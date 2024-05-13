O zi la Viena cu food bloggerița Hayat
unde să stai, ce să vezi și ce să guști
Explorează celebrul district 7
Și oferă-ți experiența inedită de a te caza la Max Brown, hotelul aflat în inima capitalei austriece! Bine de știut: de aici faci doar câteva minute de mers pe jos până la cele mai cool puncte de atracție vieneze.
Apropo de highlight-uri, găsești câteva de neratat și în incinta hotelului. Iată cu ce-ți recomandă Hayat să te răsfeți când picioarele tale au nevoie de o pauză binemeritată între două sesiuni de mers pe jos:
vizitează cinema-ul din hotel, desfată-te cu o masă la restaurantul 7 North sau trage un pui de somn într-unul dintre cele mai cosy dormitoare.
După aceea vei avea energie berechet să iei la pas atracțiile din districtul unde vibe-ul hipsteresc e la el acasă!
Savurează cafeaua vieneză autentică
Vollpension Cafe Wien
Organic Bakery Öfferl
Palmenhaus Brasserie
Îmblânzește-ți pofta de cultură
Vizitează Muzeele Albertina Museum & Albertina Modern. Ia-ți #ShotulDeCultură din expozițiile avangardiste.
Oprește-te la Librăria Phil. Delectează-te cu cele mai cool apariții literare și admiră colecția specială de viniluri. Pontul lui Hayat: printre astfel de momente merge de minune și un mic-dejun.
Bucură-te de o experiență de shopping altfel, la Burggasse24. Alege-ți piesele favorite dintr-unul dintre cele mai apreciate magazine cu haine premium vintage.
Admiră Hundertwasser Haus. Bijuteria arhitecturală a lui Friedensreich Hundertwasser te va cuceri prin fațada sa spectaculoasă! Diversitatea ornamentelor cromatice creează o atmosferă aproape magică. Fun fact: locuitorii casei au dreptul să decoreze fațada din jurul ferestrelor după bunul plac.
Bucură-te de experiențe culinare altfel
Ia la pas Naschmarkt, numărul #1 în topul piețelor vieneze, și explorează în voie cele 120 de standuri și localuri. Alege-ți specificul preferat sau experimentează unul nou: aici te așteaptă de la delicatese vieneze, până la preparate asiatice sau italienești. Uite un extra-pont: dacă ești în zonă sâmbăta, nu rata târgul de vechituri din Naschmarkt.
Descoperă la Gugumuk una dintre cele mai vechi tradiții gastronomice vieneze: delicatesele pe bază de melci. Bine de știut: restaurantul pune în valoare conceptul „farm to table” și cultivă melci, în mod organic, încă din 2008. Ești gata pentru o experiență culinară cu adevărat inedită?
Dulce, sărat sau umami - alege-ți gustul preferat
Degustă o cină fine dining à la Viena
The Meierei im Stadtpark și-ar merita cu prisosință titlul de „paradis al diversității culinare”. Restaurantul aduce împreună savoarea brânzeturilor premium, a preparatelor rafinate pe bază de carne și, cum altfel, a vinurilor atent alese. 3 delicii din meniu, recomandate de Hayat: ravioli de cerb, sturion la sous-vide, rissoles de vițel.
Rafinată, modernă și creativă - așa va fi cina ta gourmet de la Aend, restaurantul unde minimalismul se regăsește atât în decor, cât și în farfurie. 3 delicii din meniu, recomandate de Hayat: ravioli umplut cu oyster, shokupan cu icre de sturion, calcan cu turmeric și smochine.
Simte pulsul orașului noaptea: 3 baruri vieneze de neratat
