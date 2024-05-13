Каринтия
Летние каникулы с весельем, между озерами и солнцем

Зимние каникулы
Юг создан для лета: бирюзово-голубые озера для купания, тропинки для пеших и велосипедных прогулок, городская и культурная жизнь, которой можно наслаждаться.

Каринтия, самая южная провинция Австрии, летом очаровывает туристов уникальным сочетанием средиземноморского колорита, кристально чистых озер для купания и кулинарных изысков. Регион предлагает бесчисленные пешие и велосипедные маршруты по величественным Альпам, включая посещение таких гор, как Хоэ Тауэрн и Гроссглокнер.

Озера Каринтии, такие как Вёртерзее и Фаакер-Зее, приглашают вас отдохнуть, в то время как национальный парк Хоэ Тауэрн и Биосферный парк Нокберге восхищают своей красотой любителей природы. Здесь захватывающие дух пейзажи сочетаются с экологичным отдыхом и беззаботным отношением к жизни.

Краткая информация о Каринтии
Столица:Клагенфурт-на-Вёртерзее
Площадь:9.538 км²
Население: внутри страны:около 570 000 (по состоянию на 2024 год)
Национальные парки:1
Природные парки:3
Оздоровительные курорты:5

События в Каринтии
Традиционные и современные события можно найти в Календаре событий

Каринтия со всех ракурсов

Самые интересные места

Озера для купания: каждое из них великолепно

Замок Хохостервиц: окунитесь в историю

Высокогорная дорога Гросглокнер: панорамный маршрут

Пирамиденкогель: самый красивый вид в Каринтии

Минимундус: большой мир в миниатюре

Герлитцен Альпе: природа и виды

Ущелье Тшеппашлухт: вдоль дикой воды

Развлечения в Каринтии

Туры

Экскурсии на лодке: добро пожаловать на борт

Экскурсия по старому городу: по переулкам Клагенфурта

Ночная эскурсия: познакомьтесь с историей вблизи

Экскурсия по национальному парку Хоэ Тауэрн

Астрономическая экскурсия: наблюдение за звездами

Экскурсионные направления в Каринтии

Регионы

Национальный парк Хоэ Тауэрн

Ледниковые поля и восхитительная флора и фауна вызывают восторг.

Национальный парк Хоэ Тауэрн

Природный парк Вайсензее

Экологичный и спортивный отдых в живописном месте.

Природный парк Вайсензее

Горы Нок

Расположенный в биосферном парке Нокберге, этот регион отдыха предлагает бесчисленные возможности.

Горы Нок

Регион Вёртерзее

Крупнейшее в Каринтии озеро для купания известно как активными видами спорта, так и отдыхом.

Регион Вёртерзее

Природный парк Добратш

Место обитания сурков, горных козлов и орлов. А какой вид открывается!

Природный парк Добратш

Регион озера Клопайнер-Зее

Мягкий климат, южный колорит и одно из самых теплых озер для купания в Европе.

Озеро Клопайнер-Зее

Города

Клагенфурт

Съешьте мороженое на Альтер Платц, а затем прогуляйтесь по набережной на берегу озера: столица провинции на восточном берегу озера Вертерзее оставляет место для отдыха.

Клагенфурт

Виллах

Оживленный старый город сочетает в себе альпийско-адриатическую культуру и известен своим типично каринтийским гостеприимством.

Виллах

Вельден на озере Вертерзее

Изысканная кухня, непринужденные рестораны, великолепные отели: в летние месяцы Вельден становится эксклюзивным морским курортом на озере Вертерзее.

Вельден на озере Вертерзее

Милльштатт на озере

Ностальгически красуются виллы 19 века на берегу озера Мильштатт, в приморских ресторанах кипят напитки, а в ”Бане" популярен велнес.

Мильштатт на озере

Гмюнд

Город художников в долине Лизерталь вот уже 25 лет принимает у себя пестрый ансамбль местных и международных художников.

Гмюнд

Sehenswürdigkeiten in Kärnten

Sehenswürdigkeiten in Kärnten

Главные события

Каринтийское лето

Ossiach und Villach

Особая атмосфера ежегодно околдовывает артистов и зрителей.

Каринтийское лето

Фестиваль Розового озера

25.08.2024 – 31.08.2024
Wörthersee

ЛГБТКВ+ сообщество празднует целые выходные в разных местах на озере Вертерзее.

Фестиваль Розового озера

Фестиваль в Клагенфурте

22.05.2025 – 06.06.2025
Klagenfurt am Wörthersee

Фестиваль оживляет Клагенфурт как динамичный, космополитичный, инновационный город и демонстрирует его современную и актуальную культурную жизнь.

Фестиваль в Клагенфурте

IRONMAN Carinthia

15.06.2025
Klagenfurt am Wörthersee

Ежегодно с 1999 года около 3 000 спортсменов со всего мира принимают участие в легендарном триатлоне на озере Вертерзее.

