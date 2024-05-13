Юг создан для лета: бирюзово-голубые озера для купания, тропинки для пеших и велосипедных прогулок, городская и культурная жизнь, которой можно наслаждаться.

Каринтия, самая южная провинция Австрии, летом очаровывает туристов уникальным сочетанием средиземноморского колорита, кристально чистых озер для купания и кулинарных изысков. Регион предлагает бесчисленные пешие и велосипедные маршруты по величественным Альпам, включая посещение таких гор, как Хоэ Тауэрн и Гроссглокнер.

Озера Каринтии, такие как Вёртерзее и Фаакер-Зее, приглашают вас отдохнуть, в то время как национальный парк Хоэ Тауэрн и Биосферный парк Нокберге восхищают своей красотой любителей природы. Здесь захватывающие дух пейзажи сочетаются с экологичным отдыхом и беззаботным отношением к жизни.