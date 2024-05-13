Самые красивые озера для купания в Австрии
Иногда так просто быть счастливым!

Летний отдых на природе в Австрии доставит вам удовольствие! Кристально чистые озера, утопающие в альпийских пейзажах, славятся высоким качеством воды и красотой.

Семейный отдых на озере: что нужно знать любителям плавания

Летом австрийские озера для купания идеально подходят для того, чтобы перевести дух и отдохнуть от городской спешки. Высокое качество воды и её кристальная прозрачность объясняется строгими законодательными требованиями, действующими в Австрии. Важно упомянуть, что при этом вода в озёрах периодически проходит проверку. Таким образом, 97,7% озер для купания имеют „отличное качество воды“ (источник: Федеральное министерство Австрии).

День на озере для купания: незабываемые впечатления

Огромный выбор активностей и времяпрепровождения для всей семьи: от плавания и гребли на байдарках до серфинга и кайтинга, загорайте на солнце и наслаждайтесь красотой видов. Купальный день придётся по душе как взрослым, так и маленьким любителям водных развлечений. В то же время те, кому необходимы покой и релаксация, гарантированно найдут спокойное место для купания. Это особое ощущение отдыха в австрийском стиле, вероятно, также вдохновлено людьми, которые здесь живут. Они любят свои озера, называя их "места силы". Между хозяином и гостями быстро проскакивает искра энтузиазма по отношению к природе. Очистите свой разум в этих особых местах, наслаждайтесь жизнью, удивляйтесь, веселитесь – вот как ощущается купальное лето в Австрии!

8 самых красивых озер Австрии для купания

Der Weissensee

Glasklar, smaragdgrün und ruhig. Inmitten der Gailtaler Alpen genießt man am Weissensee vor allem eines: die Gelassenheit.

Weissensee

Der Attersee

Wandern, baden, Veranstaltungen besuchen: In der Region Attersee-Attergau im Salzkammergut tönt der Dreiklang von Berg, See und Kultur besonders harmonisch.

Attersee

Der Achensee

Von gewaltigen Gletschern vor 20.000 Jahren geschaffen, liegt der Gebirgssee herrschaftlich zwischen Karwendelgebirge und Brandenberger Alpen.

Achensee

Der Neusiedler See

Schilfgürtel, Salzlacken und Wiesen im Nationalpark wechseln sich ab mit Weinbau und sonnigen Badeplätzen: Hier trifft Naturparadies auf Lebensgefühl.

Neusiedler See

Der Wolfgangsee

Als ob er in sich selbst ruhen würde – ganz unaufgeregt und sich seiner Schönheit bewusst: So liegt er eingebettet zwischen Wald, Wiesen und Berglandschaften.

Wolfgangsee

Der Wörthersee

Als größter See Kärntens wartet der Wörthersee mit Sommerfrische, Ausflugszielen und Wassersport auf.

Wörthersee

Der Mondsee

Der Mondsee, der Schafberg und die Drachenwand sind der perfekte Mix für Österreichs so typische Idylle im Salzkammergut aus See und Berg.

Mondsee

Боденское озеро

Федеральная земля Форарльберг, имеющая выход к Боденскому озеру, чудесным образом сочетает в себе урбанизм и любовь к природе.

Боденское озеро

Творение природы

Озеро Вайсензее в Каринтии

Летнее солнечное утро, пахнет росистой травой, воздух еще немного прохладен после ночи, где-то вдалеке слышится тарахтение трактора: мягкое пробуждение на Вайсензее, озере в южных Альпах.

Пока хозяйка готовит вам завтрак на террасе, ещё есть время для короткого освежающего заплыва, озеро только начинает "просыпаться" и становится зеркально гладким. Бодрость духа повышается с восходом солнца, а после завтрака и первого утреннего купания в озере можно покататься на горном велосипеде (Mountainbike). В этом месте не предавайтесь спешке: слишком прекрасен вид на маленькое бирюзовое чудо природы!

Озеро Вайсензее

Чем заняться на озере Вайсензее

Наслаждение природой сельскохозяйственного угодья

Расположенная на высоте 1540 метров хижина ждет голодных туристов и угощает их сладким мучным блюдом австрийской кухни Кайзершмаррном.

