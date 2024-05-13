Венская кухня – попробуйте что-то необычное!
Элегантность на столе
Тем, кто постоянно ищет новые вкусы и ароматы, придутся по душе венские кафе, рестораны, таверны, и кофейни. Пропустить по бокалу вина стоит в одном из так называемых хойригеров – традиционных трактиров в окружении виноградников (часто с видом на Дунай). Вена – это единственный мегаполис мира, где виноделием занимаются прямо в черте города.
Вена – плавильный котел для разных культур. Это вдохновляет поваров создавать элегантные кулинарные шедевры, которые подают даже в самых неприметных уголках города. Здесь традиционная гастрономия соседствует с новыми веяниями. Убедиться в этом можно, заняв место на деревянной скамье в таверне, в изящном кресле кофейни или дизайнерском стуле модного ресторана.
Повара, воплощающие свои смелые идеи на венских кухнях, используют, как правило, ингредиенты из местных фермерских хозяйств. Свежие овощи, фрукты, рыба и мясо из плодородного дунайского региона поступают прямиком на рынки и в рестораны столицы. Такие продукты у именитых шеф-поваров очень востребованы.
Гастрономические рекомендации в Вене
Именно эта гастрономическая тенденция проникает теперь и в австрийскую столицу. Овощи попадают в тарелку прямо с грядки. Ведь что важно в современном питании? Местное производство, сезонность и экологичность. Творческие, шеф-повара знают, как подчеркнуть подлинный вкус каждого овоща.
Особенно хорошо это удается одному из настоящих мастеров кулинарного искусства – Паулю Ивичу.
Шеф-повар Пауль Ивич
Ресторан TIAN в Вене предлагает все многообразие вегетарианской кухни высочайшего уровня. Чтение меню – как прогулка по огороду. Шеф-повар Пауль Ивич превращает экологически чистые продукты, в том числе почти забытые сорта овощей, фруктов и зерновых, в изысканные блюда. Ивич и его команда стремятся в процессе приготовления ничего из продуктов не выбрасывать – так и возникают новые идеи, ингредиенты и вкусы. За свою великолепную кухню TIAN был удостоен мишленовской звезды и стал одним из лучших вегетарианских ресторанов в мире.
Шеф-повар Хайнц Райтбауэр
Праздник вкуса – и такое есть в Вене. Конечно, прежде всего, Вена славится венскими шницелями и кайзершмарном, традиционными трактирами и кабачками, элегантными кофейнями и уютными хойригерами. Но здесь есть и рестораны высокой кухни мирового уровня. Не боясь экспериментов, лучшие шеф-повара переосмысляют венскую кухню.
Ресторан Steirereck считается одним из лучших в Вене – две мишленовские звезды, 5 колпаков гида «Го-мийо» и 12-е место в списке «50 лучших ресторанов мира». Шеф-повар Хайнц Райтбауэр предлагает гостям ресторана Steirereck Meierei im Stadtpark, расположенного прямо в старейшем парке города, современную австрийскую кухню высокого уровня.
Стиль, сталь, стул
В ресторане Labstelle все как надо: от кухни до дизайна интерьера. Готовят здесь из продуктов, которые производятся в Вене: инжир – на инжирной ферме в Химмельсрайхе, рыба и овощи – в хозяйстве blün в 22-м районе Вены, а белое вино «полевая смесь» региона защищенного наименования – на винодельне Винингер. Все блюда красиво сервируются на тарелках и с приборами, сочетающимися по цвету. Выглядит как настоящее произведение искусства.
Висячие сады во внутреннем дворе ресторана создают ощущение оазиса в центре города. Гости располагаются на дизайнерских стульях Y-Chairs датского архитектора Ханса Вегнера. Сочетаясь с шлифованным бетоном, черной сталью и выщелоченным деревом, они гармонично вписываются в облик заведения.
Золото Вены – продукция местного производства
Инжирная ферма
На инжирной экоферме Feigenhof в южной части Вены произрастает 200 инжирных деревьев. Плоды собираются вручную и перерабатываются на месте.
Улитки в избытке
На фермерском хозяйстве, которому уже 400 лет от роду, Андреас Гугумук разводит виноградных улиток, старинный венский деликатес.
В венских хойригерах можно отведать отличные вина, которые изготовлены на 700 гектарах виноделен столицы (треть из них – органические), где работает около 140 местных жителей. Десятки таких уютных романтических таверн расположены на территории винодельческих хозяйств на окраине Вены: в Гринцинге, Нуссдорфе и Штаммерсдорфе. Венские хойригеры являются также нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО.
Рислинги и пино блан из Вены уже давно подаются в ресторанах высокой кухни. Не менее интересна и «полевая смесь» – белое вино защищенного географического региона. Оно производится как минимум из трех сортов белого винограда, выращенного на одном винограднике, причем все сорта подвергают прессованию вместе. Для производства белого вина используются около 80% виноградников Вены. Австрийская столица – единственный мегаполис в мире, в котором виноградники больших размеров расположены прямо в пределах города.
Источник: сельскохозяйственная палата Вены
Гастрономические прогулки по Вене
Вино и вид на город
В Нуссберге и Каленберге приятно прогуливаться от винодельни к винодельне, наслаждаясь солнцем, легким ветерком и прекрасными видами.
Гастрономическое путешествие
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