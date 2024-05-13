Летний отдых на природе в Австрии доставит вам удовольствие! Кристально чистые озера, утопающие в альпийских пейзажах, славятся высоким качеством воды и красотой.

Семейный отдых на озере: что нужно знать любителям плавания

Летом австрийские озера для купания идеально подходят для того, чтобы перевести дух и отдохнуть от городской спешки. Высокое качество воды и её кристальная прозрачность объясняется строгими законодательными требованиями, действующими в Австрии. Важно упомянуть, что при этом вода в озёрах периодически проходит проверку. Таким образом, 97,7% озер для купания имеют „отличное качество воды“ (источник: Федеральное министерство Австрии).

День на озере для купания: незабываемые впечатления

Огромный выбор активностей и времяпрепровождения для всей семьи: от плавания и гребли на байдарках до серфинга и кайтинга, загорайте на солнце и наслаждайтесь красотой видов. Купальный день придётся по душе как взрослым, так и маленьким любителям водных развлечений. В то же время те, кому необходимы покой и релаксация, гарантированно найдут спокойное место для купания. Это особое ощущение отдыха в австрийском стиле, вероятно, также вдохновлено людьми, которые здесь живут. Они любят свои озера, называя их "места силы". Между хозяином и гостями быстро проскакивает искра энтузиазма по отношению к природе. Очистите свой разум в этих особых местах, наслаждайтесь жизнью, удивляйтесь, веселитесь – вот как ощущается купальное лето в Австрии!