Кольрёсльхютте

Проживание на берегу озера

"Не торопите время" вот девиз заведения "Форель". Именно такая атмосфера царит в отеле для гурманов.

Отель для гурманов "Форель"

Катание на горных велосипедах в Альпах

Поездка на велосипеде и вид на кристально чистую воду – вы зарядитесь жизненной энергией!

Катание на велосипедах по Вайсензее

Катание на лодке

Прогулки на корабле – великолепное сочетание на озере Вайсензее! Катайтесь столько времени, сколько вам хочется.

Судоходство по Вайсензее

Чувство свободы с попутным ветром

Озеро Аттерзее в Зальцкаммергуте

На озере Аттерзее в Зальцкаммергуте, в регионе Верхняя Австрия, легко позабыть о повседневной беготне. Нужно расслабиться и наслаждаться купанием в озере.

Или вы предпочитаете совершить маленький поход на лодке по озеру? По темно-синему небу плывут лишь несколько клочковатых облаков. Капитан объявляет: "Начинаем отход?" – "Начинаем!" – Во время краткого инструктажа на лодочке условия в разгар летнего дня идеальны. Плавание по озеру Аттерзее пробудит в вас чувство свободы! Грот будет поднят и подхвачен ветром. Каждый раз это особенный момент: почувствовать, как лодка начинает невесомо скользить по озеру. Мягкий шум волн, прохладный попутный ветер и тепло солнца: повседневный серый цвет исчез на фоне бирюзово-синего.

Аттерзее

Чем заняться в регионе Аттерзее-Аттергау

Самый ошеломляющий взгляд в глубину озера

Идея гениальна: каяки, плавно скользящие по озеру, позволяют увидеть и восхититься глубоким дном через оргстекло.

Каяк со стеклянным дном

Совершите захватывающее погружение

Достопримечательность для дайвинга в Аттерзее: доисторические свайные постройки под водой являются впечатляющим объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Подводное плавание/погружение/дайвинг

Посещение самых атмосферных ресторанов

В летний день в тенистых беседках и уютных гостевых садах можно ещё больше насладиться изысканной австрийской кухней.

Гостевые сады и беседки

Свежесть среди гор

Тирольское озеро Ахензее

Прошло 20 000 лет с тех пор, как горное озеро было создано ледниками. Оно расположено между горами Карвендель и Бранденбергскими Альпами. Жители Тироля с любовью называют его своим "морем". Изумрудно-зеленая поверхность и невероятная прозрачность: можно увидеть глубину до 10 метров, настолько чисты воды озера Ахензее. Поэтому заниматься водными видами спорта, серфингом и/или парусным спортом становится здесь настоящим удовольствием. На озере есть всё, что легко и непринуждённо отдохнуть: озерные и горные пейзажи для катания на горных велосипедах, горы, альпийские луга и места для пеших прогулок, а также парк приключений.

Те, кто хочет максимального спокойствия и релаксации, выбирают поездку на исторической железной дороге Ахензее. Ностальгическая паровая зубчатая железная дорога доставляет гостей из Енбаха к озеру Ахензее – и делает это в летние месяцы с 1889 года.

Ахензее

4 лучших отеля на Ахензее

Отель Эйнваллер

Расположен очень близко к Ахензее. Отель для релаксации и отдыха.

Отель Эйнваллер

Отель для отдыха Кристалл

В велнес-отеле большое внимание уделяется здоровью. Отель так же известен изысканной кухней.

Отель Кристалл

Отель Ризер

Семейный и оздоровительный отель для отдыха и активного времяпрепровождения.

Отель Ризер

Отель Кронталер

На опушке леса, между Бергеном и Ахензее, находится альпийское укромное местечко.

Отель Кронталер

Природное сокровище под охраной

Озеро Нойзидлер в Бургенланде

Обширные заросли тростника вдоль огромного озера, солончак и луга, а за ними километры виноградных лоз словно узоры, вплетенные в холмистый ландшафт. Настолько красивый и незабываемый пейзаж внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

И если вдруг появляется белая птичья голова с хохолком, то, вероятно, это чибис, который гнездится на берегах озера Нойзидлер в мае и апреле. Будь то наблюдение за стаями птиц на сафари и/или знакомство с некоторыми из 340 видами птиц, погружение в знаменитое бургенландское озеро или катание на велосипеде – озеро Нойзидлер привлекает всех своим удивительным природным разнообразием.

