Drumeții de iarnă în Austria
Bucură-te de zăpadă dintr-o altă perspectivă
Drumeții de iarnă în afara pârtiilor de schi
Zăpada scârțâie sub picioare la fiecare pas, ești înconjurat/ă de liniște și de peisajul acoperit de zăpadă. Poți auzi numai ritmul propriei respirații, iar la temperaturi scăzute o poți și vedea. În acele momente, aburii albi devin companionii de drum. O imagine aproape mistică în timpul iernii în Austria.
O formă meditativă de exercițiu - sora liniștită a sporturilor de iarnă rapide, ca să spunem așa. Ai la dispoziție sute de kilometri de trasee de drumeții de iarnă marcate și curățate: de la excursii în Bregenzerwald, pe platourile înalte însorite din munți până la trasee de drumeții de iarnă prin Parcul Național Hohe Tauern.
Drumeții de iarnă în Austria: 5 Sfaturi pentru drumeții
Dacă vrei să experimentezi iarna departe de pârtii, Vorarlberg este un adevărat paradis pentru drumețiile de iarnă: încet și sigur, traseele de drumeție de iarnă trec prin sate izolate și peisaje de iarnă nealterate, semnalizate uniform, de la ușor la dificil. În toate regiunile sunt disponibile trasee de drumeție dedicate, cu opriri pentru o pauză de încălzire.
Încarcă-ți bateriile într-un mod care îți place
Drumeții de iarnă la înălțime
Mergi cu instalația de transport pe cablu până sus de munte și bucură-te acolo de o drumeție cu cele mai frumoase priveliști.
Gastronomie și drumeții de iarnă
Aer proaspăt, plimbare prin peisajul de iarnă și răsfățuri culinare.
Este vorba despre acele momente în care parcă îți activezi toate simțurile și de care te poți bucura din plin în timpul drumețiilor de iarnă: la vederea unei crenguțe de brad, care pare că poartă o păturică de zăpadă pe ea, la vederea fermelor acoperite parcă cu zahăr topit sau atunci când simți aroma inconfundabilă de zăpadă în pădure. Toate aceste impresii trăite la nivelul simțurilor îți rămân în corp și în spirit. Drumețiile de iarnă din Tirol îți oferă o mulțime de astfel de experiențe în numeroase regiuni.
Momente de uimire
Drumeții de iarnă în regiunea Kufstein
În regiunea de vacanță Kufstein există secțiuni prin păduri liniștite, trasee romantice în jurul lacurilor, precum și trasee de-a lungul poienelor și prin munți.
Drumeții de iarnă în regiunea Innsbruck
Platoul Miemig și valea Inntal sunt destinații ideale pentru drumeții relaxate de iarnă.
Drumeții de iarnă în Tannheimer Tal
Valea Tannheimer te așteaptă cu trasee de drumeții de iarnă perfect pregătite, care te plimbă printr-un peisaj de iarnă de vis.
Drumeții de iarnă în regiunea Seefeld
Cele 5 locuri din regiunea Seefeld – Platoul Superior al Tirolului – oferă o rețea complexă de trasee de drumeții de iarnă.
Drumeții de iarnă în regiunea Achensee
Pe cei peste 150 km de trasee de drumeții din regiune vei putea descoperi peisaje acoperite cu omăt, exact ca în povești.
Simți cum bucuria și mulțumirea îți intră în fiecare celulă. În nicio altă regiune nu găsești atâtea variante de trasee de drumeții de iarnă cum este cazul în SalzburgerLand. Trasele de drumeții de iarnă întinse de-a lungul multor kilometri te conduc prin păduri înzăpezite, spre priveliști impunătoare, pajiști liniștite sau locuri unde te poți bucura de o gustare binemeritată. Aici ai peste 100 de kilometri de trasee de drumeție de iarnă care te așteaptă în tihnă să le descoperi.
Experiența zăpezii
Drumețiile de iarnă în Carintia, cu pădurile acoperite de omăt și zonele îmbăiate în soare sunt pur și simplu magice. Iar de pauze de poți bucura în locuri cu o vedere asupra tuturor văilor: ceva ce poate am mai întâlnit numai în cărțile de povești. În timpul drumețiilor de iarnă, liniștea și relaxarea vin, literalmente pas cu pas.
Totul în alb
Drumeții de iarnă în Bad Kleinkirchheim
60 km de trasee pentru drumeții de iarnă curățate trec pe versanți neatinși, prin văi și păduri acoperite de zăpadă.
Drumeții de iarnă în Seebachtal
Stappitzer See și cascadele înghețate din Seebachtal sunt atracțiile acestui traseu.
Drumeții de iarnă în regiunea Koralpe
În regiunea de schi Koraple, traseul de drumeție te duce într-un punct panoramic, te unde poți admira priveliștea asupra întregii văi Lavanttal.
Peisajele austriece purtând hainele de iarnă reprezintă una dintre cele mai frumoase surprize de care poate avea parte iubitorii de natură. O atmosferă specială se așterne peste întreaga regiune. În Stiria, această magie se resimte în mod special, dat fiind faptul că aproximativ 60% din peisaj este reprezentat de păduri spectaculoase.
Există o gamă largă de opțiuni, cu trasee înguste pentru drumeții de iarnă, în plus față de traseele largi pentru drumeții. În funcție de preferințe și de condiția fizică, te invităm să descoperi locul preferat.
Bucură-te de prospețimea aerului de iarnă în Stiria
Drumeții de iarnă pe Tauplitz
O drumeție prin platoul superior al Tauplitzalm, cu o priveliște minunată și cabane care te îmbie la relaxare.
Drumeții de iarnă în regiunea Schladming-Dachstein
O drumeție prin peisajul magnific de iarnă din Stiria nu poate decât să îți aducă infinite momente de bucurie.
Drumeții de iarnă în parcul natural Pöllauer Tal
După urcare, ai partea de o priveliște minunată asupra dealurilor din estul Stiriei.
Traseele de drumeții de iarnă din regiunile din Austria Superioară șerpuiesc prin peisaje de iarnă deosebite. Ideale pentru excursii romantice într-un ritm tihnit. Deosebit de apreciată este drumeția din Hinterstoder către pitorescul Schiederweiher. Bijuteria naturală cu barajul Krumme Steyr și panorama montană asupra Großer Priel a fost votată drept cel mai frumos loc din Austria.
Lasă-ți gândurile să zboare libere
Zăpada transformă Alpii vienezi din Austria Inferioară într-un paradis de iarnă, cu numeroase trasee. Aproximativ 50 de kilometri de trasee de drumeție curățate te duc prin lumea montană a Alpilor Göstling în jurul Hochkar - lumea montană alpină estică a Mostviertel. Iar în Waldviertel, anumite trasee panoramice și trasee de drumeții sunt semnalizate iarna și curățate în caz de zăpadă abundentă. Dacă vrei să admiri Annaberg de sus, urcă până la Tirolerkogel, înalt de 1377 de metri, și oprește-te la cabana de pe vârf. Priveliștea de vis este răsplata ideală pentru cele două ore de urcare. De aici poți admira muntele Schneeberg, precum și Hochschwab sau munții Gesäuseberge