Каринтия
Летние каникулы с весельем, между озерами и солнцем
Каринтия, самая южная провинция Австрии, летом очаровывает туристов уникальным сочетанием средиземноморского колорита, кристально чистых озер для купания и кулинарных изысков. Регион предлагает бесчисленные пешие и велосипедные маршруты по величественным Альпам, включая посещение таких гор, как Хоэ Тауэрн и Гроссглокнер.
Озера Каринтии, такие как Вёртерзее и Фаакер-Зее, приглашают вас отдохнуть, в то время как национальный парк Хоэ Тауэрн и Биосферный парк Нокберге восхищают своей красотой любителей природы. Здесь захватывающие дух пейзажи сочетаются с экологичным отдыхом и беззаботным отношением к жизни.
Каринтия со всех ракурсов
Самые интересные места
Развлечения в Каринтии
Озеро Вертерзее: легкий ветерок, легкость и свобода
Туры
Экскурсионные направления в Каринтии
Замок Хохостервиц: он послужил вдохновением для Уолта Диснея
Регионы
Горы Нок
Расположенный в биосферном парке Нокберге, этот регион отдыха предлагает бесчисленные возможности.
Регион Вёртерзее
Крупнейшее в Каринтии озеро для купания известно как активными видами спорта, так и отдыхом.
Города
Клагенфурт
Съешьте мороженое на Альтер Платц, а затем прогуляйтесь по набережной на берегу озера: столица провинции на восточном берегу озера Вертерзее оставляет место для отдыха.
Виллах
Оживленный старый город сочетает в себе альпийско-адриатическую культуру и известен своим типично каринтийским гостеприимством.
Вельден на озере Вертерзее
Изысканная кухня, непринужденные рестораны, великолепные отели: в летние месяцы Вельден становится эксклюзивным морским курортом на озере Вертерзее.
Милльштатт на озере
Ностальгически красуются виллы 19 века на берегу озера Мильштатт, в приморских ресторанах кипят напитки, а в ”Бане" популярен велнес.
Sehenswürdigkeiten in Kärnten
Главные события
Фестиваль Розового озера
ЛГБТКВ+ сообщество празднует целые выходные в разных местах на озере Вертерзее.
Фестиваль в Клагенфурте
Фестиваль оживляет Клагенфурт как динамичный, космополитичный, инновационный город и демонстрирует его современную и актуальную культурную жизнь.
Erlebt Kulinarik in Kärnten
Уникальные гостиницы
Советы по защите климата
Использование экологически чистого крема для загара: биоразлагаемый крем для загара защищает качество воды, а также флору и фауну, которые в ней обитают.
Сократите количество отходов и правильно их утилизируйте: забирайте мусор с собой и правильно утилизируйте его, чтобы сохранить чистоту озер и берегов.
Проявляйте заботу о природе: придерживайтесь обозначенных тропинок и мест для купания, чтобы не нарушать растительность береговой линии и среду обитания животных.
Делайте водные виды спорта экологически безопасными: занимаясь водными видами спорта, выбирайте весла или парусники, а не моторные лодки, чтобы сохранить качество воды и снизить уровень шума.
Потребляйте местные и сезонные продукты: поддерживайте местных производителей и наслаждайтесь региональными блюдами, чтобы сократить транспортные маршруты и способствовать устойчивому развитию сельского хозяйства.
Каринтийский Слоу Фуд ставит во главу угла местных производителей, кулинарный опыт и разнообразие регионов. И вы можете попробовать это на вкус! Каринтийская кухня сочетает в себе богатство Альпийско-Адриатического региона, создавая выдающиеся блюда домашней и изысканной кухни: рыба из кристально чистых вод, спаржа из долины Лавант или внесенный в список Всемирного наследия хлеб долины Лесах.
Типичным для провинции является "Reindling", сочный кольцевой торт с мелко нарубленными орехами и хорошей порцией рома. С кишмишем или без — вкусы разные. Каринтийская лапша со смятыми краями и сладкими или солеными начинками также являются характерной чертой каринтийской кухни.
Вопросы и ответы
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