Озеро Нойзидлер

4 лучших заведения на озере Нойзидлер

Заведение Зееюнгфрау в городке Джойс

Наслаждаться и расслабляться? В одном из самых красивых мест на берегу озера не составит труда!

Зееюнгфрау

Пляжный домик в Мербише

Летние блюда региональной кухни, ощущение праздника, непринужденная атмосфера – звучит заманчиво!

Пляжный домик

Винодельня "Слобода" в Подерсдорфе

В программе "Слобода" местные продукты и (медленное) угощение.

Винодельня "Слобода"

Заведение Фриц в Вайдене

Классное место на набережной, где кормят и празднуют сколько душе угодно.

Фриц

Где душа дышит

Озеро Вольфганг в Зальцкаммергуте

Невозмутимое, но гордое и осознающее свою красоту: так можно представить озеро Вольфгангзее в Зальцкаммергуте. Окруженное лесными пейзажами, лугами и горами, оно покоится между Зальцбургерландом и Верхней Австрией (Oberösterreich).

Это один из типичных регионов федеральной земли Зальцкаммергут, где у гостей буквально разрывается сердце как говорят в Австрии, когда радость жизни сочетается с воодушевлением. Возможно, это из-за великолепной природы или культурного богатства? Может быть, из-за множества возможностей для занятий спортом и активного отдыха? Или причиной тому уютный образ жизни людей, которые живут здесь и являются здешними хозяевами, любящими вести дела в тишине и покое? Определенно: здесь вы найдете спокойствие, отдых и умиротворение.

Озеро Вольфгангзее

4 Совета по купанию: как освежиться на озере

Место для купания "Информационный Рид"

Ухоженное место для купания с открытой лужайкой находится в деревне Рид.

Место для купания Информационный Рид

Лесная баня Фюрберга

Природное место для купания с раздевалками и возможностью прыжков со скалы.

Лесная баня Фюрберга

Природный пляж Вассвизе

Лужайка для загара в Штробле с деревьями, пристань для купания, детская площадка, шведский стол и прокат лодок.

Природный пляж Вассвизе

Пляж Санкт-Гильген

Обширная зелёная зона с раздевалками, детской зоной для купания и рестораном.

Пляж Санкт-Гильген

Аромат Юга

Озеро Вертерзее в Каринтии

Первый прыжок с головой в восхитительно чистые воды озера Вертерзее и погружение в сказочную лазурь!

Таким может быть один из волшебных моментов на озере Вертерзее. Почувствуйте легкость и удовольствие от отдыха здесь. Пребывание на этом шикарном австрийском озере запомнится вам, как лучший отдых на воде и природе. Лучше всего ощущение безмятежной жизни подчеркнет свежесваренное капучино на набережной в Фельд или Перчах.

Озеро Вертерзее

Чем заняться на озере Вертерзее

Поход вокруг озера

Прогуляйтесь по холмам, полюбуйтесь видами озера и насладитесь отдыхом.

Пешие прогулки по медленным тропам

Катание на лодке под палящим солнцем

Как всё-таки романтично кататься на лодке! Гребля или скольжение на электрической лодке.

Аренда лодок

Катание на водных лыжах, виндсерфинг и т.д.

Водные виды спорта на озере Вертерзее – чистейшее удовольствие!

Водный спорт

Плавание, веселье и наслаждение

Озеро Мондзее в Зальцкаммергуте, Верхняя Австрия

Умиротворяющая озёрная область Мондзееланд включает в себя озеро Мондзее и его „младшего брата“ озеро Иррзее. Два озера для купания абсолютно различаются по атмосфере: Мондзее это шикарное место, привлекающее любителей спорта и культуры, а также место встреч, когда дело доходит до наслаждения кулинарией. Напротив, на Иррзее тихо и мечтательно. Иррзее с его нетронутыми заливами, полями кувшинок и биоразнообразием находится под охраной природы.

