Drumeții de iarnă în Austria
Bucură-te de zăpadă dintr-o altă perspectivă

Drumețiile de iarnă prin peisajele acoperite cu omăt îți arată partea liniștită a anotimpului rece. Aici vei găsi cele mai frumoase trasee de drumeții de iarnă.

Drumeții de iarnă în afara pârtiilor de schi

Zăpada scârțâie sub picioare la fiecare pas, ești înconjurat/ă de liniște și de peisajul acoperit de zăpadă. Poți auzi numai ritmul propriei respirații, iar la temperaturi scăzute o poți și vedea. În acele momente, aburii albi devin companionii de drum. O imagine aproape mistică în timpul iernii în Austria. 

O formă meditativă de exercițiu - sora liniștită a sporturilor de iarnă rapide, ca să spunem așa. Ai la dispoziție sute de kilometri de trasee de drumeții de iarnă marcate și curățate: de la excursii în Bregenzerwald, pe platourile înalte însorite din munți până la trasee de drumeții de iarnă prin Parcul Național Hohe Tauern.

Drumeții de iarnă în Austria: 5 Sfaturi pentru drumeții

Drumeții de iarnă în Vorarlberg

Dacă vrei să experimentezi iarna departe de pârtii, Vorarlberg este un adevărat paradis pentru drumețiile de iarnă: încet și sigur, traseele de drumeție de iarnă trec prin sate izolate și peisaje de iarnă nealterate, semnalizate uniform, de la ușor la dificil. În toate regiunile sunt disponibile trasee de drumeție dedicate, cu opriri pentru o pauză de încălzire.

Încarcă-ți bateriile într-un mod care îți place

Pe traseu la înălțime, în timpul unor drumeții culinare și alături de animale

Drumeții de iarnă la înălțime

Mergi cu instalația de transport pe cablu până sus de munte și bucură-te acolo de o drumeție cu cele mai frumoase priveliști.

Gastronomie și drumeții de iarnă

Aer proaspăt, plimbare prin peisajul de iarnă și răsfățuri culinare.

Drumeții de iarnă alături de lame și alpaca

Acestor animale prietenoase le place tare mult să meargă alături de tine prin peisajul înzăpezit.

Drumeții de iarnă în Tirol

Este vorba despre acele momente în care parcă îți activezi toate simțurile și de care te poți bucura din plin în timpul drumețiilor de iarnă: la vederea unei crenguțe de brad, care pare că poartă o păturică de zăpadă pe ea, la vederea fermelor acoperite parcă cu zahăr topit sau atunci când simți aroma inconfundabilă de zăpadă în pădure. Toate aceste impresii trăite la nivelul simțurilor îți rămân în corp și în spirit. Drumețiile de iarnă din Tirol îți oferă o mulțime de astfel de experiențe în numeroase regiuni.

Momente de uimire

Pe malul lacurilor înghețate, pe un platou însorit, aflat la mare înălțime, sau sus pe munte

Drumeții de iarnă în regiunea Kufstein

În regiunea de vacanță Kufstein există secțiuni prin păduri liniștite, trasee romantice în jurul lacurilor, precum și trasee de-a lungul poienelor și prin munți.

Drumeții de iarnă în regiunea Innsbruck

Platoul Miemig și valea Inntal sunt destinații ideale pentru drumeții relaxate de iarnă.

Drumeții de iarnă în Tannheimer Tal

Valea Tannheimer te așteaptă cu trasee de drumeții de iarnă perfect pregătite, care te plimbă printr-un peisaj de iarnă de vis.

Drumeții de iarnă în regiunea Seefeld

Cele 5 locuri din regiunea Seefeld – Platoul Superior al Tirolului – oferă o rețea complexă de trasee de drumeții de iarnă.

Drumeții de iarnă în regiunea Achensee

Pe cei peste 150 km de trasee de drumeții din regiune vei putea descoperi peisaje acoperite cu omăt, exact ca în povești.

Drumeții de iarnă în Zillertal

Este una din acele zile senine, iar care lanțurile muntoase se înalță semețe spre cer.

Drumeții de iarnă în SalzburgerLand

Simți cum bucuria și mulțumirea îți intră în fiecare celulă. În nicio altă regiune nu găsești atâtea variante de trasee de drumeții de iarnă cum este cazul în SalzburgerLand. Trasele de drumeții de iarnă întinse de-a lungul multor kilometri te conduc prin păduri înzăpezite, spre priveliști impunătoare, pajiști liniștite sau locuri unde te poți bucura de o gustare binemeritată. Aici ai peste 100 de kilometri de trasee de drumeție de iarnă care te așteaptă în tihnă să le descoperi.

Experiența zăpezii

Atunci când cristalele de zăpadă strălucesc în soare: în pădure, pe pășuni și pe munte

Drumeții de iarnă în Lungau din Salzburg

Drumeții de iarnă în Gastein

Drumeții de iarnă în Zell am See Kaprun

Drumeții de iarnă în Saalfelden Leogang

Drumeții de iarnă în regiunea Fuschlsee

Drumeții de iarnă în Saalbach

Drumeții de iarnă în Carintia

Drumețiile de iarnă în Carintia, cu pădurile acoperite de omăt și zonele îmbăiate în soare sunt pur și simplu magice. Iar de pauze de poți bucura în locuri cu o vedere asupra tuturor văilor: ceva ce poate am mai întâlnit numai în cărțile de povești. În timpul drumețiilor de iarnă, liniștea și relaxarea vin, literalmente pas cu pas.

Totul în alb

Vârfurile munților, cascadele înghețate și lacurile

Drumeții de iarnă în Bad Kleinkirchheim

60 km de trasee pentru drumeții de iarnă curățate trec pe versanți neatinși, prin văi și păduri acoperite de zăpadă.

