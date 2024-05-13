Самые красивые озера для купания в Австрии
Иногда так просто быть счастливым!
Семейный отдых на озере: что нужно знать любителям плавания
Летом австрийские озера для купания идеально подходят для того, чтобы перевести дух и отдохнуть от городской спешки. Высокое качество воды и её кристальная прозрачность объясняется строгими законодательными требованиями, действующими в Австрии. Важно упомянуть, что при этом вода в озёрах периодически проходит проверку. Таким образом, 97,7% озер для купания имеют „отличное качество воды“ (источник: Федеральное министерство Австрии).
День на озере для купания: незабываемые впечатления
Огромный выбор активностей и времяпрепровождения для всей семьи: от плавания и гребли на байдарках до серфинга и кайтинга, загорайте на солнце и наслаждайтесь красотой видов. Купальный день придётся по душе как взрослым, так и маленьким любителям водных развлечений. В то же время те, кому необходимы покой и релаксация, гарантированно найдут спокойное место для купания. Это особое ощущение отдыха в австрийском стиле, вероятно, также вдохновлено людьми, которые здесь живут. Они любят свои озера, называя их "места силы". Между хозяином и гостями быстро проскакивает искра энтузиазма по отношению к природе. Очистите свой разум в этих особых местах, наслаждайтесь жизнью, удивляйтесь, веселитесь – вот как ощущается купальное лето в Австрии!
8 самых красивых озер Австрии для купания
Der Weissensee
Glasklar, smaragdgrün und ruhig. Inmitten der Gailtaler Alpen genießt man am Weissensee vor allem eines: die Gelassenheit.
Der Attersee
Wandern, baden, Veranstaltungen besuchen: In der Region Attersee-Attergau im Salzkammergut tönt der Dreiklang von Berg, See und Kultur besonders harmonisch.
Der Achensee
Von gewaltigen Gletschern vor 20.000 Jahren geschaffen, liegt der Gebirgssee herrschaftlich zwischen Karwendelgebirge und Brandenberger Alpen.
Der Neusiedler See
Schilfgürtel, Salzlacken und Wiesen im Nationalpark wechseln sich ab mit Weinbau und sonnigen Badeplätzen: Hier trifft Naturparadies auf Lebensgefühl.
Der Wolfgangsee
Als ob er in sich selbst ruhen würde – ganz unaufgeregt und sich seiner Schönheit bewusst: So liegt er eingebettet zwischen Wald, Wiesen und Berglandschaften.
Der Wörthersee
Als größter See Kärntens wartet der Wörthersee mit Sommerfrische, Ausflugszielen und Wassersport auf.
Der Mondsee
Der Mondsee, der Schafberg und die Drachenwand sind der perfekte Mix für Österreichs so typische Idylle im Salzkammergut aus See und Berg.
Творение природы
Летнее солнечное утро, пахнет росистой травой, воздух еще немного прохладен после ночи, где-то вдалеке слышится тарахтение трактора: мягкое пробуждение на Вайсензее, озере в южных Альпах.
Пока хозяйка готовит вам завтрак на террасе, ещё есть время для короткого освежающего заплыва, озеро только начинает "просыпаться" и становится зеркально гладким. Бодрость духа повышается с восходом солнца, а после завтрака и первого утреннего купания в озере можно покататься на горном велосипеде (Mountainbike). В этом месте не предавайтесь спешке: слишком прекрасен вид на маленькое бирюзовое чудо природы!
Чем заняться на озере Вайсензее
Наслаждение природой сельскохозяйственного угодья
Расположенная на высоте 1540 метров хижина ждет голодных туристов и угощает их сладким мучным блюдом австрийской кухни Кайзершмаррном.
Проживание на берегу озера
"Не торопите время" — вот девиз заведения "Форель". Именно такая атмосфера царит в отеле для гурманов.
Катание на горных велосипедах в Альпах
Поездка на велосипеде и вид на кристально чистую воду – вы зарядитесь жизненной энергией!
Катание на лодке
Прогулки на корабле – великолепное сочетание на озере Вайсензее! Катайтесь столько времени, сколько вам хочется.
Чувство свободы с попутным ветром
На озере Аттерзее в Зальцкаммергуте, в регионе Верхняя Австрия, легко позабыть о повседневной беготне. Нужно расслабиться и наслаждаться купанием в озере.
