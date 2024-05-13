Горнолыжные области для новичков и тех, кто долго не катался

Для тех, кто только встает на лыжи или долго не катался, Австрия – то, что надо. Местные области катания отлично приспособлены для новичков.

В Австрии на горнолыжном склоне чувствуешь радость жизни

Вот ты встаешь на лыжи или сноуборд, скользишь по пушистому снегу и тебя охватывают давно забытые эмоции. Только повороты пока не очень удаются, да и колени дрожат. Теперь только не спешить!

Когда только начинаешь или заново учишься кататься, чувствуешь себя гораздо увереннее в небольших, полностью просматриваемых горнолыжных зонах. Здесь не нужно долго изучать карты трасс и выискивать синие спуски, чтобы потренировать повороты и удержание равновесия. А если при этом еще открываются потрясающие виды на заснеженные горные ландшафты, настроение поднимается до самых высот.

В награду за свои старания посетите горную хижину и отведайте традиционные блюда, например сырные клецки, тирольские тефтели, кайзершмарн, которые согреют душу и тело в прямом и переносном смысле.

Так, окунаясь в красоту природы, наслаждаясь альпийским образом жизни, легкостью и движением, проводят зиму семьи и любители зимних видов спорта.

5 лучших горнолыжных областей

Горнолыжные области для начинающих

Бургенланд

Каринтия

Нижняя Австрия

Верхняя Австрия

Зальцбургский край

Штирия

Тироль

Форарльберг

4 интересных факта

Горнолыжные области для начинающих и тех, кто давно не катался, расположены по всей Австрии от Бургенланда до Форарльберга. На этой странице вы найдете список из 26 областей, оптимальных для новичков.

Всем любителям горнолыжного спорта рекомендуется надевать шлем во время катания. А для детей до 15 лет ношение шлема является обязательным.

  • Выбирайте горнолыжную область с трассами от синего (простые) до красного (средней сложности) цвета.

  • Забронируйте горнолыжный курс или хотя бы несколько часов инструктажа.

  • Пройдите инструктаж заблаговременно.

  • Держите снаряжение в хорошем состоянии.

Горные лыжи в Австрии

В Австрии множество горнолыжных областей, прекрасно подходящих для новичков и тех, кто давно не катался. Здесь они смогут освоить азы горнолыжного спорта и отработать первые повороты в непринужденной атмосфере на пологих склонах.

Бургенланд

Хоть плугом, хоть траверсом – здесь у вас получится любая техника катания. Обещаем!

Зимние каникулы в Бургенланде

Каринтия

В Каринтии есть все, что нужно начинающим горнолыжникам и тем, кто долгое время не вставал на лыжи.

Зимние каникулы в Каринтии

Нижняя Австрия

20 прекрасных горнолыжных областей Нижней Австрии по достоинству оценят как начинающие и семьи с детьми, так и продвинутые спортсмены.

Зимние каникулы в Нижней Австрии

Верхняя Австрия

Осваиваете горные лыжи или впервые пробуете фрирайд? Здесь для вас созданы все условия.

Зимнее каникулы в Верхней Австрии

Зальцбургский край

Современные подъемники и горнолыжные качели – здесь все оборудовано для отличного зимнего отдыха.

Зимние каникулы Зальцбургский край

Штирия

Оставь первый след на отлично подготовленной трассе и снова почувствуй себя профи.

Зимние каникулы в Штирии

Тироль

Более 80 горнолыжных областей и 3 000 километров трасс помогут осуществить все мечты о зимнем отдыхе.

Зимние каникулы в Тироле

Форарльберг

Именно в колыбели горнолыжного спорта зарождается настоящая любовь к зиме.

Зимние каникулы в Форарльберге

6 советов для подготовки к зимнему отдыху

Не сдаваться!

Не расстраивайтесь, если повороты не удаются сразу. Чтобы почувствовать себя уверенно на трассе, нужно время.

Обновить снаряжение

После долгого перерыва лыжи будут не в лучшем состоянии. Почти в каждой горнолыжной области вы можете взять современное снаряжение напрокат.

Горнолыжные школы

Не забывать про шлем!

Раньше можно было встретить спортсменов на склоне в одной повязке или в капюшоне, но эти времена уже позади. Ношение шлема рекомендуется всем, до 15 лет — обязательно!

Своевременно пройти горнолыжный курс

Заранее позаботьтесь о том, чтобы укрепить мускулатуру ног, пресса и спины. Не менее важной при подготовке к горнолыжной поездке будет и тренировка выносливости.

5 советов для обучения

Выбирать подходящие горнолыжные области

Новичкам подойдут категории трасс от легких (синих) до средней сложности (красных).

Забронировать горнолыжный курс или пару часов инструктажа

Трудно поверить, как быстро опытные сертифицированные инструкторы делают из новичков будущих профи. Но их уроки будут полезны не только начинающим горнолыжникам.

Безопасность на трассе и за ее пределами

Соблюдать правила поведения на трассе

Четкие правила поведения на трассе обеспечивают безопасность и гармоничное катание. Соблюдая их, можно избежать несчастных случаев и без помех покорять склоны.

8 важных правил на трассе

Быть внимательными и за пределами трасс

За пределами трасс важно обращать внимание на состояние местности. Правильное поведение способствует защите природы и собственной безопасности.

Краткая справка о лавинах

Информация о безопасносте климата

Экологичный зимний отдых

Зимний и горнолыжный отдых в Австрии популярен во всем мире. Чтобы так и оставалось, многое делается прямо сейчас. Горнолыжный регион «Климаберг» Катчберг расположен в центре «Биосферного парка ЮНЕСКО Зальцбург-Лунгау и Каринтия-Нокберге» и отмечен австрийской экоэтикеткой и немецкой наградой Green Tourism Award.  В горнолыжной области Целль-ам-Зее подъемники на 100%  используют энергию из возобновляемых источников. На горнолыжном курорте Капрун защиту ледника обеспечивают снегоохранные мероприятия. Снег сохраняют до следующей зимы и покрывают им ледовый язык, предотвращая таким образом таяние ледника.  Горнолыжный регион Шладминг-Дахштайн делает ставку на экологичный транспорт (поезд), а также на ски-басы и электрозаправки. В горнолыжном регионе Вильдер-Кайзер действуют специальные условия для гостей, приехавших на поезде. Им предоставляется бесплатный трансфер до места проживания, бесплатное пользование транспортом на курорте и десятипроцентная скидка на аренду горнолыжного снаряжения. Все преимущества разом. В горнолыжных областях Сильвретта-Монтафон, Гольм и Бранднерталь гостям предлагается забронировать онлайн «зеленый билет». Он включает в себя ски-пасс на день, билеты на автобус и поезд в обе стороны, десятипроцентную скидку на аренду снаряжения и однократную обработку лыж специальной мазью.

9 советов для эко зимнего отдыха

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