IRONMAN Carinthia-Klagenfurt

Erlebt Kulinarik in Kärnten

Slow Food Erlebnisse in Kärnten

Уникальные гостиницы

Биоотель Даберер

Отель для гурманов Форель

Шале Trattlers Hof

Небольшой отель

Отели Верцерса на озере Вертерзее

Горный курорт Фойерберг

Советы по защите климата

Как правильно вести себя на озере?

  • Использование экологически чистого крема для загара: биоразлагаемый крем для загара защищает качество воды, а также флору и фауну, которые в ней обитают.

  • Сократите количество отходов и правильно их утилизируйте: забирайте мусор с собой и правильно утилизируйте его, чтобы сохранить чистоту озер и берегов.

  • Проявляйте заботу о природе: придерживайтесь обозначенных тропинок и мест для купания, чтобы не нарушать растительность береговой линии и среду обитания животных.

  • Делайте водные виды спорта экологически безопасными: занимаясь водными видами спорта, выбирайте весла или парусники, а не моторные лодки, чтобы сохранить качество воды и снизить уровень шума.

  • Потребляйте местные и сезонные продукты: поддерживайте местных производителей и наслаждайтесь региональными блюдами, чтобы сократить транспортные маршруты и способствовать устойчивому развитию сельского хозяйства.

Путешествуйте с пользой для здоровья
Медленная еда: вкусы южной Австрии

Каринтийский Слоу Фуд ставит во главу угла местных производителей, кулинарный опыт и разнообразие регионов. И вы можете попробовать это на вкус! Каринтийская кухня сочетает в себе богатство Альпийско-Адриатического региона, создавая выдающиеся блюда домашней и изысканной кухни: рыба из кристально чистых вод, спаржа из долины Лавант или внесенный в список Всемирного наследия хлеб долины Лесах.

Типичным для провинции является "Reindling", сочный кольцевой торт с мелко нарубленными орехами и хорошей порцией рома. С кишмишем или без вкусы разные. Каринтийская лапша со смятыми краями и сладкими или солеными начинками также являются характерной чертой каринтийской кухни.

Кулинарные изыски Каринтии

Вопросы и ответы

Каринтию называют провинцией озер и гор. И это справедливо: ведь на юге Австрии находится более 200 озер для купания с питьевой водой, которые являются одними из самых теплых в Альпах.

Каринтию, самую южную провинцию Австрии, отличает разнообразие гор и идиллических озер с питьевой водой, таких как Вёртерзее и Милльштеттер-Зее. Регион предлагает идеальные условия для пеших прогулок, велосипедистов и любителей зимних видов спорта. Национальный парк Хоэ Тауэрн охраняет впечатляющий высокогорный ландшафт. В кулинарном плане Каринтию характеризует философия медленной еды и такие региональные блюда, как каринтийская сырная лапша. В культурном плане каринтийский летний музыкальный фестиваль и исторические города, такие как Клагенфурт и Виллах, заслуживают особого внимания.

Карта Каринтии предлагает доступ к более чем 100 экскурсионным направлениям в провинции. Среди них знакомство с природой, отдых и приключения, зоопарки, музеи, панорамные дороги, морские прогулки и горные железные дороги. Карта предоставляет бесплатный вход и скидки примерно в 50 бонусных магазинах.

Карта Kärnten Card доступна в различных вариантах: на 1, 2 или 5 недель. Цены варьируются в зависимости от сезона и продолжительности. Карта бесплатна для детей до шести лет и для третьего ребенка в семье. Её можно приобрести в многочисленных точках продаж и онлайн.

Эти аттракционы предлагают разнообразные впечатления и специально разработаны с учетом интересов и потребностей детей.

  • Ландскрон Аффенберг: в парке обезьян дети могут познакомиться с японскими макаками в естественной среде.

  • Аквапарк "Драуталь Перле": развлекательный бассейн с различными горками и большим волновым бассейном.

  • Парк приключений "Прессеггер Зее": парк развлечений с игровыми площадками прямо на берегу озера.

  • Минимундус: миниатюрный мир, где дети могут изучать знаменитые здания со всего мира в миниатюре.

  • Смотровая башня Пирамиденкогель: самая высокая деревянная смотровая башня в мире с впечатляющей длинной горкой.

  • Зоопарк рептилий Happ: зоопарк, в котором дети могут познакомиться с различными рептилиями и экзотическими животными вблизи.

  • Терра Мистика: увлекательный тур с гидом по старым шахтам, который предлагает детям познакомиться с миром горного дела.

  • Мир приключений в лесу Клопайнер Зее: парк приключений в лесу с домиками на деревьях, подвесными мостами и многочисленными игровыми площадками.

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