Или вы предпочитаете совершить маленький поход на лодке по озеру? По темно-синему небу плывут лишь несколько клочковатых облаков. Капитан объявляет: "Начинаем отход?" – "Начинаем!" – Во время краткого инструктажа на лодочке условия в разгар летнего дня идеальны. Плавание по озеру Аттерзее пробудит в вас чувство свободы! Грот будет поднят и подхвачен ветром. Каждый раз это особенный момент: почувствовать, как лодка начинает невесомо скользить по озеру. Мягкий шум волн, прохладный попутный ветер и тепло солнца: повседневный серый цвет исчез на фоне бирюзово-синего.
Чем заняться в регионе Аттерзее-Аттергау
Самый ошеломляющий взгляд в глубину озера
Идея гениальна: каяки, плавно скользящие по озеру, позволяют увидеть и восхититься глубоким дном через оргстекло.
Совершите захватывающее погружение
Достопримечательность для дайвинга в Аттерзее: доисторические свайные постройки под водой являются впечатляющим объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Посещение самых атмосферных ресторанов
В летний день в тенистых беседках и уютных гостевых садах можно ещё больше насладиться изысканной австрийской кухней.
Свежесть среди гор
Прошло 20 000 лет с тех пор, как горное озеро было создано ледниками. Оно расположено между горами Карвендель и Бранденбергскими Альпами. Жители Тироля с любовью называют его своим "морем". Изумрудно-зеленая поверхность и невероятная прозрачность: можно увидеть глубину до 10 метров, настолько чисты воды озера Ахензее. Поэтому заниматься водными видами спорта, серфингом и/или парусным спортом — становится здесь настоящим удовольствием. На озере есть всё, что легко и непринуждённо отдохнуть: озерные и горные пейзажи для катания на горных велосипедах, горы, альпийские луга и места для пеших прогулок, а также парк приключений.
Те, кто хочет максимального спокойствия и релаксации, выбирают поездку на исторической железной дороге Ахензее. Ностальгическая паровая зубчатая железная дорога доставляет гостей из Енбаха к озеру Ахензее – и делает это в летние месяцы с 1889 года.
4 лучших отеля на Ахензее
Отель Эйнваллер
Расположен очень близко к Ахензее. Отель для релаксации и отдыха.
Отель для отдыха Кристалл
В велнес-отеле большое внимание уделяется здоровью. Отель так же известен изысканной кухней.
Отель Ризер
Семейный и оздоровительный отель для отдыха и активного времяпрепровождения.
Отель Кронталер
На опушке леса, между Бергеном и Ахензее, находится альпийское укромное местечко.
Природное сокровище под охраной
Обширные заросли тростника вдоль огромного озера, солончак и луга, а за ними километры виноградных лоз — словно узоры, вплетенные в холмистый ландшафт. Настолько красивый и незабываемый пейзаж внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
И если вдруг появляется белая птичья голова с хохолком, то, вероятно, это чибис, который гнездится на берегах озера Нойзидлер в мае и апреле. Будь то наблюдение за стаями птиц на сафари и/или знакомство с некоторыми из 340 видами птиц, погружение в знаменитое бургенландское озеро или катание на велосипеде – озеро Нойзидлер привлекает всех своим удивительным природным разнообразием.
4 лучших заведения на озере Нойзидлер
Заведение Зееюнгфрау в городке Джойс
Наслаждаться и расслабляться? — В одном из самых красивых мест на берегу озера не составит труда!
Пляжный домик в Мербише
Летние блюда региональной кухни, ощущение праздника, непринужденная атмосфера – звучит заманчиво!
Винодельня "Слобода" в Подерсдорфе
В программе "Слобода" — местные продукты и (медленное) угощение.
Заведение Фриц в Вайдене
Классное место на набережной, где кормят и празднуют сколько душе угодно.
Где душа дышит
Невозмутимое, но гордое и осознающее свою красоту: так можно представить озеро Вольфгангзее в Зальцкаммергуте. Окруженное лесными пейзажами, лугами и горами, оно покоится между Зальцбургерландом и Верхней Австрией (Oberösterreich).
Это один из типичных регионов федеральной земли Зальцкаммергут, где у гостей буквально разрывается сердце — как говорят в Австрии, когда радость жизни сочетается с воодушевлением. Возможно, это из-за великолепной природы или культурного богатства? Может быть, из-за множества возможностей для занятий спортом и активного отдыха? Или причиной тому уютный образ жизни людей, которые живут здесь и являются здешними хозяевами, любящими вести дела в тишине и покое? Определенно: здесь вы найдете спокойствие, отдых и умиротворение.
4 Совета по купанию: как освежиться на озере
Место для купания "Информационный Рид"
Ухоженное место для купания с открытой лужайкой находится в деревне Рид.
Лесная баня Фюрберга
Природное место для купания с раздевалками и возможностью прыжков со скалы.
