Un lucru e cert: bucătăria vieneză va da și mai multă savoare vacanței tale. Hayat ți-a pregătit o listă de localuri, activități și specialități de neratat!

Explorează celebrul district 7

Și oferă-ți experiența inedită de a te caza la Max Brown, hotelul aflat în inima capitalei austriece! Bine de știut: de aici faci doar câteva minute de mers pe jos până la cele mai cool puncte de atracție vieneze.

Apropo de highlight-uri, găsești câteva de neratat și în incinta hotelului. Iată cu ce-ți recomandă Hayat să te răsfeți când picioarele tale au nevoie de o pauză binemeritată între două sesiuni de mers pe jos:

vizitează cinema-ul din hotel, desfată-te cu o masă la restaurantul 7 North sau trage un pui de somn într-unul dintre cele mai cosy dormitoare.

După aceea vei avea energie berechet să iei la pas atracțiile din districtul unde vibe-ul hipsteresc e la el acasă!