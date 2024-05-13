Горнолыжные области для новичков и тех, кто долго не катался
В Австрии на горнолыжном склоне чувствуешь радость жизни
Вот ты встаешь на лыжи или сноуборд, скользишь по пушистому снегу и тебя охватывают давно забытые эмоции. Только повороты пока не очень удаются, да и колени дрожат. Теперь только не спешить!
Когда только начинаешь или заново учишься кататься, чувствуешь себя гораздо увереннее в небольших, полностью просматриваемых горнолыжных зонах. Здесь не нужно долго изучать карты трасс и выискивать синие спуски, чтобы потренировать повороты и удержание равновесия. А если при этом еще открываются потрясающие виды на заснеженные горные ландшафты, настроение поднимается до самых высот.
В награду за свои старания посетите горную хижину и отведайте традиционные блюда, например сырные клецки, тирольские тефтели, кайзершмарн, которые согреют душу и тело в прямом и переносном смысле.
Так, окунаясь в красоту природы, наслаждаясь альпийским образом жизни, легкостью и движением, проводят зиму семьи и любители зимних видов спорта.
5 лучших горнолыжных областей
Горнолыжные области для начинающих
4 интересных факта
Горные лыжи в Австрии
Каринтия
В Каринтии есть все, что нужно начинающим горнолыжникам и тем, кто долгое время не вставал на лыжи.
Нижняя Австрия
20 прекрасных горнолыжных областей Нижней Австрии по достоинству оценят как начинающие и семьи с детьми, так и продвинутые спортсмены.
Верхняя Австрия
Осваиваете горные лыжи или впервые пробуете фрирайд? Здесь для вас созданы все условия.
Зальцбургский край
Современные подъемники и горнолыжные качели – здесь все оборудовано для отличного зимнего отдыха.
Тироль
Более 80 горнолыжных областей и 3 000 километров трасс помогут осуществить все мечты о зимнем отдыхе.
6 советов для подготовки к зимнему отдыху
Не сдаваться!
Не расстраивайтесь, если повороты не удаются сразу. Чтобы почувствовать себя уверенно на трассе, нужно время.
Обновить снаряжение
После долгого перерыва лыжи будут не в лучшем состоянии. Почти в каждой горнолыжной области вы можете взять современное снаряжение напрокат.
Не забывать про шлем!
Раньше можно было встретить спортсменов на склоне в одной повязке или в капюшоне, но эти времена уже позади. Ношение шлема рекомендуется всем, до 15 лет — обязательно!
Своевременно пройти горнолыжный курс
Заранее позаботьтесь о том, чтобы укрепить мускулатуру ног, пресса и спины. Не менее важной при подготовке к горнолыжной поездке будет и тренировка выносливости.
Выбирать подходящие горнолыжные области
Новичкам подойдут категории трасс от легких (синих) до средней сложности (красных).
Безопасность на трассе и за ее пределами
Соблюдать правила поведения на трассе
Четкие правила поведения на трассе обеспечивают безопасность и гармоничное катание. Соблюдая их, можно избежать несчастных случаев и без помех покорять склоны.
Информация о безопасносте климата
Зимний и горнолыжный отдых в Австрии популярен во всем мире. Чтобы так и оставалось, многое делается прямо сейчас. Горнолыжный регион «Климаберг» Катчберг расположен в центре «Биосферного парка ЮНЕСКО Зальцбург-Лунгау и Каринтия-Нокберге» и отмечен австрийской экоэтикеткой и немецкой наградой Green Tourism Award. В горнолыжной области Целль-ам-Зее подъемники на 100% используют энергию из возобновляемых источников. На горнолыжном курорте Капрун защиту ледника обеспечивают снегоохранные мероприятия. Снег сохраняют до следующей зимы и покрывают им ледовый язык, предотвращая таким образом таяние ледника. Горнолыжный регион Шладминг-Дахштайн делает ставку на экологичный транспорт (поезд), а также на ски-басы и электрозаправки. В горнолыжном регионе Вильдер-Кайзер действуют специальные условия для гостей, приехавших на поезде. Им предоставляется бесплатный трансфер до места проживания, бесплатное пользование транспортом на курорте и десятипроцентная скидка на аренду горнолыжного снаряжения. Все преимущества разом. В горнолыжных областях Сильвретта-Монтафон, Гольм и Бранднерталь гостям предлагается забронировать онлайн «зеленый билет». Он включает в себя ски-пасс на день, билеты на автобус и поезд в обе стороны, десятипроцентную скидку на аренду снаряжения и однократную обработку лыж специальной мазью.
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