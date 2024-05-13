Самые красивые достопримечательности Каринтии

Посетители прекрасной Каринтии будут в восторге от непринужденного образа жизни и многочисленных культурных экскурсионных маршрутов.

Самая южная федеральная земля Австрии, Каринтия, очаровывает удивительным сочетанием природы и культуры. Окружённая величественными Альпами и усеянная сверкающими озёрами, эта живописная область дарит особое чувство лёгкости и радости жизни. Здесь альпийское очарование встречается с южным, почти средиземноморским образом жизни — это чувствуется не только в мягком климате, но и в дружелюбии и спокойствии местных жителей.

Столица региона, Клагенфурт, с его историческим центром и уютной стариной, — отличная отправная точка для путешествий по Каринтии. Атмосфера города с живыми уличными кафе и южным шармом словно приглашает остановиться и насладиться моментом. Настоящими жемчужинами региона являются многочисленные озёра, такие как Вёртерзее или Мильштаттерзее — с кристально чистой водой, обрамлённой зелёными холмами, они идеально подходят как для активных видов отдыха на воде, так и для спокойных часов на берегу.

Тем, кто интересуется культурой, стоит посетить аббатство Мильштатт или знаменитый замок Хохостервиц. А для любителей природы Каринтия — это настоящий рай: национальный парк Высокий Тауэрн с нетронутыми ландшафтами и Нокберге с мягкими вершинами предлагают захватывающие панорамы и маршруты для пеших и велосипедных прогулок. Каринтия — это регион, где встречаются природа, культура и особая философия жизни.

Южный колорит в историческом обличье

Столица Клагенфурт

Столица земли город Клагенфурт

Во время прогулки по старому городу Клагенфурт становится ясно, что образ исторического старого города создавали в основном итальянские архитекторы. Здания эпохи Возрождения со стильно отреставрированными фасадами выглядят особенно живописно. Прогуляйтесь по уютным площадям и тенистым аркадным дворикам. Вдали от шума и суеты на боковых улочках расположены уютные маленькие уличные кафе.

В Клагенфурте вы откроете для себя австрийский шарм в сочетании со средиземноморским колоритом. Расположенный прямо на озере Вертерзее, город на воде привлекает как любителей культуры, так и энтузиастов спорта. Типично австрийские черты это фасады в стиле модерн в центре города, множество различных музеев и элегантный муниципальный театр. Теплыми летними вечерами люди встречаются на берегах озера Вертерзее с бокалом вина и хорошей едой — например, в живописной бухте Марии Лоретто с видом на последних моряков дня.

Достопримечательности города Клагенфурт

Когда-то он был грозным драконом, но сегодня каменная статуя "Линди" вполне дружелюбная и является геральдическим животным города Клагенфурта.

Здание церкви в стиле барокко расположено в самом сердце Старого города Клагенфурта, в непосредственной близости от Новой площади и фонтана Линдвурмбруннен.

Прогуливайтесь, ешьте мороженое и наслаждайтесь светской жизнью в Клагенфурте. Это место, которое стоит посетить.

Молодые и признанные национальные и международные художники представлены на 1000 квадратных метрах современных выставочных площадей.

Идеальное экскурсионное место для всех любителей растений. Красиво проложенные дорожки и небольшие мостики ведут мимо растений со всего мира.

Большой мир в миниатюре: познакомьтесь со знаменитыми зданиями со всего мира в миниатюре.

Моменты на Вёртерзее: почувствуйте легкий бриз, легкость и свободу, запах деревянных досок на причале, лето и солнце, а также шум волн в ушах.

Погрузитесь в прошлое

Замки и дворцы Каринтии

Замок Хохостервиц: окунитесь в историю

Какой была жизнь рыцаря в таком замке? Этот вопрос неизбежно приходит на ум, когда вы окидываете взглядом внушительные стены замка Хохостервиц. Окруженный холмами и пышными лесами, он выглядит, как из сказки и, как говорят, вдохновил Уолта Диснея на создание замка Золушки.