Любой, кто летом смотрит на озеро Мондзее с возвышенности, заметит, что озеро пользуется особой популярностью у яхтсменов. Лодки любого размера плывут по ветру и пересекают различные участки между горами Драхенванд и Шафберг. Виндсерферы чаще всего находят одинаково оптимальные условия. При этом ветры могут внезапно изменять направление, что особенно привлекательно для любителей данного вида спорта.

Озеро Мондзее

Чем заняться на озере Мондзее

Пеший туризм и альпинизм

150 километров пешеходных троп проходят между холмами, горами и вдоль озер для купания в регионе Мондзее-Иррзее.

Пешие прогулки и альпинизм

Езда на велосипеде (горный велосипед)

Один из самых разнообразных велосипедных регионов Австрии: здесь вас ждут спортивные препятствия и вершины, а также уютные семейные велосипедные маршруты.

Езда на велосипеде (горный велосипед)

Гольф и озеро

Впечатляющие поля для гольфа, жилье для любителей гольфа: Зальцкаммергут это идеальное место с лучшими условиями в регионе Мондзее-Иррзее.

Гольф и озеро

Красота природы вместе с культурой

Озеро Бодензее в Форарльберге

Что может предложить регион Австрии, который считается особенно очаровательным: когда люди живут в равной степени экологично и прогрессивно? Когда город и природа сожительствуют? Когда культурное разнообразие просто зашкаливает? Когда красота пейзажа вдохновляет на активности? Жива ли культура наслаждения (Genusskultur)? Что ж, регион Боденское озеро-Форарльберг в самой западной части Австрии, пожалуй, отвечает всем этим характеристикам.

Центральным элементом региона является озеро Бодензее (Боденское озеро), самое большое озеро в Европе, которое является частью небольшой, но роскошной части Австрии. Оно передает ощущение средиземноморской жизни, с его широким горизонтом и красочными закатами. Боденское озеро популярно как место для купания, а также как природный рай для экскурсий или проведения культурных мероприятий в таких городах, как Брегенц, Дорнбирн, Хоэнемс и Фельдкирх.

Озеро Бодензее

Чем заняться на озере Бодензее

Парусный спорт и др.

Серфинг, парусный спорт, сапборд, просмотр парусных регат: торжество спортивных мероприятий.

Водный спорт

Экскурсия по Зеебюне

С видом на театральные декорации Брегенцского фестиваля – незабываемые впечатления.

Экскурсия по фестивальной площадке

Езда на велосипеде

Регион является туристической зоной как для велоспорта, так и для катания на горных велосипедах.

Велотуризм

Морские прогулки

Судоходство по Боденскому озеру, как средство передвижения, давно вытеснено яркими приключенческими путешествиями.

Судоходство

Советы по защите климата

Как поддерживается чистота озёр для купания?

  • Озера для купания являются важными местами обитания животных и растений. Пожалуйста, обратите внимание на охраняемые зоны!

  • Используйте для купания только освобожденные участки берега.

  • Не оставляйте никакого мусора.

  • Не используйте озеро для справления нужды.

  • Не кормите рыбу и водоплавающих птиц – остатки пищи вызывают избыток питательных веществ.

  • Не наносите солнцезащитный крем перед плаванием (масляная пленка загрязняет поверхность воды).

"Устойчивое развитие"

Часто задаваемые вопросы

В Австрии насчитывается около 400 озер для купания. Особенно рекомендуются следующие:

