Drumeții de iarnă în Austria

Drumețiile de iarnă prin peisajele acoperite cu omăt îți arată partea liniștită a anotimpului rece. Aici vei găsi cele mai frumoase trasee de drumeții de iarnă.

Drumeții de iarnă în afara pârtiilor de schi

Zăpada scârțâie sub picioare la fiecare pas, ești înconjurat/ă de liniște și de peisajul acoperit de zăpadă. Poți auzi numai ritmul propriei respirații, iar la temperaturi scăzute o poți și vedea. În acele momente, aburii albi devin companionii de drum. O imagine aproape mistică în timpul iernii în Austria.

O formă meditativă de exercițiu - sora liniștită a sporturilor de iarnă rapide, ca să spunem așa. Ai la dispoziție sute de kilometri de trasee de drumeții de iarnă marcate și curățate: de la excursii în Bregenzerwald, pe platourile înalte însorite din munți până la trasee de drumeții de iarnă prin Parcul Național Hohe Tauern.