Природный пляж Вассвизе
Лужайка для загара в Штробле с деревьями, пристань для купания, детская площадка, шведский стол и прокат лодок.
Пляж Санкт-Гильген
Обширная зелёная зона с раздевалками, детской зоной для купания и рестораном.
Аромат Юга
Первый прыжок с головой в восхитительно чистые воды озера Вертерзее и погружение в сказочную лазурь!
Таким может быть один из волшебных моментов на озере Вертерзее. Почувствуйте легкость и удовольствие от отдыха здесь. Пребывание на этом шикарном австрийском озере запомнится вам, как лучший отдых на воде и природе. Лучше всего ощущение безмятежной жизни подчеркнет свежесваренное капучино на набережной в Фельд или Перчах.
Чем заняться на озере Вертерзее
Поход вокруг озера
Прогуляйтесь по холмам, полюбуйтесь видами озера и насладитесь отдыхом.
Катание на лодке под палящим солнцем
Как всё-таки романтично кататься на лодке! Гребля или скольжение на электрической лодке.
Катание на водных лыжах, виндсерфинг и т.д.
Водные виды спорта на озере Вертерзее – чистейшее удовольствие!
Плавание, веселье и наслаждение
Умиротворяющая озёрная область Мондзееланд включает в себя озеро Мондзее и его „младшего брата“ озеро Иррзее. Два озера для купания абсолютно различаются по атмосфере: Мондзее — это шикарное место, привлекающее любителей спорта и культуры, а также место встреч, когда дело доходит до наслаждения кулинарией. Напротив, на Иррзее тихо и мечтательно. Иррзее с его нетронутыми заливами, полями кувшинок и биоразнообразием находится под охраной природы.
Любой, кто летом смотрит на озеро Мондзее с возвышенности, заметит, что озеро пользуется особой популярностью у яхтсменов. Лодки любого размера плывут по ветру и пересекают различные участки между горами Драхенванд и Шафберг. Виндсерферы чаще всего находят одинаково оптимальные условия. При этом ветры могут внезапно изменять направление, что особенно привлекательно для любителей данного вида спорта.
Чем заняться на озере Мондзее
Пеший туризм и альпинизм
150 километров пешеходных троп проходят между холмами, горами и вдоль озер для купания в регионе Мондзее-Иррзее.
Езда на велосипеде (горный велосипед)
Один из самых разнообразных велосипедных регионов Австрии: здесь вас ждут спортивные препятствия и вершины, а также уютные семейные велосипедные маршруты.
Гольф и озеро
Впечатляющие поля для гольфа, жилье для любителей гольфа: Зальцкаммергут — это идеальное место с лучшими условиями в регионе Мондзее-Иррзее.
Красота природы вместе с культурой
Что может предложить регион Австрии, который считается особенно очаровательным: когда люди живут в равной степени экологично и прогрессивно? Когда город и природа сожительствуют? Когда культурное разнообразие просто зашкаливает? Когда красота пейзажа вдохновляет на активности? Жива ли культура наслаждения (Genusskultur)? — Что ж, регион Боденское озеро-Форарльберг в самой западной части Австрии, пожалуй, отвечает всем этим характеристикам.
Центральным элементом региона является озеро Бодензее (Боденское озеро), самое большое озеро в Европе, которое является частью небольшой, но роскошной части Австрии. Оно передает ощущение средиземноморской жизни, с его широким горизонтом и красочными закатами. Боденское озеро популярно как место для купания, а также как природный рай для экскурсий или проведения культурных мероприятий в таких городах, как Брегенц, Дорнбирн, Хоэнемс и Фельдкирх.
Чем заняться на озере Бодензее
Парусный спорт и др.
Серфинг, парусный спорт, сапборд, просмотр парусных регат: торжество спортивных мероприятий.
Экскурсия по Зеебюне
С видом на театральные декорации Брегенцского фестиваля – незабываемые впечатления.
Езда на велосипеде
Регион является туристической зоной как для велоспорта, так и для катания на горных велосипедах.
Морские прогулки
Судоходство по Боденскому озеру, как средство передвижения, давно вытеснено яркими приключенческими путешествиями.
Советы по защите климата
Озера для купания являются важными местами обитания животных и растений. Пожалуйста, обратите внимание на охраняемые зоны!
Используйте для купания только освобожденные участки берега.
Не оставляйте никакого мусора.
Не используйте озеро для справления нужды.
Не кормите рыбу и водоплавающих птиц – остатки пищи вызывают избыток питательных веществ.
Не наносите солнцезащитный крем перед плаванием (масляная пленка загрязняет поверхность воды).
Часто задаваемые вопросы
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