiective turistice de mare valoare istorică. Iar palatele impunătoare și bisericile impresionante au propria poveste despre vremuri apuse de demult. Dar nici natura nu se lasă mai prejos: În Austria vei putea pedala într-un ritm relaxate de-a lungul râurilor sau lacurilor de o claritate inconfundabilă și te vei putea bucura de varietatea peisajului. Numeroasele trasee de ciclism bine puse la punct și semnalizate îți permit să alegi propria provocare: de la ușor la nivel sportiv.

Mersul pe bicicletă în Austria te ajută să descoperi acea bucurie de a trăi, pe care o redescoperi și în căldura cu care ești întâmpinat/ă de gazdele tale. Atunci când vine momentul să iei o pauză, în timp ce te răsfeți cu minunatele gustări și cu o băutură rece, ajungi rapid să îți dai seama: Austria este o țară unde bucuria este prețuită.