Torturi & deserturi din Austria

Caracterizate de influențe din fostele ținuturi ale monarhiei și rafinate de cofetari ambițioși: deserturile din Austria sunt o „plăcere vinovată” care merită din plin.

Tortul Sacher, simbolul ciocolatei din Austria, a dobândit faimă mondială. Și aceasta este doar una dintre poveștile de succes dulci ca zahărul, care se scriu aici încă din vremea împăraților. În această țară, desertul este la fel de important ca și Tafelspitz sau Käsespätzle (tăieței cu brânză) la felul principal. Iar unele deserturi, precum Kaiserschmarren sau Marillenknödel, sunt servite chiar ca fel principal.

Cu peste o sută de ani în urmă, existau deja câțiva cofetari în Viena care deveniseră faimoși. Cei mai buni dintre ei aveau privilegiul de a satisface pofta de dulciuri a curții imperiale – în calitate de furnizori ai curții regale și imperiale (pe scurt: k. u. k.). Printre acestea se numărau celebra cofetărie vieneză Demel sau Sacher, unde și astăzi se prepară tortul Sacher după o rețetă secretă.