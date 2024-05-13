Для тех, кто только встает на лыжи или долго не катался, Австрия – то, что надо. Местные области катания отлично приспособлены для новичков.

В Австрии на горнолыжном склоне чувствуешь радость жизни

Вот ты встаешь на лыжи или сноуборд, скользишь по пушистому снегу и тебя охватывают давно забытые эмоции. Только повороты пока не очень удаются, да и колени дрожат. Теперь только не спешить!

Когда только начинаешь или заново учишься кататься, чувствуешь себя гораздо увереннее в небольших, полностью просматриваемых горнолыжных зонах. Здесь не нужно долго изучать карты трасс и выискивать синие спуски, чтобы потренировать повороты и удержание равновесия. А если при этом еще открываются потрясающие виды на заснеженные горные ландшафты, настроение поднимается до самых высот.

В награду за свои старания посетите горную хижину и отведайте традиционные блюда, например сырные клецки, тирольские тефтели, кайзершмарн, которые согреют душу и тело в прямом и переносном смысле.

Так, окунаясь в красоту природы, наслаждаясь альпийским образом жизни, легкостью и движением, проводят зиму семьи и любители зимних видов спорта.