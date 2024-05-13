Самые красивые достопримечательности Каринтии
Самая южная федеральная земля Австрии, Каринтия, очаровывает удивительным сочетанием природы и культуры. Окружённая величественными Альпами и усеянная сверкающими озёрами, эта живописная область дарит особое чувство лёгкости и радости жизни. Здесь альпийское очарование встречается с южным, почти средиземноморским образом жизни — это чувствуется не только в мягком климате, но и в дружелюбии и спокойствии местных жителей.
Столица региона, Клагенфурт, с его историческим центром и уютной стариной, — отличная отправная точка для путешествий по Каринтии. Атмосфера города с живыми уличными кафе и южным шармом словно приглашает остановиться и насладиться моментом. Настоящими жемчужинами региона являются многочисленные озёра, такие как Вёртерзее или Мильштаттерзее — с кристально чистой водой, обрамлённой зелёными холмами, они идеально подходят как для активных видов отдыха на воде, так и для спокойных часов на берегу.
Тем, кто интересуется культурой, стоит посетить аббатство Мильштатт или знаменитый замок Хохостервиц. А для любителей природы Каринтия — это настоящий рай: национальный парк Высокий Тауэрн с нетронутыми ландшафтами и Нокберге с мягкими вершинами предлагают захватывающие панорамы и маршруты для пеших и велосипедных прогулок. Каринтия — это регион, где встречаются природа, культура и особая философия жизни.
Столица Клагенфурт
Столица земли город Клагенфурт
Во время прогулки по старому городу Клагенфурт становится ясно, что образ исторического старого города создавали в основном итальянские архитекторы. Здания эпохи Возрождения со стильно отреставрированными фасадами выглядят особенно живописно. Прогуляйтесь по уютным площадям и тенистым аркадным дворикам. Вдали от шума и суеты на боковых улочках расположены уютные маленькие уличные кафе.
В Клагенфурте вы откроете для себя австрийский шарм в сочетании со средиземноморским колоритом. Расположенный прямо на озере Вертерзее, город на воде привлекает как любителей культуры, так и энтузиастов спорта. Типично австрийские черты — это фасады в стиле модерн в центре города, множество различных музеев и элегантный муниципальный театр. Теплыми летними вечерами люди встречаются на берегах озера Вертерзее с бокалом вина и хорошей едой — например, в живописной бухте Марии Лоретто с видом на последних моряков дня.
Достопримечательности города Клагенфурт
Линдвурм
Когда-то он был грозным драконом, но сегодня каменная статуя "Линди" вполне дружелюбная и является геральдическим животным города Клагенфурта.
Клагенфуртский собор
Здание церкви в стиле барокко расположено в самом сердце Старого города Клагенфурта, в непосредственной близости от Новой площади и фонтана Линдвурмбруннен.
Старая площадь Клагенфурта
Прогуливайтесь, ешьте мороженое и наслаждайтесь светской жизнью в Клагенфурте. Это место, которое стоит посетить.
Музей современного искусства Каринтии
Молодые и признанные национальные и международные художники представлены на 1000 квадратных метрах современных выставочных площадей.
Ботанический сад
Идеальное экскурсионное место для всех любителей растений. Красиво проложенные дорожки и небольшие мостики ведут мимо растений со всего мира.
Парк приключений Минимундус
Большой мир в миниатюре: познакомьтесь со знаменитыми зданиями со всего мира в миниатюре.
Замки и дворцы Каринтии
Замок Хохостервиц: окунитесь в историю
Какой была жизнь рыцаря в таком замке? Этот вопрос неизбежно приходит на ум, когда вы окидываете взглядом внушительные стены замка Хохостервиц. Окруженный холмами и пышными лесами, он выглядит, как из сказки и, как говорят, вдохновил Уолта Диснея на создание замка Золушки.
Величественно расположенная на 160-метровой скале недалеко от Санкт-Георген-ам-Лонгзее, крепость 16-го века является настоящей жемчужиной Каринтии. Подъем по тропе, окаймленной 14 впечатляющими воротами, сам по себе является приключением. Оказавшись на вершине, открывается потрясающий вид на Каринтийскую землю и Альпы. Тем, кто хочет окунуться в мир средневековья и поближе познакомиться с историей, здесь самое место.
Замки и дворцы Каринтии
Замок Вольфсберг
В самом сердце долины Лавант неоготический тюдоровский стиль выделяется на фоне моря крыш районной столицы Вольфсберга.
Руины замка Финкенштайн
Руины XII века возвышаются над озером Фаак. В остатках некогда величественного здания сейчас располагается арена для проведения мероприятий на 1 000 гостей.
Замок Мария Лоретто
Полуостров Марии Лоретто с дворцом развлечений расположен в восточной бухте Клагенфурта. Здесь вы насладитесь закатами из ресторана замка: мечта!
