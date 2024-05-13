Torturi & deserturi din Austria
În țara celor o mie de deserturi
Tortul Sacher, simbolul ciocolatei din Austria, a dobândit faimă mondială. Și aceasta este doar una dintre poveștile de succes dulci ca zahărul, care se scriu aici încă din vremea împăraților. În această țară, desertul este la fel de important ca și Tafelspitz sau Käsespätzle (tăieței cu brânză) la felul principal. Iar unele deserturi, precum Kaiserschmarren sau Marillenknödel, sunt servite chiar ca fel principal.
Cu peste o sută de ani în urmă, existau deja câțiva cofetari în Viena care deveniseră faimoși. Cei mai buni dintre ei aveau privilegiul de a satisface pofta de dulciuri a curții imperiale – în calitate de furnizori ai curții regale și imperiale (pe scurt: k. u. k.). Printre acestea se numărau celebra cofetărie vieneză Demel sau Sacher, unde și astăzi se prepară tortul Sacher după o rețetă secretă.
Viena, 1832. Ne aflăm la curtea prințului Metternich. În bucătărie planează un val de panică: Chef de Cuisine s-a îmbolnăvit! Nu mai putea pregăti desertul atât de important, încununarea dulce a cinei. Dar, din fericire, există un ucenic talentat, Franz Sacher.
Fără ezitare, ia toate ingredientele dulci și amestecă făina, untul, zahărul, ouăle și ciocolata până obține un aluat compact. După coacere, el întinde mai întâi un strat de gem în mijlocul prăjiturii încă calde, apoi toarnă peste întreaga prăjitură un strat gros de ciocolată lichidă, cu un miros minunat. Oaspeții curții sunt încântați de creația puristă, iar tânărul patiser dobândește faimă mondială, lucru pe care nu îl putea bănui la acel moment.
Împărătesei Maria Tereza îi datorăm faptul că ștrudelul cu mere a devenit în secolul al XVIII-lea desertul vedetă, fiind considerat și astăzi un deliciu național: îi plăcea desertul umplut cu mere proaspete și suculente, scorțișoară, stafide și zahăr, învelit într-o foaie subțire de aluat de strudel atât de crocant și care scotea cei mai ademenitori aburi atunci când era proaspăt scos din cuptor. Cea mai veche rețetă de ștrudel cu mere datează chiar din anul 1696.
Astăzi, la Café Residenz din Palatul Schönbrunn, poți urmări procesul de preparare a ștrudelului – marea artă constă în a întinde aluatul atât de subțire încât să devină transparent. Degustare inclusă, evident. Chiar în vechea și frumoasa brutărie a curții de odinioară.