  • Ахензее / Тироль

  • Альтаусское озеро / Штирия

  • Старый Дунай / Вена

  • Аттерзее / Верхняя Австрия

  • Боденское озеро / Форарльберг

  • Озеро Лауфзее / Нижняя Австрия, Штирия

  • Озеро Фушльзее / Зальцбургерланд

  • Госаузеен / Верхняя Австрия

  • Грундльзее / Штирия

  • Иррзее / Верхняя Австрия

  • Озеро Клопайн / Каринтия

  • Озеро Лонгзее / Каринтия

  • Озеро Лунцер / Нижняя Австрия

  • Озеро Мильштеттер / Каринтия

  • Мондзее / Верхняя Австрия

  • Озеро Нойзидлер / Бургенланд

  • Траунзее / Верхняя Австрия

  • Валлерзее / Зальцбургерланд

  • Вайсензее / Каринтия

  • Вольфгангзее / Верхняя Австрия, Зальцбург

  • Вертерзее / Каринтия

Вена

  • Старый Дунай

  • пруд для купания в Хиршштеттене

Верхняя Австрия

  • Аттерзее

  • озеро Вольфганг

  • озеро Траун

Штирия

  • озеро Альтауссер

  • озеро Эрлауф

  • озеро Грундльзее

  • озеро Одензее

Каринтия

  • Вертерзее

  • Вайсензее

Тироль

  • озеро Ахензее

  • озеро Пиллерзее

  • озеро Планзее

  • озеро Бергльштайнерзее

  • озеро Блиндзее

Форарльберг

  • Боденское озеро

  • Озеро Формаринзее

  • Озеро Шпуллерзее

Бургенланд

  • Нойзидлер-Зее

Зальцбургерланд

  • Валлерзее

  • Мондзее

Бережное отношение к природе и сказочно красивый культурный ландшафт вот сильные стороны озерного региона Вайсензее (Weissensee), за что он был удостоен звания "Природный парк". Так могут называться только те регионы, которые защищают обширные участки ландшафта – две трети береговой линии озера Вайсензее находятся под охраной природы. И что важно: сегодняшняя форма ландшафта, по всей видимости, была сохранена на протяжении веков традиционного земледелия. Забота о лесах, лугах и альпийских лугах и забота о чистой воде создают в регионе Вайсензее яркое биоразнообразие – зону отдыха, которая превращает знакомство с природой и её познание в захватывающее приключение.

Ослепительный бирюзовый цвет озера Вертерзее это не случайный "каприз природы". Биоразнообразие растительного и животного мира, глубина озера и содержание извести в воде определяют оттенок. В зависимости от сочетания получается темно-синий, ярко-зеленый или ярко-бирюзовый. Озеро Вертерзее (Wörthersee) особенно меловое. Рассеянный свет, попадающий в воду, поглощается и отражается на мелкодисперсных кристаллах извести. Вот почему вода в знаменитом Вертерзее кажется бирюзово-голубой.

  • Тростниковый пояс озера Нойзидлер (Neusiedler Sees) является вторым по величине непрерывным зарослем тростника в Европе после дельты Дуная.

  • Природные пространства разнообразны: тростниковые заросли, луга у озера, солончаки, периодически пересыхающие лаки.

  • Флора и фауна необыкновенны! Вокруг озера Нойзидлер обитают альпийские, паннонские, средиземноморские и скандинавские виды животных и растений.

  • Серый степной скот, белые ослы и лошади Пржевальского используются на пастбищах в этом регионе для охраны природы.

  • Озеро Нойзидлер самое западное степное озеро в Европе. Регион и национальный парк внесены в список Всемирного наследия.

  • Этот регион является самым теплым в Австрии. Около 60 жарких летних дней в году создают идеальные условия для выращивания винограда, растений и животных.

  • Восточный берег озера является одним из самых ветреных районов Европы. Любители водных видов спорта особенно высоко ценят южный ветер как парусный ветер.

Бад-Ишль в 20 км: пешеходная экскурсия по бывшей императорской летней резиденции с императорской виллой, курортным парком и эспланадой.

Город Зальцбург в 36 км: посещение города Моцарта, поездка на гондоле в крепость Хоэнзальцбург, послеобеденный кофе в Старом городе.

Ауссерланд в 47 км: откройте для себя и насладитесь регионом Зальцкаммергут.

Гмунден в 52 км: исследуйте замок Орт в "Жемчужине озера Траунзее", как ласково называют Гмунден.

Зальцбургский музей под открытым небом в 56 км: Живая история фермы под открытым небом в крупнейшем музее Австрии.

Айсризенвельт Верфен в 78 км от отеля: полюбуйтесь природой в самой большой ледяной пещере в мире.

Карта Wörthersee Plus Card бесплатна! Все гости региона Вертерзее, Клагенфурта и Центральной Каринтии получают бесплатную карту Wörthersee Plus Card. Она предлагает широкий спектр услуг, скидок и активных программ в течение всего года и более 200 преимуществ уже с первой ночи проживания. Начиная с трех ночей пребывания, гости могут бесплатно посещать участвующие в программе бассейны.

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