Руины замка Ландскрон
Замок в стиле ренессанс может похвастаться сказочным рестораном, отмеченным наградами, и шоу хищных птиц, которое приводит в восторг гостей всех возрастов.
Искусство и культура Каринтии
Разноцветные стеклянные головы и пастельные цвета тел
Кики Когельник — замечательный поп-художник Каринтии. Среди её работ — картины, инсталляции, скульптуры и графика. Она получила международное признание благодаря своим индивидуальным головам из стекла, бронзы и керамики. Во время работы в Нью-Йорке она входила в группу художников, в которую также входили Рой Лихтенштейн и Энди Уорхол. Вовремя прогулки по Клагенфурту вы обнаружите в Ландхауспарке спроектированный ею фонтан "Гезанг". Отличное место для вдохновляющего отдыха. Другими работами можно полюбоваться в "Музее современного искусства Каринтии" — одной из самых значительных коллекций современного изобразительного искусства в Австрии.
Здесь вы можете познакомиться с другой знаменитой художницей Каринтии, Марией Лассниг. Среди работ ее жизни — бесчисленные автопортреты и тела в пастельных тонах, которые словно парят на холсте в разрозненных, нежных красках.
Рекомендации по культурным мероприятиям
Музей Нётшского круга
В маленькой деревушке Нётш в долине Гайльталь в Каринтии произошло нечто грандиозное. Здесь зародилось художественное движение мирового уровня.
Музей Ляуниг
Когда страстный коллекционер искусства создает свой частный музей, здесь есть на что посмотреть.
Природные впечатления в Каринтии
Сталактитовые пещеры Обир: очарование под землей
Подземный мир ощущается как другая планета: здесь прохладно и высокая влажность. Впечатляющие образования появились здесь 200 миллионов лет назад и были обнаружены случайно. Сегодня здесь находятся пещеры из капельного камня Обир, являющиеся одними из самых известных и впечатляющих сталактитовых пещер Австрии. Они известны не только своими впечатляющими образованиями, но и захватывающим сочетанием чудес природы и человеческой истории. Опытные гиды проведут вас по сети камер, в которых можно полюбоваться красочно освещенными сталактитами и впечатляющими агломерационными образованиями. Особенно знаменит Большой зал — впечатляющее помещение с огромными сталагмитами и сталактитами.
Достопримечательности природы Каринтии
Ущелье Тшеппа
Приключение для всей семьи: здесь вы можете совершить поход вдоль водопадов, по подвесным мостам и по дикому ущелью.
Смотровая башня Пирамиденкогель
С самой высокой деревянной башни в мире открывается 360-градусный вид на Каринтию. Захватывает дух! Особенно интересно детям: горка длиной 120 метров.
Летняя санная трасса Nocky Flitzer
На альпийских горках Nocky Spidtzer испытайте захватывающий спуск с поворотами и петлями по живописному ландшафту Туррахер-Хеэ.
Зоопарк рептилий Хапп
В Клагенфурте дети могут погрузиться в мир рептилий во время увлекательной и познавательной экскурсии.
Биосферный заповедник Нокберге
Нетронутая природа на идиллических пешеходных тропах: откройте для себя редкие виды животных и растений и взбирайтесь на пологие куполообразные вершины гор Нокберге.
Исторические центры городов Каринтии
Гмюнд: город художников
На узких улочках средневекового города расположены одна мастерская за другой. Художники нашли здесь своё пристанище и ценят творческую атмосферу. Но как это произошло? Идея создания города художников стала ответом Гмюнда на ползучий отток населения и пустующие дома в 1991 году. Здесь, посреди южных гор главного альпийского хребта, на пересечении национального парка Хоэ Тауэрн и биосферного заповедника Нокберге, многие люди уехали, и искусство без лишних слов переехало сюда.
Творческие умы объединились, старые дома были любовно отреставрированы и обрели новую жизнь с галереями, студиями и выставочными пространствами. То, что начиналось с малого, быстро стало примером передового опыта в региональном градостроительстве и с каждым годом привлекало все больше и больше посетителей. Насладитесь талантом художников города Гмюнд.
Города с историей в Каринтии
Фризах: самый старый в стране
Фризах — старейший город Каринтии, подойдет любителям средневековья. В настоящее время здесь строится замок по аналогии с теми, что были здесь много веков назад.
Вольфсберг: маленький исторический городок
Исторический старый город, здания, включенные в список памятников архитектуры, и окрестности делают этот небольшой городок в долине Лавант местом с особой атмосферой.
Виллах: курортный город с изюминкой
Посетить город и одновременно заняться своим здоровьем — это возможно в Виллахе! Благодаря термальной воде здесь можно отдохнуть с лечебным эффектом.