Величественно расположенная на 160-метровой скале недалеко от Санкт-Георген-ам-Лонгзее, крепость 16-го века является настоящей жемчужиной Каринтии. Подъем по тропе, окаймленной 14 впечатляющими воротами, сам по себе является приключением. Оказавшись на вершине, открывается потрясающий вид на Каринтийскую землю и Альпы. Тем, кто хочет окунуться в мир средневековья и поближе познакомиться с историей, здесь самое место.

Замки и дворцы Каринтии

Каринтия — земля с богатой историей, и мало что оживляет это прошлое так, как многочисленные замки и дворцы, расположенные по всему региону. Возвышаясь на холмах и хребтах, они окружены захватывающим дух пейзажем величественных Альп.

Замок Вольфсберг

В самом сердце долины Лавант неоготический тюдоровский стиль выделяется на фоне моря крыш районной столицы Вольфсберга.

Замок Вольфсберг

Руины замка Финкенштайн

Руины XII века возвышаются над озером Фаак. В остатках некогда величественного здания сейчас располагается арена для проведения мероприятий на 1 000 гостей.

Руины замка Финкенштайн

Замок Мария Лоретто

Полуостров Марии Лоретто с дворцом развлечений расположен в восточной бухте Клагенфурта. Здесь вы насладитесь закатами из ресторана замка: мечта!

Замок Мария Лоретто

Руины замка Ландскрон

Замок в стиле ренессанс может похвастаться сказочным рестораном, отмеченным наградами, и шоу хищных птиц, которое приводит в восторг гостей всех возрастов.

Руины замка Ландскрон

Замок Порча

Это палаццо, вероятно, одно из самых красивых зданий эпохи Возрождения к югу от Альп и по праву является гордостью и радостью местных жителей.

Замок Порча
Погрузитесь в прошлое и современность

Искусство и культура Каринтии

Разноцветные стеклянные головы и пастельные цвета тел

Кики Когельник замечательный поп-художник Каринтии. Среди её работ картины, инсталляции, скульптуры и графика. Она получила международное признание благодаря своим индивидуальным головам из стекла, бронзы и керамики. Во время работы в Нью-Йорке она входила в группу художников, в которую также входили Рой Лихтенштейн и Энди Уорхол. Вовремя прогулки по Клагенфурту вы обнаружите в Ландхауспарке спроектированный ею фонтан "Гезанг". Отличное место для вдохновляющего отдыха. Другими работами можно полюбоваться в "Музее современного искусства Каринтии" одной из самых значительных коллекций современного изобразительного искусства в Австрии.

Здесь вы можете познакомиться с другой знаменитой художницей Каринтии, Марией Лассниг. Среди работ ее жизни бесчисленные автопортреты и тела в пастельных тонах, которые словно парят на холсте в разрозненных, нежных красках.

Рекомендации по культурным мероприятиям

Музеи Каринтии предлагают увлекательное знакомство с историей, искусством и культурой региона. Будь то исторические традиции или современное искусство — каждый музей рассказывает уникальные истории и оживляет наследие Каринтии.

Музей Нётшского круга

В маленькой деревушке Нётш в долине Гайльталь в Каринтии произошло нечто грандиозное. Здесь зародилось художественное движение мирового уровня.

Музей Нётшского круга

Музей Ляуниг

Когда страстный коллекционер искусства создает свой частный музей, здесь есть на что посмотреть.

Музей Ляуниг

Музей современного искусства Каринтии

Постоянная коллекция современного искусства Каринтии находится в замке Клагенфурт, в самом центре города.