Drumeții de iarnă în Seebachtal

Stappitzer See și cascadele înghețate din Seebachtal sunt atracțiile acestui traseu.

Drumeții de iarnă în regiunea Koralpe

În regiunea de schi Koraple, traseul de drumeție te duce într-un punct panoramic, te unde poți admira priveliștea asupra întregii văi Lavanttal.

Drumeții de iarnă de-a lungul lacului Wörthersee

Lacurile și munții îmbrăcați în straie de iarnă reprezintă o priveliște spectaculoasă de-a lungul traseelor de drumeții de iarnă.

Drumeții de iarnă în Stiria

Peisajele austriece purtând hainele de iarnă reprezintă una dintre cele mai frumoase surprize de care poate avea parte iubitorii de natură. O atmosferă specială se așterne peste întreaga regiune. În Stiria, această magie se resimte în mod special, dat fiind faptul că aproximativ 60% din peisaj este reprezentat de păduri spectaculoase.

Există o gamă largă de opțiuni, cu trasee înguste pentru drumeții de iarnă, în plus față de traseele largi pentru drumeții. În funcție de preferințe și de condiția fizică, te invităm să descoperi locul preferat.

Bucură-te de prospețimea aerului de iarnă în Stiria

Lejeritate, locuri preferate și vederi panoramice

Drumeții de iarnă pe Tauplitz

O drumeție prin platoul superior al Tauplitzalm, cu o priveliște minunată și cabane care te îmbie la relaxare.

Drumeții de iarnă în regiunea Schladming-Dachstein

O drumeție prin peisajul magnific de iarnă din Stiria nu poate decât să îți aducă infinite momente de bucurie.

Drumeții de iarnă în parcul natural Pöllauer Tal

După urcare, ai partea de o priveliște minunată asupra dealurilor din estul Stiriei.

Drumeții de iarnă pe Rittisberg

Drumeție pe urmele răsfățului culinar, de la cabană la cabană în Ramsau am Dachstein.

Drumeții de iarnă în Austria Superioară

Traseele de drumeții de iarnă din regiunile din Austria Superioară șerpuiesc prin peisaje de iarnă deosebite. Ideale pentru excursii romantice într-un ritm tihnit. Deosebit de apreciată este drumeția din Hinterstoder către pitorescul Schiederweiher. Bijuteria naturală cu barajul Krumme Steyr și panorama montană asupra Großer Priel a fost votată drept cel mai frumos loc din Austria.

Lasă-ți gândurile să zboare libere

Drumeții de iarnă în Gosau

Drumeții de iarnă în Mühlviertel

Drumeții de iarnă în Austria Inferioară

Zăpada transformă Alpii vienezi din Austria Inferioară într-un paradis de iarnă, cu numeroase trasee. Aproximativ 50 de kilometri de trasee de drumeție curățate te duc prin lumea montană a Alpilor Göstling în jurul Hochkar - lumea montană alpină estică a Mostviertel. Iar în Waldviertel, anumite trasee panoramice și trasee de drumeții sunt semnalizate iarna și curățate în caz de zăpadă abundentă. Dacă vrei să admiri Annaberg de sus, urcă până la Tirolerkogel, înalt de 1377 de metri, și oprește-te la cabana de pe vârf. Priveliștea de vis este răsplata ideală pentru cele două ore de urcare. De aici poți admira muntele Schneeberg, precum și Hochschwab sau munții Gesäuseberge

Trasee panoramice cu vedere asupra Alpilor

Drumeții de iarnă în Waldviertel

Drumeții de iarnă cu măgăruși în Waldviertel

Drumeții de iarnă la poalele muntelui Schneeberg

FAQ

Cele mai potrivite sunt bocancii înalți, de rezistență medie, rezistenți la zăpadă și impermeabili, cu talpă de cauciuc aderentă. Nu uita: Seara umple mereu bocancii și lasă-i la uscat, dar nu pe calorifer!

Tălpile cu o branțuri termice, de exemplu din blană de miel sau pâslă, țin la distanță frigul.

Parazăpezile te protejează de zăpada care ar putea să îți intre în bocanci și mențin pantalonii uscați în partea de jos. Cele mai bune sunt parazăpezile care se pot fixa sub bocanc.

Recomandăm șosetele de munte sau de trekking fabricate din țesături mixte, care combină proprietățile pozitive ale fibrelor naturale și sintetice. Acestea țin de cald și se usucă repede.

Îmbrăcămintea ar trebui să urmeze principiul foilor de ceapă:

  • Primul strat: Lenjerie din materiale funcționale

  • Al doilea strat: Bluză sau jachetă din fleece, care trimite transpirația către exterior.

  • Stratul exterior: O geacă funcțională, care trebuie să fie cel puțin rezistentă la apă.

Important: o glugă integrată sau prinsă cu fermoar.

  • Băutură caldă (de exemplu ceai cald într-un termos) și o gustare

  • Pernă de scaun mică pentru odihnă pe bănci umede și acoperite cu zăpadă

  • Lanternă frontală - lanternele normale de mână nu sunt potrivite deoarece trebuie ții bețele

  • Telefon mobil - numărul european de urgență 112 funcționează și fără cartelă SIM

  • Pass de drumeție

Mergi economic, în ritm egal și încet. În special pe zăpadă adâncă, poți obosi rapid la viteze mari. Regulă generală: Dacă transpiri sau nu mai poți vorbi din cauza dificultăților de respirație, înseamnă că mergi prea repede.

Mergi numai pe traseele marcate! Drumețiile în afara traseelor marcate perturbă mediul înconjurător.