Музей современного искусства
Специальные экскурсионные направления

Природные впечатления в Каринтии

Сталактитовые пещеры Обир: очарование под землей

Подземный мир ощущается как другая планета: здесь прохладно и высокая влажность. Впечатляющие образования появились здесь 200 миллионов лет назад и были обнаружены случайно. Сегодня здесь находятся пещеры из капельного камня Обир, являющиеся одними из самых известных и впечатляющих сталактитовых пещер Австрии. Они известны не только своими впечатляющими образованиями, но и захватывающим сочетанием чудес природы и человеческой истории. Опытные гиды проведут вас по сети камер, в которых можно полюбоваться красочно освещенными сталактитами и впечатляющими агломерационными образованиями. Особенно знаменит Большой зал впечатляющее помещение с огромными сталагмитами и сталактитами.

Достопримечательности природы Каринтии

Время, проведенное вдвоем, с друзьями или всей семьей, особенно ценно в отпуске. В Каринтии каждое мгновение становится драгоценным опытом благодаря уникальным экскурсионным направлениям.

Ущелье Тшеппа

Приключение для всей семьи: здесь вы можете совершить поход вдоль водопадов, по подвесным мостам и по дикому ущелью.

Ущелье Тшеппа

Смотровая башня Пирамиденкогель

С самой высокой деревянной башни в мире открывается 360-градусный вид на Каринтию. Захватывает дух! Особенно интересно детям: горка длиной 120 метров.

Пирамиденкогель

Летняя санная трасса Nocky Flitzer

На альпийских горках Nocky Spidtzer испытайте захватывающий спуск с поворотами и петлями по живописному ландшафту Туррахер-Хеэ.

Летняя санная трасса Nocky Flitzer

Зоопарк рептилий Хапп

В Клагенфурте дети могут погрузиться в мир рептилий во время увлекательной и познавательной экскурсии.

Зоопарк рептилий Хапп

Биосферный заповедник Нокберге

Нетронутая природа на идиллических пешеходных тропах: откройте для себя редкие виды животных и растений и взбирайтесь на пологие куполообразные вершины гор Нокберге.

Биосферный заповедник Нокберге

Панорамные дороги

Путешествие — это награда: насладитесь чудесными видами на окружающие горы и долины Каринтии на панорамных дорогах.

Панорамные дороги
Оцените городской колорит

Исторические центры городов Каринтии

Гмюнд: город художников

На узких улочках средневекового города расположены одна мастерская за другой. Художники нашли здесь своё пристанище и ценят творческую атмосферу. Но как это произошло? Идея создания города художников стала ответом Гмюнда на ползучий отток населения и пустующие дома в 1991 году. Здесь, посреди южных гор главного альпийского хребта, на пересечении национального парка Хоэ Тауэрн и биосферного заповедника Нокберге, многие люди уехали, и искусство без лишних слов переехало сюда.

Творческие умы объединились, старые дома были любовно отреставрированы и обрели новую жизнь с галереями, студиями и выставочными пространствами. То, что начиналось с малого, быстро стало примером передового опыта в региональном градостроительстве и с каждым годом привлекало все больше и больше посетителей. Насладитесь талантом художников города Гмюнд.

Города с историей в Каринтии

Маленькие города Каринтии полны легкости и приглашают прогуляться по живописным улочкам, где очаровательные кафе и небольшие бутики так и манят задержаться.

Фризах: самый старый в стране

Фризах — старейший город Каринтии, подойдет любителям средневековья. В настоящее время здесь строится замок по аналогии с теми, что были здесь много веков назад.

Фризах

Вольфсберг: маленький исторический городок

Исторический старый город, здания, включенные в список памятников архитектуры, и окрестности делают этот небольшой городок в долине Лавант местом с особой атмосферой.

Вольфсберг

Виллах: курортный город с изюминкой

Посетить город и одновременно заняться своим здоровьем — это возможно в Виллахе! Благодаря термальной воде здесь можно отдохнуть с лечебным эффектом.

Виллах

Шпитталь-ан-дер-Драу: город комедийных спектаклей

Культурная жизнь проходит вокруг замка Порча. Это место встречи во время Каринтийского культурного лета, например, во время театрального фестиваля комедии.

Шпитталь-ан-дер-Драу

